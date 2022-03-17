Использование нападающих, преданных забвению, или изменение системы

Возможное отсутствие Карима Бензема и Родриго во время Класико означают для Карло Анчелотти потерю значимых игроков, особенно главного бомбардира и автора пяти голов в шести последних матчах «Мадрида». Анчелотти может остаться остается без надежного завершения трезубца вместе с Винисиусом и Асенсио.

Середина атаки у Анчелотти полностью под вопросом. На протяжении долгого времени вся нагрузка в нападении была на Бензема, Винисиусе, Асенсио и Родриго. Еще четверо нападающих Бэйл, Азар, Марино и Йович не входят в планы тренера. Таким образом ему будет сложно поддерживать свою стандартную схему 4-3-3.Исключая вышеупомянутых четырех нападающих, в случае подтверждения потерь Родриго и Бензема, Анчелотти будет практически вынужден изменить систему и положиться на игроков, которые, не будучи нападающими, пользуются его доверием и участвуют в соревнованиях. Прежде всего речь идет о Вальверде и Камавинге.

Один из них может попасть в «основу» при схеме 4-4-2, вместе с Каземиро, Модричем и Кроосом. Иско – еще одна альтернатива, хотя он также находится в забвении. Также можно поставить в атаку Лукаса Васкеса, ранее Анчелотти использовал его таким образом против «Интера».

Эти решения не распространяются на остальных нападающих, потому что на них не рассчитывают. Бэйл не участвовал в пяти последних матчах «Мадрида». Он получил только три минуты в матче с «ПСЖ» в Париже. Он один раз появился в «основе» за семь месяцев и не забивал с 22 августа.Азар «исчез» также, как и Бэйл. Он не играл в последних четырех матчах «сливочных». Бельгиец получил всего восемь минут в матче с «Алавесом». Он всего дважды был в «основе» в этом году и отметился одним голом.

Лука Йовчи не играл с 12 февраля, с матча с «Вильярреалом», во время которого провел на поле 12 минут. Он забил только 1 гол – 4 декабря в ворота «Реал Сосьедад». Мариано – еще один нападающий, преданный забвению. Он сыграл всего 77 минут в этом году, его игровое время разделено на три матча, на его счету нет голов.

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