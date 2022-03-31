Вальверде и Камавинга рвутся вперед

Поскольку клубный футбол взял паузу из-за очередного международного перерыва, болельщикам «Мадрида» приходится следить за своими игроками, которые сейчас блистают в национальных сборных. Вначале в центре внимания оказался Гарет Бэйл, оформивший дубль и приблизивший сборную Уэльса к Чемпионату Мира 2022 в Катаре: валлиец добросовестно готовился к этому матчу в Вальдебебас, сыграв всего 77 минут за свой клуб.

«Дело Бэйла» закрыто в «Мадриде»: Королевский клуб ждет только окончания контракта с валлийцем. Однако международный перерыв также дает повод для оптимизма болельщикам, которые ждут возвращения команды к соревнованиям: в субботу «сливочные» сыграют с «Сельтой» на стадионе «Балаидос», а уже 6 апреля – на «Стэмфорд Бридж» с «Челси» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. «Мадрид» надеется подойти к этому матчу в полном составе, ожидая полного восстановления Бензема и Менди на этой неделе, и всегда помня о том, что Карло Анчелотти явно сделал ставку на определенный круг футболистов.

Среди них два игрока «Мадрида», которые отличились во время этого международного перерыва: речь идет о Феде Вальверде и Эдуардо Камавинге, единственных игроках, которые в настоящее время угрожают доминированию трио Каземиро-Кроос-Модрич, и которые имеют все шансы до конца сезона начинать большие матчи в стартовом составе.

Феде и Эду могут придать свежести и энергии полузащите «Мадрида», учитывая, что Иско и Себальос все больше уходят на задний план. Не стоит забывать, что оба были на поле, когда «Мадрид» одолел «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов – в самом ярком из всех сыгранных «сливочными» матчей в этом сезоне. Драйв обоих стал решающим фактором в оттеснении «парижан» на их собственную половину поля и ключевым фактором в камбэке «Мадрида», который состоялся благодаря трем голам Бензема.

В свои 23 года Феде может похвастаться тем, что является игроком стартового состава сборной Уругвая, что совсем не мало, когда речь идет о двукратном обладателе Кубка Мира. Его место в «старте» не вызывает сомнений, с той особенностью, что в сборной мадридиста играет ближе к атаке, чем на правом фланге, его обычной позиции в Королевском клубе. В своей сборной Феде является движущей силой, основной и неприкасаемой фигурой в команде, которая уже обеспечила себе путевку в Катар и которая после победы над Перу в прошлую пятницу придумала El Pajarito новое прозвище. El Halcón (Сокол) – прозвище, которое придумал тренер сборной Диего Алонсо и которое сразу же прижилось в раздевалке южноамериканской команды.

Пока Феде был занят делами на уровне взрослых сборных, Камавинга снова проявил себя в составе сборной Франции U21, команды, которая очевидно слишком мала для игрока «Мадрида». В ту же пятницу, в матче против сборной Фарерских островов, мадридиста забил первый гол за свою сборную: гол был забит с левой ноги и был похож на тот, который Камавинга забил в матче Ла Лиги между «Мадридом» и «Реал Сосьедад» на «Бернабеу».

В свой первый сезон за «Мадрид», несмотря на 19-летний возраст, Камавинга уже принял участие в 28 матчах «сливочных», оставив во многих из них доказательства того, что речь идет о футболисте, который при правильном подходе может стать важным игроком команды. В этом отношении Вальверде опережает своего одноклубника на несколько лет, хотя они оба борются против диктатуры Кроос-Каземиро-Модрич. В любом случае, и француз, и уругваец продолжают доказывать, что Анчелотти всегда может обратиться к ним, чтобы вывести игру за рамки монотонного и постоянного ритма своей обычной полузащиты.

Источник