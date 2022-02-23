Все игроки «Реала», кроме Бэйла, провели тренировку перед игрой с «Райо»

Во вторник в Вальдебебас состоялась вторая тренировка на неделе, в которой приняли участие все футболисты за исключением Гарета Бэйла, который занимался в тренажерном зале.

Сессия была сосредоточена на физической работе и работе с мячом. Началась тренировка с получасового занятия в тренажерном зале. Затем уже на газоне выполнялись упражнения «рондо», а также на движение мяча и прессинг. Во второй части сессии отрабатывались тактические упражнения. Завершилась тренировка сложными матчами на поле уменьшенных размеров.

Встреча с «Райо Вальекано» пройдет в субботу, 26 февраля, на стадионе «Вальекас», и начнется в 20:30 по московскому времени.

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