Кошмар «Локомотива»: лишь 3 удара против «Динамо», 6 касаний в чужой штрафной, полный провал на стандартах

Захарян сделал больше кроссов и передач под удар, чем весь состав «Локо».

После увольнения Йозефа Циннбауэра Андрей Федоров сделал несколько изменений в составе «Локомотива»: вернул Гильерме, перевел Баринова в центр защиты, подвинул Магкеева в полузащиту и убрал Педриньо. Федоров продолжил реформы и против «Динамо»: поставил Изидора в центр нападения и наконец выпустил Миранчука с первых минут (Антон выходил на замену против «Торпедо» и «Химок»).

«Динамо» подходило к дерби с серией из двух побед: 3:2 с «Оренбургом» и 3:1 с «Ростовом» в Кубке. Славиша Йоканович изменил схему в сравнении с прошлой игрой в чемпионате и откатился к 4-3-3 после 4-4-2: в основу вернулись Лаксальт, Сазонов и Макаров, а в запасе остались Маричаль, Паршивлюк и Тюкавин.

После двух побед подряд «Локомотив» снова провел ужасную игру: нанес всего 3 удара по воротам (худший результат в матчах РПЛ с 2009 года, данные – Opta), а первую и вторую попытку разделили 67 минут.

Статистика игроков дополнительно подчеркивает бессилие хозяев: Захарян сделал 12 кроссов за игру (5 точных) и отдал 7 передач под удар, тогда как весь «Локо» – 9 подач в штрафную (всего 3 точных).

Дополнительный ракурс – передачи центральных защитников. Динамовцы не опускались ниже 80% точности, тогда как Едвай сыграл на 66,7%, а Баринов – на 73,4% (на двоих – лишь 5 адресных длинных передач).

В итоге победа «Динамо» закономерна: удачно воспользовались непривычными условиями (55% владения при сезонных 45%) и доминировали по моментам с игры и стандартов (23-3 – удары, 17-2 – из штрафной).

Карта созданной опасности, данные – телеграм-канал Opta Sports

«Локомотив» идеально начал: на первой же минуте выиграл серию единоборств у Ласкальта и Нгамале, а затем Камано воспользовался несогласованностью Дасы и Сазонова.

Но в остальном первый тайм оказался провальным: не реализовали несколько потенциально интересных контратак (даже не доводили дело до полумоментов, «Динамо» всего дважды выносило мяч из своей штрафной, тогда как «Локо» – 17) и 6 раз встречались с мячом в штрафной (гол Камано, два безуспешных касания в первые шесть минут, офсайд Миранчука, две передачи назад из штрафной).

«Динамо» и «Локомотив» – среди трех худших команд по пропущенным голам после стандартов («Динамо» – 6, «Крылья» и «Локо» – 4). В первом тайме проблемы хозяев при подачах продолжились:

• Живоглядов и Баринов не разобрались с Фернандесом и Смоловым (забегали в паре), а Едвай оборонял линию вратарской и двигался по мячу, но промахнулся – в итоге Роберто пробил в угол, но Гильерме спас;

• Изидор и Карпукас максимально легко отпустили Смолова после штрафного в исполнении Захаряна – Гильерме снова отбил;

• Фернандес снова разобрался с Бариновым (прямой оппонент при подаче) и Едваем (не добрался до мяча), но пробил чуть выше ворот;

• Фернандес снова был близок к удару в эпизоде с назначенным пенальти;

• удар Грулева с угла вратарской, но Гильерме опять среагировал.

«Динамо» чуть чаще атаковало правым флангом (37%, слева – 36%) – именно оттуда исходила основная угроза (Даса сделал 9 кроссов, там часто играл Захарян). Комбинации справа вполне логичны: после массового заезда новичков Даса и Захарян – в топ-3 «Динамо» по прямому вкладу в атаку (Эли лидирует и почти в 3,5 раза опережает ближайшего преследователя по косвенной вовлеченности в созданную остроту).

Во втором тайме «Динамо» продолжило доминировать: вело 13-2 по ударам (11-1 – из штрафной, 10-1 – после атакующих комбинаций), заставило «Локо» сделать 11 выносов из штрафной (всего – 13), создало несколько моментов с игры (удар Захаряна с линии штрафной, сэйв Гильерме после удара Нгамале, заблокированная попытка Тюкавина из штрафной, перспективная атака Тюкавина, которая закончилась пенальти) и допустило всего 3 касания «Локо» в своей штрафной.

Карта касаний во втором тайме: синие точки – «Динамо», оранжевые – «Локомотив»

В итоге «Динамо» провело одну из лучших игр в сезоне:

• самый интенсивный матч по прессингу – 5,57 PPDA при средних 16,2 (14-е место в лиге);

• третий матч по владению мячом в сезоне – 55% при средних 45,3% (13-е в лиге)

• 23 удара при средних 12,1 (12-е в лиге), 17 – из штрафной (7,1 – средний показатель);

• дважды могла сработать уже привычная задумка со смещением Нгамале с фланга в середину: в первом случае все испортила отмашка (принял мяч на линии штрафной), во втором – офсайд с отмененным голом Захаряна;

• восьмерки показали мощный объем в полуфлангах и финальной трети: Захарян и Фомин хорошо подыгрывали и открывались между линиями (Арсен несколько раз обострил, а Фомин заработал победный штрафной);

• замены снова усилили игру: Грулев нанес 2 удара из штрафной, а Тюкавин нашел голевой момент и заработал пенальти.

После матча Йоканович был доволен: «Команда продемонстрировала хороший футбол. Мы играли агрессивно, показали характер. Нам удалось взять игру под свой контроль. Получилось вернуться в игру после быстро пропущенного мяча. Я доволен результатом и качеством футбола»

Впереди «Химки» – еще одна команда с ужасной организацией игры. «Динамо» тоже далеко от идеала, но намечается выздоровление: впервые в сезоне одержали три победы подряд (два камбэка), Захарян и Фомин качественно атаковали, смещения Нгамале создают остроту на дистанции нескольких матчей, а Даса постепенно становится глубинным диспетчером команды.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков