Шиманьски все-таки уехал из «Динамо». Его игровая эволюция – просто супер (от мучений при Хохлове до сияния при Шварце)

Илья Васильев – об одном из лучших игроков РПЛ последних лет.

Себастьян Шиманьски ушел из «Динамо» – но не через приостановление контракта, а в аренду в «Фейеноорд», за нидерландским клубом закреплено право выкупа. За три сезона в Москве поляк провел 80 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 17 голевых передач. Он играл в основе при каждом тренере, тактически эволюционировал и был крайне важен при прессинге и стандартах.

Анализируем прогресс Шиманьского в России.

Шиманьски набрал 1+1 в дебютном сезоне, но перед приходом Шварца лидировал в РПЛ по ассистам

Трансфер Шиманьского – часть масштабного обновления «Динамо» перед сезоном-2019/20. Тем летом команда избавилась от Самбы Соу, Абдул-Азиза Тетте, Себастьяна Хольмена, Александра Зотова, Алексея Козлова, Евгения Луценко и Евгения Маркова, а закупилась на 30 миллионов евро, подписав Максимилиана Филиппа, Клинтона Н’Жи, Шиманьского, Шарля Каборе, Сергея Паршивлюка и Ивана Ордеца.

Дмитрий Хохлов не воспользовался большой трансферной кампанией: «Динамо» занимало 15-е место с 10 очками («Тамбов» – 8), никто из нападения не набрал больше двух баллов по «гол+пас» (Филипп, Игбоун, Панченко – по 2+0, Жоаозиньо – 0+2). Итог – отставка после 12-го тура.

При Хохлове Себа начинал под нападающим, но после третьего тура его перевели на правый фланг, еще несколько раз выходил слева. Получалось нестабильно: Шиманьски был вторым по созданным моментам и ключевым передачам, четвертым по влиянию на атаки, но между креативными действиями был огромный разброс. Например, по данным InStat, Себа создал по голевому моменту против «Рубина» и «Урала» в конце июля, а следующая партия шансов подъехала только в середине сентября.

Шиманьски был в топ-5 «Динамо» по атакующим данным, но не попадал в 40-50 лучших в РПЛ. Его продуктивность внутри команды связана с постоянным местом в старте и унылым футболом Хохлова (хотя по ожидаемым голам и очкам команда могла быть гораздо выше).

Следующий тренер «Динамо» Кирилл Новиков мечтал о скорости и видел Шиманьского среди проводников идей: «Мы хотим играть в быстрый, вертикальный футбол. Меньше поперечных передач, меньше передач назад. Хотим двигаться вперед. Для этого нам нужны быстрые и техничные футболисты».

При Новикове «Динамо» поднялось на 6-е место (попали в квалификацию Лиги Европы), стало эффективнее и надежнее в обороне, но стилистической разницы с командой Хохлова не было. Например, команда плохо использовала моменты (создавала с игры даже меньше, чем при Хохлове) и регулярно сушила игру.

Игру Себы при Новикове стоит разделить на два этапа.

Сразу после смены тренера Шиманьски стал играть чуть реже (83% минут при Хохлове, 75% – до паузы на коронавирус, затем пропустил рестарт чемпионата из-за ковида), понизился вклад в атаку (xGChain): в два раза меньше бил, реже отдавал пасы под удар. Он почти не получал мяч на свободном пространстве: обыгрывал в бровку или обводил в середину с игроком за спиной. Созданные моменты в статистике – это зачастую удары издали.

Зато в новом сезоне-2020/21 Шиманьски стал гораздо важнее. Вернулся на позицию десятки – угрозы с игры почти не прибавилось, но он связывал команду при переводах на другой край и фланговых комбинациях. Окончательно забрал стандарты (3 голевые передачи, прежде делил штрафные и угловые с Жоаозиньо и Филиппом). До увольнения Новикова лидировал в РПЛ по ассистам (3 – после стандартов, 1 – в контратаке) и поучаствовал в 57% забитых голов «Динамо» (4 из 7).

Шиманьски при Шварце – лучший в РПЛ по созданным моментам и абсолютный топ на стандартах

Сандро Шварц перевел Шиманьского в центр поля. Себа впервые сыграл восьмерку еще в переходный период, когда «Динамо» готовил спортивный директор Желько Бувач.

«Шиманьски может играть на другой позиции, так же, как и Захарян – восьмерка или фланг.

Мы хотим, чтобы восьмерка проделывала большой объем беговой работы, отбирала мяч, участвовала в контрпрессинге и умела работать с мячом на ограниченных пространствах. Шиманьски намного увереннее чувствует себя в центре. Конечно, в отдельных матчах мы можем сдвинуть его на край, но в целом мы понимаем лучшую роль для него. Шиманьски приходится много участвовать в игре, он это любит. Много движения – тоже любит», – рассказывал Шварц в интервью Sports.ru.

«Динамо» очень изменилось после прихода Шварца. Например, Шиманьски перестроился на оборонительный и интенсивный объем в центре поля, при этом овладевать мячом на чужой половине он стал вдвое чаще. Полузащитники «Динамо» Шварца отбирали и подбирали чаще, чем при Новикове и Хохлове.

Тенденция прослеживалась и в сезоне-2021/22. Шиманьски, Фомин и Моро отвечали за вторую волну прессинга: они подхватывали сигналы атакующей тройки и включались в нужные зоны.

Себа был важным звеном и лучшим в РПЛ по контрпрессингу: грамотно вступал в отбор (умел поставить ногу или подобраться корпусом, пример – отбор у Нобоа перед голом Захаряна), считывал забросы вратарей в середину (переключался между флангом и полуфлангом) и отвечал за подстраховку крайнего защитника – так он стал одним из ключевых игроков в контратаках.

Еще одна причина перевода Шиманьского в середину – быстрое мышление. Поляк грамотно интерпретировал переходные фазы и продвигал мяч. Например, он разворачивал атаки в свободные зоны (как в контратаках после подборов, так и в позиционных), дожидался включения вингера или защитника по флангу (важная часть прострелов), вбегал в штрафную вторым темпом (победные голы в Уфе – 3:2 и Казани – 3:2). Еще его подготовительные передачи привели к голам «Краснодару» (1:0), «Рубину» (2:0), «Арсеналу» (5:1).

В 2021 году Шиманьски лидировал в РПЛ по созданным моментам и передачам под удар. И дело не только в стандартах (12 голов за 3 сезона, если учитывать не только ассисты), но и в реакции на подключения партнеров.

Данные и графика – телеграм-канал «Opta Sports»

В эти три сезона Шиманьски – один из лучших игроков РПЛ по созиданию, топ на стандартах (только Дуглас Сантос подавал лучше), чуть ли не мозговой центр слаженного прессинга Шварца.

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Карьера Шиманьского в «Динамо» разделилась на три этапа:

1. Долгая адаптация. Себа играл на фланге, оформил всего лишь 1+1, не был определяющим игроком команды, пропустил конец чемпионата из-за коронавируса и тяжелого восстановления.

2. Топ-отрезок при Кирилле Новикове на стандартах и перевод в середину поля при Сандро Шварце. Шиманьски выдал мощные полтора года: стал лидером «Динамо», архитектором контрпрессинга команды, одним из лучших подающих в лиге.

3. Последние полгода в России. Себа не потерял место в составе, но чаще ошибался во время прессинга, снизил эффективность на стандартах и терял мяч в быстрых отрывах. Впрочем, эта сбивчивость была свойственна всей команде.

Итого: Шиманьски – один из лучших полузащитников РПЛ. Он освоил новую позицию, сочетал разные роли (важное звено при прессинге, помогал в нападении и исполнял стандарты).

Таких игроков РПЛ будет не хватать.

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Фото: vk.com/fcdm_official; РИА Новости/Владимир Федоренко, Александр Вильф; Gettyimages.ru/Epsilon