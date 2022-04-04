Ули Штилике вернулся на скамейку «Мадрида» с благородной целью

Немец Ули Штилике, символ мадридского «Реала» в 70-х и 80-х годах, который руководил многочисленными клубами и сборными, вернулся на скамейку запасных «Мадрида», чтобы руководить ветеранами «сливочных» в благотворительном матче против «Альхесираса».

Штилике работал с «Невшателем», «Вальдхофом», «Альмерией», «Сьоном», «Аль-Араби», «Аль-Сайлия» и национальными сборными Швейцарии, Кот-д'Ивуара и Южной Кореи, тренировал свою последнюю команду в Китае, «Тяньцзинь Теда» до августа 2020 года.

Матч, состоялся на стадионе «Нуэво-Мирадор-де-Альхесирас», завершился вничью. Альфонсо Перес забил гол за мадридскую команду, в которой играли Рафа Мартин Васкес, Коке Контрерас, Пепе Сальгеро, Рауль Браво, Иван Кампо, Эдвин Конго, Альберто Ривера, Андрес Сабидо и Хави Бальбоа.