Бэйл еще не сказал последнего слова

Гарет Бэйл наконец вышел на поле «Бернабеу», и все указывает на то, что это было не в последний раз. Валлиец не играл на домашнем стадионе «сливочных» с 26 февраля 2020 года: тогда он вышел на замену в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Манчестер Сити», в еще допандемические времена (1-2). Это был последний матч Бэйла на «своем» стадионе. Однако в субботней встрече с «Хетафе» Гарет вернулся, выйдя на 74-й минуте, чтобы заменить Бензема. И если многие думали, что он не будет играть вплоть до окончания своего контракта 30 июня, то у тренера на этот счет оказались другие планы: Карлетто видит в Бэйле «девятку», к которой можно обратиться в экстренном случае.

Есть несколько примеров, подтверждающих это. В прошлом остались первые три матча Ла Лиги с «Алавесом», «Леванте» и «Бетисом», в которых Бэйл и Азар формировали с Бензема атакующий трезубец. В тех матчах Бэйл выступал в качестве правого вингера и даже забил свой единственный гол в этом сезоне в составе «Мадрида» (в составе сборной Уэльса у него 5 голов и одна голевая передача). С тех пор он сыграл в двух матчах Лиги Чемпионов (первые матчи с «ПСЖ» и «Челси») и в двух матчах Ла Лиги («Вильярреал» и «Хетафе»). Во всех четырех случаях есть общий знаменатель: Гарет выходил в роли «девятки».

Он сыграл не так много минут – всего 97 – однако они очень показательны. Так, в матче с «Хетафе» Гарет был единственной альтернативой Бензема. Дело в том, что Йович чувствует дискомфорт в правой лодыжке с момента последнего международного перерыва, а Мариано исчез из заявки в последний момент. «Он неважно себя чувствовал», – прокомментировал Анчелотти отсутствие Мариано. В матче с «Вильярреалом» Бэйл вышел в «старте» и справился со своей задачей, хотя и не забил, в отсутствие Бензема, а во втором тайме его заменил Йович.

На «Парк де Пренс», когда Карим был не совсем в порядке, последние несколько минут в атаке достались Гарету, а серб остался не у дел, в глубоком запасе. Как и Мариано, когда Анчелотти решил, что Бензема сделал достаточно после своего знаменитого хет-трика на «Стэмфорд Бридж». У Бэйла были все шансы сыграть и в Класико, но он не смог этого сделать из-за недомогания. Однако спустя два дня он уже вышел на первую тренировку со сборной Уэльса, а на четвертый день оформил дубль в ворота сборной Австрии.

Его талант не подлежит сомнению, но именно его «преданность» «Мадриду» вызвала недовольство трибун «Бернабеу», когда Гарет вышел на поле в матче против «Хетафе». Плакат «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке» натворил немало бед. Как и то чудесное восстановление после Класико. Но, вопреки распространенному мнению, что Бэйл будет отдыхать последние месяцы действия своего контракта и готовиться к финальному матчу за право получить путевку на Чемпионат Мира в составе сборной Уэльса, возможно, даже к его собственному удивлению, нападающему ему еще предстоит работа в «Реал Мадрид».

Анчелотти знает, что, помимо Бензема, игроком с наибольшим количеством голов в его команде является именно Бэйл. Йович забил 3 гола в 49 матчах за «сливочных»; Мариано – 11 в 69-ти. Анчелотти, хоть и понимая реакцию трибун, публично поддержал валлийца в преддверии матча с «Хетафе»:

«Он готов играть и хочет на позитивной ноте закончить карьеру в этом клубе. Его выход на «Бернабеу» вполне заслужен и оправдан. У него были проблемы, он не играл в последнее время, но он вошел в историю этого клуба благодаря своим голам и победам».

Если Йовича и Мариано будут сопровождать физические проблемы на решающем отрезке сезона, сомнения по поводу целесообразности выхода Бэйла на поле практически исчезнут.

В этом сезоне Бэйл забил всего один гол, но его показатели все равно впечатляют. В 257 матчах за «Мадрид» он забил 106 голов и отдал 67 голевых передач, значительно превзойдя показатели своего двойного этапа в «Тоттенхэме» (72 гола и 61 голевая передача в 237 матчах; некоторые из них, конечно, в качестве латераля). Он вписал свое имя золотыми буквами в ключевые моменты Королевского клуба: гол в ворота «Барсы» в финале Кубка Короля, удар головой в финале Лиги Чемпионов в Лиссабоне и дубль в 2018-м в ворота «Ливерпуля». Анчелотти понимает, что тот игрок остался в прошлом, но он показывает, что первая альтернатива Бензема – это не Йович или Мариано, а Гарет Бэйл, который может снова выйти на поле во вторник против «Челси»…

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