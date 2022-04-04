Бэйл вернулся: «Реал» назвал состав на матч с «Челси»

«Реал» назвал состав из 23 человек на матч Лиги чемпионов против «Челси» в среду.
Вот полный состав.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Тони Фуидиас.
Защитники: Дани Карвахаль, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Эдер Милитао, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Каземиро.
Нападающие: Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Родриго, Винисиус, Мариано, Карим Бензема.
Иско страдал от болей в спине перед игрой с «Сельтой» и по-прежнему недоступен. Йович получил травму во время сборной. Азар выбыл до следующего сезона из-за травмы.
Гарет Бэйл попал в список после того, как на прошлой неделе получил травму во время игры за Уэльс.
Карло Анчелотти рискует пропустить игру после положительного результата теста на Covid-19. Сегодня он не посещал тренировку, так как ожидает результатов свежего ПЦР-теста.
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