Говорит Мадрид
Блог

Бэйл вернулся: «Реал» назвал состав на матч с «Челси»

Клубы
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Реал» назвал состав из 23 человек на матч Лиги чемпионов против «Челси» в среду.

Вот полный состав.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Тони Фуидиас.

Защитники: Дани Карвахаль, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Эдер Милитао, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Каземиро.

Нападающие: Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Родриго, Винисиус, Мариано, Карим Бензема.

Иско страдал от болей в спине перед игрой с «Сельтой» и по-прежнему недоступен. Йович получил травму во время сборной. Азар выбыл до следующего сезона из-за травмы.

Гарет Бэйл попал в список после того, как на прошлой неделе получил травму во время игры за Уэльс.

Карло Анчелотти рискует пропустить игру после положительного результата теста на Covid-19. Сегодня он не посещал тренировку, так как ожидает результатов свежего ПЦР-теста.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные