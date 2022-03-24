«Ипотека «Мадрида»

Нет такого спортивного или экономического планирования, которое выдержало бы такой баланс. И все же есть «Реал Мадрид», отстаивающий преимущество в 9 очков над вторым местом и в 12 – над третьим, после поражения с разгромным счетом от «Барселоны». И все это несмотря на то, что в течение некоторого времени у клуба были тяжелые ипотечные кредиты. Положительным моментом является то, что игра нескольких игроков (Куртуа, Модрича и Бензема) позволила «Мадриду» занять завидное положение в турнирной таблице. Настолько выдающееся, что это перекрыло громкое отсутствие Бэйла, Азара и Йовича.

Бэйл и Азар

Валлиец не попал в заявку на Класико из-за физических проблем, а бельгиец остался на скамейке запасных. Он даже не приступил к разминке. Снова. Оба пропустили шесть матчей после встречи в Париже 15 февраля, которая стала их последним появлением в футболке «сливочных» на сегодняшний день. Оба начали нынешний сезон Ла Лиги в качестве игроков стартового состава в матче с «Алавесом». Анчелотти, как и Зидан до него, потерял уверенность в двух нападающих, качество которых не вызывает сомнений в отличие от их коллективного участия. Такой вывод можно сделать, исходя из их показателей.

Бэйл сыграл 48 из 59 матчей в сезоне 2014/15 (тогда он достиг своего пика), 20 из 51 матча при Зидане и 5 из 42 при Анчелотти. Азар, в свою очередь, сохраняет свой средний показатель. За последние три сезона он принял участие в 64 матчах, причем отягчающим фактором является то, что в первом сезоне он выпал на несколько месяцев из игры ввиду тяжелой травмы. При Зизу – 21 матч из 52. При Карлетто – 21 матч из 42. Скромные цифры для двух игроков клубной франшизы, которые привели двух своих последних тренеров к единому мнению: на Бэйла и Азара нельзя рассчитывать. Они не считают их пригодными для участия в соревнованиях.

Йович

Также тренер не рассчитывает и на Йовича: сербский нападающий был подписан, чтобы стать заменой Бензема, но о нем даже не вспоминают, когда Карим находится не в форме. Йович замыкает треугольник «замороженных активов», которые обуславливают состояние команды. И клуба. Очень высокие зарплаты за несущественное выступление. Будущее также предполагает исправление аномальной ситуации с ними и остальными недостаточно используемыми игроками. Большой состав – это не скопление игроков, а наполнение его полезными футболистами.

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