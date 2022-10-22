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Кошмар «Локомотива»: лишь 3 удара против «Динамо», 6 касаний в чужой штрафной, полный провал на стандартах

Роберто Фернандес Роберто Фернандес
Денис Макаров Денис Макаров
Франсуа Камано Франсуа Камано
Гильерме Гильерме
Даниил Фомин Даниил Фомин
Антон Миранчук Антон Миранчук
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Арсен Захарян Арсен Захарян
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Захарян сделал больше кроссов и передач под удар, чем весь состав «Локо».

После увольнения Йозефа Циннбауэра Андрей Федоров сделал несколько изменений в составе «Локомотива»: вернул Гильерме, перевел Баринова в центр защиты, подвинул Магкеева в полузащиту и убрал Педриньо. Федоров продолжил реформы и против «Динамо»: поставил Изидора в центр нападения и наконец выпустил Миранчука с первых минут (Антон выходил на замену против «Торпедо» и «Химок»).

«Динамо» подходило к дерби с серией из двух побед: 3:2 с «Оренбургом» и 3:1 с «Ростовом» в Кубке. Славиша Йоканович изменил схему в сравнении с прошлой игрой в чемпионате и откатился к 4-3-3 после 4-4-2: в основу вернулись Лаксальт, Сазонов и Макаров, а в запасе остались Маричаль, Паршивлюк и Тюкавин.

После двух побед подряд «Локомотив» снова провел ужасную игру: нанес всего 3 удара по воротам (худший результат в матчах РПЛ с 2009 года, данные – Opta), а первую и вторую попытку разделили 67 минут. 

Статистика игроков дополнительно подчеркивает бессилие хозяев: Захарян сделал 12 кроссов за игру (5 точных) и отдал 7 передач под удар, тогда как весь «Локо» – 9 подач в штрафную (всего 3 точных). 

Дополнительный ракурс – передачи центральных защитников. Динамовцы не опускались ниже 80% точности, тогда как Едвай сыграл на 66,7%, а Баринов – на 73,4% (на двоих – лишь 5 адресных длинных передач).

В итоге победа «Динамо» закономерна: удачно воспользовались непривычными условиями (55% владения при сезонных 45%) и доминировали по моментам с игры и стандартов (23-3 – удары, 17-2 – из штрафной).

Карта созданной опасности, данные – телеграм-канал Opta Sports

«Локомотив» идеально начал: на первой же минуте выиграл серию единоборств у Ласкальта и Нгамале, а затем Камано воспользовался несогласованностью Дасы и Сазонова. 

Но в остальном первый тайм оказался провальным: не реализовали несколько потенциально интересных контратак (даже не доводили дело до полумоментов, «Динамо» всего дважды выносило мяч из своей штрафной, тогда как «Локо» – 17) и 6 раз встречались с мячом в штрафной (гол Камано, два безуспешных касания в первые шесть минут, офсайд Миранчука, две передачи назад из штрафной).

«Динамо» и «Локомотив» – среди трех худших команд по пропущенным голам после стандартов («Динамо» – 6, «Крылья» и «Локо» – 4). В первом тайме проблемы хозяев при подачах продолжились:

• Живоглядов и Баринов не разобрались с Фернандесом и Смоловым (забегали в паре), а Едвай оборонял линию вратарской и двигался по мячу, но промахнулся – в итоге Роберто пробил в угол, но Гильерме спас;

• Изидор и Карпукас максимально легко отпустили Смолова после штрафного в исполнении Захаряна – Гильерме снова отбил;

• Фернандес снова разобрался с Бариновым (прямой оппонент при подаче) и Едваем (не добрался до мяча), но пробил чуть выше ворот;

• Фернандес снова был близок к удару в эпизоде с назначенным пенальти;

• удар Грулева с угла вратарской, но Гильерме опять среагировал. 

«Динамо» чуть чаще атаковало правым флангом (37%, слева – 36%) – именно оттуда исходила основная угроза (Даса сделал 9 кроссов, там часто играл Захарян). Комбинации справа вполне логичны: после массового заезда новичков Даса и Захарян – в топ-3 «Динамо» по прямому вкладу в атаку (Эли лидирует и почти в 3,5 раза опережает ближайшего преследователя по косвенной вовлеченности в созданную остроту). 

Во втором тайме «Динамо» продолжило доминировать: вело 13-2 по ударам (11-1 – из штрафной, 10-1 – после атакующих комбинаций), заставило «Локо» сделать 11 выносов из штрафной (всего – 13), создало несколько моментов с игры (удар Захаряна с линии штрафной, сэйв Гильерме после удара Нгамале, заблокированная попытка Тюкавина из штрафной, перспективная атака Тюкавина, которая закончилась пенальти) и допустило всего 3 касания «Локо» в своей штрафной.

Карта касаний во втором тайме: синие точки – «Динамо», оранжевые – «Локомотив»

В итоге «Динамо» провело одну из лучших игр в сезоне:

• самый интенсивный матч по прессингу – 5,57 PPDA при средних 16,2 (14-е место в лиге);

• третий матч по владению мячом в сезоне – 55% при средних 45,3% (13-е в лиге)

• 23 удара при средних 12,1 (12-е в лиге), 17 – из штрафной (7,1 – средний показатель);

• дважды могла сработать уже привычная задумка со смещением Нгамале с фланга в середину: в первом случае все испортила отмашка (принял мяч на линии штрафной), во втором – офсайд с отмененным голом Захаряна;

• восьмерки показали мощный объем в полуфлангах и финальной трети: Захарян и Фомин хорошо подыгрывали и открывались между линиями (Арсен несколько раз обострил, а Фомин заработал победный штрафной);

• замены снова усилили игру: Грулев нанес 2 удара из штрафной, а Тюкавин нашел голевой момент и заработал пенальти.

После матча Йоканович был доволен: «Команда продемонстрировала хороший футбол. Мы играли агрессивно, показали характер. Нам удалось взять игру под свой контроль. Получилось вернуться в игру после быстро пропущенного мяча. Я доволен результатом и качеством футбола»

Впереди «Химки» – еще одна команда с ужасной организацией игры. «Динамо» тоже далеко от идеала, но намечается выздоровление: впервые в сезоне одержали три победы подряд (два камбэка), Захарян и Фомин качественно атаковали, смещения Нгамале создают остроту на дистанции нескольких матчей, а Даса постепенно становится глубинным диспетчером команды.

Локомотив – Динамо 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
22 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Камано, 1:1 – 33, пенальти Смолов, 1:2 – 63 Захарян, 1:3 – 90, пенальти Фомин.
ЛокомотивГильерме, Живоглядов (Педриньо, 80), Едвай, Баринов, Керк (Марадишвили, 65), Тикнизян, Магкеев (Куликов, 76), Карпукас, Миранчук, Изидор, Камано (Ненахов, 80).
ДинамоШунин, Даса, Фернандес, Сазонов, Лаксальт, Макаров (Грулев, 65), Кутицкий, Нгамале (Лесовой, 82), Фомин, Захарян, Смолов (Тюкавин, 82).
Предупреждения:
Макаров (45), Тикнизян (45), Лаксальт (50), Магкеев (62), Фернандес (68), Даса (85).

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

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