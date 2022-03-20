Карло Анчелотти: «Это особенный матч, и мы должны выложиться максимально»

Главный тренер мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов перед матчем 29 тура Ла Лиги с «Барселоной» и рассказал о готовности своих игроков, ожиданиях от матча и том, кем планирует заменить травмированных Бензема и Менди.

О ключевых моментах в Класико

«Самоотверженность, серьезность, качество. Это игра, которая требует многого. Это Класико, особенный матч, и мы должны выложиться максимально. Команда в порядке, мы хорошо поработали и уверены в завтрашнем дне».

«В этом матче мы хотим сыграть как можно лучше. Игра должна быть цельной, мы противостоим очень сильному сопернику. Нельзя думать о том, что есть только один ключевой момент, который поможет победить. Нужно хорошо обороняться, прессинговать, хорошо играть с мячом, играть вертикально…нужно провести цельный матч».

О «Барселоне»

«Характер команды не поменялся, потому что он и не менялся никогда. У «Барселоны» свой четкий стиль игры, Хави прекрасно его воплощает. Команда сильно прибавила, сейчас демонстрирует хорошую динамику. Это цельная команда, которая отлично играет в футбол – вот мое мнение».

О травмах

«Карим и Менди не смогут сыграть завтра. На следующей неделе они вернутся к работе с командой. Мы никогда не рискуем, мы не делали этого в Париже, не сделаем и сейчас. Бензема не может играть, потому что не тренировался с командой, он испытывает болевые ощущения, ничего серьезного, травма небольшая, но ему нельзя пока тренироваться и, разумеется, играть».

Об атаке

«У нас есть альтернатива: есть Мариано, Йович, я также могу поставить Иско на эту позицию или Родриго. Вариантов много, я уже выбрал тот, который считаю наилучшим для предстоящего матча».

О магии «Бернабеу»

«Наш последний матч на «Бернабеу» был незабываемым, мы все храним его в наших сердцах. Думаю, что это можно повторить. Мы сделаем все, чтобы повторить тот матч».

О чемпионстве

«Если мы завтра выиграем, то получим три очка, которые приблизят нас к победе в Ла Лиге. Если сыграем вничью, то получим одно очко, если проиграем, то не получим ничего. Не нужно умолять шансы «Барселоны». Я думаю, что они будут бороться до последнего матча турнира, как и любая другая команда».

О том, можно ли победить без Бензема

«Думаю, что можно. Очевидно, что Карим – фундаментальный игрок для нас, он прекрасно ставит финальную точку в работе команды. Без Карима нам нужно продолжать работать так же, но искать новые решения. За Карима я не беспокоюсь. Конечно, ему 34 года, но уже случалось так, что он, восстановившись после небольшого повреждения, возвращался на поле и делал разницу. Сейчас у нас есть две недели работы, чтобы он мог вернуться как можно скорее. То, что завтра с нами не будет Карима, меня не беспокоит, потому что он будет готов к финалу сезона, где сделает разницу, как и всегда».

О стиле «Мадрида»

«Стиль «Мадрида» должен отражать характеристики игроков, думаю, что все команды должны мыслить таким образом. Если у тебя футболисты, которые играют в позиционный футбол, то ты должен играть в позиционный футбол. Если у тебя хорошие защитники, то нужно начинать атаку от обороны, но если у тебя нет сильных защитников, то для атаки подойдут длинные пасы. Я ничего не исключаю. Опираясь на свой опыт, я всегда стараюсь подобрать стиль, удобный для моих футболистов. Я не буду заставлять футболиста играть там, где ему некомфортно. Мне нравится, когда команда может играть по-разному, в «Мадриде» это возможно, потому что у нас футболисты очень высокого уровня, и в обороне, и в атаке. У нас есть энергия в центре поля, у нас много вариантов, чтобы попытаться победить».

О Кариме Бензема

«Нужно оценить будущее Бензема, но в этом сезоне он проявил себя прекрасно. Он остается Пичичи Ла Лиги, и даже если бы он не получил травму, я бы мог предоставить ему отдых. Сейчас он восстанавливается, чтобы вернуться и снова забивать. Я думаю, что эта травма случилась с ним в подходящий момент. У нас есть две недели, он не поедет в расположение сборной, а когда соревнования возобновятся, то будет свежим».

О Начо

«Я всеми очень доволен и уважаю. Это правда, что те, кто играет реже, страдают больше. К сожалению, моя задача – выбирать, мои решения влияют на игрока, но не на человека. Футболисты здесь – настоящие профессионалы. У Начо в характере есть гармония. Он очень сбалансированный человек. Он отлично знает свое положение в команде и ничего не происходит, если он не играет. На поле он или нет, на позиции центрального или латераля, он всегда на высоте».

Об Азаре и Бэйле

«Футболисты такого уровня хотят играть больше, чем тренер им может предложить. Я доволен ими в профессиональном плане, но выбирал других игроков. Они меня никогда не подводили, они всегда готовы».

Источник