Канада отказалась от агрессивного плана и утонула в великолепии Модрича, Брозовича и Ковачича

Хердман выбрал максимально удобную тактику для Хорватии.

Несколько дней назад авторы Sports.ru составляли коллективный топ-10 сборных по итогу первого круга – и многие из нас добавили туда Канаду. Североамериканцы реально всем понравились против Бельгии (0:1): прессинговали, много атаковали, использовали гибридную структуру – такая смелость очень подкупила на фоне очень закрытого и прагматичного турнира.

Но поражение от Хорватии абсолютно по делу, хотя начинали канадцы здорово. «С точки зрения менталитета мы, я думаю, показали в первые 25 минут, что Канада способна тягаться с лучшими командами мира», – заявил после матча главный тренер Канады Джон Хердман.

В этот отрезок Канада пару раз поджала во фланговом давлении, удивила новой схемой и добила Хорватию голом, но затем вице-чемпионы мира подстроились, перехватили инициативу и доминировали.

Данные – телеграм-канал Opta Sports

Златко Далич признал, что стартовый матч не задался: «Противник плотно расположился в обороне, а на контратаках марокканцы очень опасны. Не хватило глубины и вертикальных передач, а созданными моментами мы не воспользовались. Не хватало решимости». Перед Канадой тренер сделал одну замену: Влашич получил повреждение еще против Марокко и остался в запасе, поэтому Крамарич вышел справа, а в центре нападения расположился Ливая (Далич объяснил выбор хорошей оборонительной работой).

Джон Хердман многое обещал перед игрой, собирался менять канадский менталитет, сделал замену (выпустил опытного Ларина вместо Хойлетта) и поменял схему.

Стартовый отрезок Канады: начали не так смело, как с Бельгией

Матч против Бельгии приятно удивил: Канада прессинговала по всему полю (накрывала разыгрывающих около штрафной, выдавливала атаки на фланг и даже подстроилась под плавающую позицию КДБ) и заставила Мартинеса сделать оборонительные замены уже в перерыве. Смелость касалась и нападения: в первом тайме Канада сделала в штрафной Бельгии на 2 касания больше, чем в своей, нанесла 14 ударов, выбила 2,2 xG (1,45 без учета пенальти), использовала гибридную роль правого центрального защитника Джонстона (становился крайним защитником).

Один из главных итогов матча – 41% действий на трети Бельгии при небольшой преимуществе европейцев по владению. Даже когда Бельгия контролировала мяч, она зачастую вела игру на своей половине, всего 19% действий прошли на трети Канады.

Во втором туре расклад поменялся: 26% – на трети Хорватии, 43% – в середине, 31% – на трети Канады. Хорватия неплохо давила на левом фланге и вынудила канадцев играть глубже (высота обороны против Бельгии – 50 метров, с Хорватией – 44,28).

Первый перехват Канады привел к контролю и последующей голевой атаке (Борян перебил давление). Возврат случился благодаря фланговому давлению. Канада включилась, когда мяч получил Соса: к нему выдвинулся Бьюкенен, Ларин поджал Гвардиола, Дэвид спустился к Брозовичу (когда Канада располагалась линейно, он находился в паре с Лариным), Джонстон поджал Перишича, Хатчинсон оказался рядом с Ковачичем, центральный защитник Витория боролся с Ливаей.

В итоге последовал вынос и Канада забрала мяч.

Планировалось, что Канада будет аккуратно выдергиваться, а один из нападающих при переводе атаки на фланг забирать Брозовича, но достаточно быстро Хорватия разобралась с этой идей. Например, в этом эпизоде интересны два момента. Первый – переход Брозовича в тройку помог обойти пару нападающих.

Второй – попытка Канады выдергиваться за восьмерками. Здесь Хатчинсон выдвинулся за Ковачичем, но появление Модрича вынудило откатиться и освободить Матео.

В итоге Дэвид не подобрал Ковачича, что позволило отдать передачу на Перишича. Иван получил мяч на финальной трети и перевел направо (Крамарич прострелил).

В одном из эпизодов Канада успешно поджала Хорватию (потенциальный выход один на один превратился в офсайд), но при этом намечался главный тренд – свобода восьмерок команды Далича: Дэвид не перестроился под Ковачича, поэтому смещение Модрича в глубину обеспечило Матео возможности для рывка (перевел налево под прострел Перишича).

Далич просил, чтобы Брозович, Модрич и Ковачич творили в середине: они доминировали и создали несколько явных моментов

«После тяжелого начала мы сыграли так, как и готовились. Мы просили Перишича и Крамарича широко расставляться и не заходить в центр, чтобы оставалось пространство для Брозовича, Ковачича и Морича – это одна из лучших линий полузащиты в мире. Сегодня они сыграли здорово», – объяснил Далич.

С 20-й минуты до перерыва Хорватия перешла в режим доминирования: вела 4:0 по ударам, допустила всего одно действие с мячом в своей штрафной (Модрич отобрал), при равном владении запирала Канаду на ее трети (14-34 – передачи на трети Хорватии, 46-50 – в средней, 56-20 – на канадской).

Во-первых, помогали рывки Ковачича – он прекрасно интерпретирует зоны и моменты, когда пора взорваться.

Во-вторых, прекрасно работало движение остальных. Отмененный гол Хорватии интересен движением Брозовича: нападающие его не подхватили, а опорники не подстраховали пространство (Эуштакиу выбросился на фланг, Хатчинсон был вдалеке от эпизода), поэтому Марцело легко откликнулся на передачу Модрича и вывел нападающего на ударную позицию.

Голевой момент Ливая – более радикальная история, когда Эуштакиу доработал практически до упора (хотя вообще не мешал Брозовичу), а Хатчинсон снова остался один в большой зоне – туда ворвался Ковачич и элитно выкатил на партнера – после этого углового Хорватия сравняла счет.

Второй гол – шикарное использование пространства после перевода направо. В начальной стадии эпизода Канада сгруппировалась на другом фланге, но переход направо после передачи назад плюс игра Юрановича 1-в-1 позволили ворваться в огромное пространство в середине.

Смена схемы в перерыве радикально не повлияла на свободу хорватов. Канада сыграла отрезок в 3-5-2 и периодически выгоняла крайних центральных защитников в опорную зону. Но в этом не было слаженности – провалы все равно случались.

В этом эпизоде второй опорник Коне далеко от Хатчинсона, а защитник Витория указывает на свободного Ковачича. В итоге Соса спокойно катит на партнера, и Коне оказывается против двоих хорватов. Эпизод закончился расстрельным ударом Крамарича (Борян потащил), которому никто не мешал: Модрич покатил направо, около него зависли Хатчинсон и Коне, а Осорио не добежал штрафной.

Третья голевая атака – иллюстрация роли Перишича. Хорваты разорвали опорную зону в своем фирменном стиле (так получилось, что все три полузащитника коснулись мяча перед переводом налево), а Иван выполнял установку Далича и держал ширину: это помогало разрывать левый фланг в первом тайме, а затем обеспечило ассист во втором.

Канада продемонстрировала две интересные структуры по доставке мяча вперед, но защита Хорватии многое подчистила

Отдельный респект защитникам сборной Хорватии: Канада могла создать больше моментов и шла рядом по ожидаемой опасности передач. Многое решили рывки и единоборства против нападающих: Канада забрасывала на фланги или отдавала вертикальные передачи (плюс Ловрен неплохо выдергивался), но большинство атак было прервано после единоборств и ускорений – Хорватия допустила всего 1 удар из штрафной в начале встречи.

Данные и графика – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

При этом Канада предлагала интересные решения в каждом из таймов. Стартовые 45 минут показали, что прессинг Хорватии достаточно разрознен. Изначально команда поддавливала в 4-3-3, но постепенно Модрич перешел на первую линию прессинга. Когда хорватская команда не успевала накрыть или вовремя откатиться, помогало движение канадцев между линиями. Например, Дэвис уходил с фланга или один из нападающих открывался в глубину. В этом эпизоде за спинами Ковачича и Модрича открылся Ларин, но затем отдал ужасную передачу, которую проконтролировал Юранович.

Здесь более удачный пример: Ларин отбросил направо после спуска в глубину, после чего Джонстон протащил мяч и отдал Бьюкенену. Он убрал Перишича на замахе и отдал проникающую передачу в штрафную, но Ларин ужасно подыграл.

Другая идея еще из прошлого матча – это подключения Джонстона с позиции правого центрального. Против Бельгии он классно протащил мяч и опасно пробил из штрафной, а здесь включился вторым темпом и отдал передачу на ход – эпизод закончился классным дальним ударом и сэйвом Ливаковича.

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Встреча Хорватии и Канады подразумевала дуэль одной из самых топовых команд по контролю и одной из главных прессинг-машин турнира. Ход матча оказался иным – Канада сыграла гораздо осторожнее и провалилас: проблемы первого круга с реализацией подходов так и не ушли, а давление оказалось совершенно непродуманным.

Канада ничего не придумала против идеальной игры Модрича, Брозовича и Ковачича – это был настоящий топ-уровень и один из лучших позиционных перфомансов чемпионата мира.

Фото: REUTERS/Paul Childs