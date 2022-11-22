Сможет ли Месси выиграть титул пешком? Особая манера движения Лео помогает в атаке, но усложняет Аргентине оборону

Разбор Ильи Васильева.

Разумеется, Лионель Месси – главный игрок сборной Аргентины на ЧМ в Катаре:

• реализовал пенальти против Саудовской Аравии (1:2), но был одним из виновников пропущенных голов (в первой атаке защитник Томбакти атаковал Лео, во второй – Аль-Булайхи дважды выдвинулся за Месси и вынудил сфолить);

• оформил 1+1 и вытащил сложнейший матч с Мексикой, где у Аргентины вообще ничего не получалось впереди (2:0);

• не забил одиннадцатиметровый Польше (сам его и заработал), но был шикарен в созидании: отдал 9 передач с продвижением (лидер) и 5 под удар (лучший), мог забивать с игры.

Сборная Аргентины заточена на свободу Месси в атаке и обороне – это может быть огромным плюсом впереди и сигналом для невероятного провала сзади.

Положительный эффект предельно понятен и прослеживается через матчи в группе: Скалони нашел структуру, позволяющую атаковать против автобусов (кажется, вполне подходит и для Австралии, которая с трудом сдерживала фланговые атаки Франции – 1:4).

При этом Аргентина использовала систему, в которой Месси отрабатывает сзади чисто символически, он не особо дисциплинирован даже для выполнения простейших задач. Схема работала в третьем туре (полузащитники Аргентины выжигали сзади, а Польша даже не стремилась к долгим и продуманным розыгрышам), но уже в плей-офф все может измениться.

Месси ходил пешком против Саудовской Аравии. Он уже давно играет в режиме экономии сил

После первого тура Месси лидировал на ЧМ-2022 по дистанции, пройденной шагом. По данным The Athletic, даже вратари Джордан Пикфорд, Унаи Симон и Мэтт Тернер ходили чуть меньше.

Графика – The Athletic

В последние лет десять многие говорят о специфичной беговой работе Лео. Согласно статистике ФИФА за ЧМ-2014, Месси занял 30-е место по общему пробегу, хотя играл постоянно все 7 матчей. И дело не только в километраже: Неймар в матче с Чили провел 21 минуту в среднем или высоком темпе, тогда как интенсивность Месси составила всего 7 минут, а еще Лео выполнил почти в 2 раза меньше спринтов (31 против 57).

В матче ⅛ финала против Швейцарии (1:0) Месси пробежал меньше 11 километров: абсолютно все полевые игроки преодолели большее расстояние, зато рывок Лео в дополнительное время вывел Аргентину в четвертьфинал. Это ускорение стало самым быстрым в матче (27,58 км/ч).

После класико в декабре 2017-го активно освещалось, что Лео преодолел пешком 83% своего километража, но пассивность снова окупилась: «Барселона» победила 3:0, а Месси оформил 1+1.

Перед ЧМ-2018 портал fivethirtyeight.com более подробно описывал бег Лео. Месси выделялся тем, что прекрасно контролировал пространство даже в пассивной фазе (правильно занимал позицию и организовывал моменты), а исследование на конференции MIT Sloan Sports Analytics в Бостоне доказало, что ему необязательно ускоряться для созидания.

«Месси использует первые минуты каждого матча для анализа. Он игнорирует мяч и двигается вокруг обороны соперника, фиксируя в голове позицию каждого игрока. Затем он постепенно включается. И тогда уже знает все слабости соперника», – анализировал тренер Эрнесто Вальверде.

Месси постоянно подчеркивает, что в игре необходимо спокойствие. В перерыве домашнего полуфинала ЛЧ-2018/19 против «Ливерпуля» (3:0) Месси просил партнеров больше контролировать мяч и реже оставаться 1-в-1, так как «Барса» слабее в быстрых переходах, а через владение проще успокоить игру.

Победа над Мексикой – очередное доказательство гениального сканирования Лео (2:0). После матча Месси рассказал, что Аргентина сыграла второй тайм как и должна: долго владела инициативой, искала пространство между линиями и двигала мяч рядом с штрафной. Чуть позже с этим согласился Анхель Ди Мария: «За минуту до гола мы поговорили. Он сказал, что мексиканцы глубоко опускаются и узко располагаются внутри штрафной, а из-за этого перед штрафной появляется свободное пространство. Из-за этого он попросил меня попытаться дать ему мяч в этой зоне. Я ждал, когда момент появится, и сделал пас. И он забил потрясающий гол».

Месси в топе по созданным моментам. Он прибил Мексику и доминировал против Польши

Пассивный в плане движения Лео – один из лучших игроков группового этапа.

Лидер по созданным шансам – Антуан Гризманн (11). Месси организовал 9 моментов для партнеров (столько же придумали Эрнандес, Киммих, Тареми и Эриксен). Лео создавал моменты из разных зон: подавал стандарты, отдавал из глубины и обострял с флангов.

После матча с Польшей Месси вышел на второе место в истории ЧМ по созданным моментам (63. Впереди остался только Диего Марадона (67, данные Opta с 1966 года).

Данные – телеграм-канал «Opta Sports»

С одной стороны, Месси был опасен против Саудовской Аравии, с другой – ошибки Лео на мяче прямо (первый гол) и косвенно (второй мяч) повлияли на результат – вопросы к нему были справедливы. Очевидно, что главные претензии – из-за результата (статистическая компания Gracenote оценивала шансы Саудовской Аравии на победу в 8,7%) и побочной статистики (у Месси был всего 1 гол с игры в 9 последних матчах ЧМ).

Месси все равно лидировал по ударам (4) и ключевым передачам (3), хотя провел не лучшую игру. В первом тайме Аргентина могла выиграть крупнее: Месси прекрасно считал пространство в начале игры (вратарь отбил), а затем саудовцы крайне рискованно организовали несколько искусственных офсайдов. Во втором тайме Месси оставался в тени (саудовцы хорошо его передавали и изолировали от партнеров, а сам Лео не тащил в одиночку), но даже в таких обстоятельствах он придумал главные моменты Аргентины:

• задействовал ширину в эпизоде с Ди Марией;

• подключился на фланге и вывел Анхеля на прострел;

• показал зону для подачи, но не попал в угол ворот.

Первый тайм против Мексики – провал Аргентины. Команда Херардо Мартино вышла в 5-3-2 и стабильно передавала Месси в центре поля. Дополнительная проблема – непродуманное движение впереди. Родригес спускался в тройку к защитникам – это снижало концентрацию полузащитников в опорной зоне Мексики, тем более смена позиций Месси и Мак Аллистера была не так отлажена, как в следующей игре с Польшей. В итоге первый тайм превратился в сплошной перекат мяча назад и поперек.

Ди Мария заявил, что игру перезагрузил Месси – Лео обратил внимание на разрывы между защитниками и опорниками. Он мог это понять в нескольких эпизодах.

Здесь Месси атаковал на скорости из глубины: полузащитники сузили пространство, а линия обороны располагалась глубже – теоретически можно было нырнуть между линиями или атаковать правее.

В другом эпизоде Месси помог Мак Аллистер: отрезал полузащитников в стенку, после чего Лео разогнался и заработал фол около штрафной.

Во время фланговой подачи Мексика села очень низко – подбору Месси помешал нападающий Лосано.

Месси был очень полезен при более продуманной структуре против Польши (спускался в опорную зону, обычно играл чуть правее): Акунья обеспечивал ширину слева, Ди Мария и Молина (плюс Де Поль) комбинировали справа, а Мак Аллистер смещался в нападение при игре Лео в глубине, Альварес приходил на фланг к Акунье или оставался в центре нападения. Задумку балансировали центральные полузащитники: Энцо и зачастую Де Поль оставались глубже и объемно помогали при атаках поляков.

Самый распространенный алгоритм – игра Месси на Акунью в барселонском стиле (под такие диагонали врывался Жорди Альба).

Месси пользовался пассивностью и недоработками польских опорников – так возникли самые опасные подходы и несколько прострелов, когда Акунья не очень хорошо разбирался с топовыми закидушками капитана. По сути, Аргентина могла забивать один-два гола еще до заработанного пенальти.

Скалони удобно, когда соперники забрасывают мяч, но у Аргентины возникнут проблемы против сборной, разыгрывающей коротко

Защита Аргентины тоже очень зависима от Месси. По ходу турнира Скалони перестроился на более дисциплинированные варианты: Мак Аллистер и Альварес вытеснили Паредеса и Лаутаро.

Еще Аргентина отказалась от 4-4-2 при обороне – теперь схема гораздо ближе к 4-3-3, где Месси становился центральным нападающим и играл по опорнику. Месси очень избирателен в давлении и зачастую недорабатывает за прямыми соперниками или всего лишь обозначает прессинг (оппонент может принять мяч и продвинуть его).

Например, в этом эпизоде Месси перекрывал направление паса Шченсного на Белика, но впоследствии не спустился в глубину. Мяч принял Крыховяк, у него был вариант сыграть коротко с Беликом (как раз оппонент Лео). Еще здесь заметна линия, которую вынуждены поддерживать аргентинцы: полузащитники оставили пространство за спиной – команда с атакующим настроем могла бы провести очень хорошую атаку (в итоге диагональ у Польши получилась слишком сильной).

Другой эпизод: Месси пассивен, а за него отрабатывает Мак Аллистер. Для подстраховки Лео он бросил позицию и оголил зону. В эпизоде не произошло ничего страшного, но для наглядности введем дополнительную переменную: предположим, что Левандовски опережает Де Пауля, принимает мяч и переводит в середину, где Крыховяк и Зелиньски остались против Энцо (плюс есть вариант на фланге) – так Аргентина могла быть наказана за разрыв.

Если Аргентина пройдет Австралию, она вряд ли будет встречать следующих соперников так же. Такой стиль помогал латиноамериканцам забрать мяч, а Польше – избавиться от него (выгодно обеим сторонам). Но такие условия способствуют быстрым отрывам системных и пасующих команд, поэтому Аргентина перейдет на вариант с более глубокой обороной.

Дальше вопрос мотивации Месси (возможно, он готов пожертвовать собой и играть строже), нейтрализационного плана и реакции Скалони – вполне вероятно, что Месси можно разменять на оборонительного игрока при выгодном счете. Аргентина уже примерила подобный сценарий против Мексики: при 1:0 перешла на 5-3-2, где Месси мог не отрабатывать сзади. Периодически структура превращалась в 5-4-1, где Лео оставался в отрыве от остальных (например, команда оборонялась слева, а Месси блуждал справа), но Аргентина выдержала и не допустила ни одного удара по воротам в последние 20 минут.

Карта касаний Аргентины и Мексики в последние 20 минут: слева – ворота Аргентины, справа – Мексики, оранжевые точки – Аргентина, синие – Мексика

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Месси – все еще самый опасный игрок сборной Аргентины. Пассивная манера игры уже давно привычна, она стала нормой более восьми лет назад. Лионель регулярно сканирует пространство, ищет свободные зоны и забрал роль плеймейкера, который обводит 1-в-1, бьет издали и исполняет стандарты.

Месси – лидер сборной по созданным моментам (больше на турнире организовал только Гризманн), первый по ключевым передачам (выше – Гризманн и Тадич) и уже скоро может догнать Диего Марадону по креативу у чужих ворот.

Австралия тактически достаточно удобный соперник, но может удивить характером – кажется, эмоции и настрой Саудовской Аравии смутили Аргентину гораздо сильнее смелой стратегии.

Оборона – другая интересная деталь игры Аргентины. Очевидно, что команда должна беречь энергию Месси, но все зависит от решений Скалони: кого он выпустит в старте (менял игроков в каждом матче), как будет обороняться (встречать соперника на чужой половине или уже на своей) и какую выберет структуру для позиционных атак.

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Фото: East News/AP Photo/Jorge Saenz; REUTERS/Molly Darlington