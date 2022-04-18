У «Локомотива» очень много проблем, но команду тащит Изидор – организовал 8 голов из 11

Весной команда создает меньше, чем допускает.

«Сочи» упустил победу против «Локомотива» (2:2). Команда Владимира Федотова дважды выходила вперед и доминировала в первом тайме. Глупые ошибки и удаление полностью выровняли игру – «Локо» даже был гораздо ближе к победе, но Рыбчинский не попал из убойной позиции.

Вчерашний матч – наглядный пример, как умение цепляться за чужие ошибки может перевернуть матч. «Сочи» не помогло территориальное доминирование: 55,6% – владение мячом, 59,6% – наклон поля в сторону «Локо», 28-14 по точным передачам в радиусе штрафной соперника (данные – «Футбол в цифрах»). «Сочи» в первом тайме атаковал системнее и интереснее, благодаря чему оказался лучше по ожидаемой угрозе (2,36-2,08), но команда Владимира Федотова не выжала максимум из подходов к чужим воротам плюс на нее сильно повлияло удаление (создали только один подход вдесятером, если не считать отмененный гол).

Данные и графика – телеграм-канал Opta Sports

«Сочи» растягивал «Локо» и давил на стандартах, но привез себе несколько моментов

Ниже – данные по первому тайму. Оранжевые точки – активность «Сочи», синие – «Локомотива». В первом тайме хозяева вели 12-3 по ударам (10-2 из штрафной), чаще оказывались у чужих ворот и вынуждали гостей ошибаться. В основном заходы «Локо» в штрафную «Сочи» заканчивались отборами и перехватами, но небрежность обороны привела сразу к двум моментам: сначала Джанаев вытащил удар Керка в упор (Цаллагов проиграл борьбу Изидору, а Керк выскочил из-за спины Прохина), затем Цаллагов привез пенальти после подачи с фланга.

Данные и графика – Whoscored

Вторая ключевая деталь – широкая игра «Сочи». Команда Владимира Федотова постоянно растягивала защиту «Локо» переводами, разворотами и сдвоенными флангами.

Москвичи не успевали перестраиваться, из-за чего теряли дальнюю штангу или оставляли Рыбчинского и Рыбуса без подстраховки: так Ангбан мог забивать уже на 7-й минуте, Маргасов попал в Гильерме, Нобоа качественно нашел Кассьерру после смены фланга от Юсупова, Макарчук замыкал навес Ангбана – именно в этом стиле «Сочи» заработал голевой стандарт.

Данные и графика – InStat

И последнее – стандарты. В первом тайме «Сочи» подал 3 угловых, после которых организовал 2 удара и 1 гол. Главные действующие лица угловых – Изидор и Родригао. Подача шла именно в их зону. В первом случае защитник вылетал из-за спины француза, но на следующем стандарте Изидор опередил соперника.

Однако «Сочи» реализовал угловой с третьей попытки: Изидор выбрал неправильный момент для прыжка, в результате Родригао остался без опеки (таймкод – 4:02).

Во втором тайме ситуация изменилась: «Локо» вел 13-2 по ударам и создал чуть больше моментов.

Во-первых, «Сочи» сам спонсировал остроту у своих ворот. Сочинская защита выключилась, когда Изидор сравнивал счет. Сначала они потеряли игроков в штрафной, а затем никто не среагировал на забегание француза, хотя Джанаев указывал на этот коридор.

После взаимных удалений был еще один момент: Прохин и Цаллагов не разобрались с подачей, из-за чего мяч отскочил к Керку, но форвард не попал в створ.

Во-вторых, изменилась ситуация со стандартами и с крайними защитниками. «Локо» нанес 6 ударов после стандартов (опасный – только удар Керка), а крайние защитники добавили в активности. Во втором тайме они гораздо чаще включались в чужой трети – именно Рыбус и Живоглядов участвовали в двух главных моментах тайма (гол Изидора и спасение Дркушича).

Верхняя картинка – карта передач от Whoscored Рыбуса в первом тайме, нижняя – Рыбуса и Жемалетдинова во втором тайме

Изидор – самый опасный игрок «Локо». Он уже организовал 8 голов из 11

Несмотря на спасение в Сочи, у «Локо» огромные проблемы. Команда допускает больше, чем создает (26,03 xG – 29,65 xGA по ходу сезона). Весной москвичи – восьмые по ожидаемым голам без учета пенальти (6,77 NPxG – 9,43 NPxGA). Багаж Маркуса Гиздоля не работает – у команды нет отлаженного прессинга и компактности.

За 6 весенних матчей «Локомотив» ни разу не выглядел сильнее соперников: «Химки» доставили много проблем в начале матча (3:2), ЦСКА лучше продумал стартовый план (1:2), «Ахмат» создал столько же голевых моментов (3:2), «Спартак» организовал чуть больше подходов (1:0), «Ростов» допустил только 1 удар по воротам в равных составах (1:4).

Активность Изидора очень помогает впереди. Его голы приносят очки: мяч в Грозном запустил победный камбэк (плюс в начале матча ассистировал Жемалетдинову), гол «Спартаку» принес победу в дерби, а дубль в Сочи спас от поражения.

Кухта пока не так эффективен, а Керк не добавляет остроты. Вильзон – не самый заметный игрок, но классно решает эпизоды. Нападающий организовал 8 голов «Локо» из 11 (7+1) и лидирует по весенней результативности вместе с Языджи (8+0). Пока он отменно конвертирует моменты в голы: положил 5 с игры при 1,91 xG без учета пенальти, самый бьющий в команде (14 ударов без учета штрафных, угловых и пенальти, у Жемалетдинова – 11, Кухты – 5, Керка – 4), лучший по ударам из штрафной, все удары с игры из штрафной пришлись в створ (мимо – только попытка на угловом в матче с «Ростовом»).

Сильное качество Изидора – хлесткий удар из левого угла штрафной после смещения под правую ногу и быстрое ориентирование в ситуации: так забил «Спартаку» и очень опасно пробил в Химках (Лантратов спас). Еще Изидор неплохо использует моменты в одно-два касания – так забил «Ахмату», «Химкам», ЦСКА и «Сочи».

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«Не понравилось, что мы опять начали матч неорганизованно, были ошибки, могло сложиться еще хуже. Во втором тайме перестроились чуть-чуть, показали довольно хороший футбол», – подвел итог главный тренер «Локо» Заур Хапов.

«Локомотив» в очередной раз показал рваный футбол. В первом тайме «Сочи» играл гораздо острее и системнее, но гости идеально воспользовались ошибками: реализовали пенальти, наказали за легкий ступор при подаче Рыбуса, могли победить благодаря удару Рыбчинского.

«Локо» ждет сложнейший календарь – впереди встречи с «Зенитом», «Краснодаром», «Динамо» и «Крыльями». Если в организации игры ничего не изменится, то команду вряд ли спасет шикарная реализация Изидора.

Фото: premierliga.ru; кадр трансляции «Матч ТВ»