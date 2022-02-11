Анчелотти о Бэйле: «Когда я его выберу, он справится»

Во время предматчевой пресс-конференции Карло Анчелотти спросили о том, будет ли Бэйл участвовать в матчах «Реала» в этом сезоне.

«Он хорошо тренируется и предан делу», — начал Анчелотти.

«Одно дело увидеть что-то на тренировке, а другое — увидеть его же в игре. Я думаю, что когда я выберу его, он справится. Вы можете спросить, почему я еще не выбрал его, но после его последней травмы ему было трудно вернуться в хорошую физическую форму… Я думаю, что он готов играть», — подытожил тренер.