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У «Локомотива» очень много проблем, но команду тащит Изидор – организовал 8 голов из 11

Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Ян Кухта
Кристиан Нобоа Кристиан Нобоа
Сочи Сочи
Локомотив Локомотив
Тимофей Маргасов Тимофей Маргасов
Гильерме Гильерме
Владимир Федотов 1966 Владимир Федотов 1966
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Заур Хапов
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Футбол Футбол

Весной команда создает меньше, чем допускает.

«Сочи» упустил победу против «Локомотива» (2:2). Команда Владимира Федотова дважды выходила вперед и доминировала в первом тайме. Глупые ошибки и удаление полностью выровняли игру – «Локо» даже был гораздо ближе к победе, но Рыбчинский не попал из убойной позиции.

Вчерашний матч – наглядный пример, как умение цепляться за чужие ошибки может перевернуть матч. «Сочи» не помогло территориальное доминирование: 55,6% – владение мячом, 59,6% – наклон поля в сторону «Локо», 28-14 по точным передачам в радиусе штрафной соперника (данные – «Футбол в цифрах»). «Сочи» в первом тайме атаковал системнее и интереснее, благодаря чему оказался лучше по ожидаемой угрозе (2,36-2,08), но команда Владимира Федотова не выжала максимум из подходов к чужим воротам плюс на нее сильно повлияло удаление (создали только один подход вдесятером, если не считать отмененный гол).

Данные и графика – телеграм-канал Opta Sports

«Сочи» растягивал «Локо» и давил на стандартах, но привез себе несколько моментов

Ниже – данные по первому тайму. Оранжевые точки – активность «Сочи», синие – «Локомотива». В первом тайме хозяева вели 12-3 по ударам (10-2 из штрафной), чаще оказывались у чужих ворот и вынуждали гостей ошибаться. В основном заходы «Локо» в штрафную «Сочи» заканчивались отборами и перехватами, но небрежность обороны привела сразу к двум моментам: сначала Джанаев вытащил удар Керка в упор (Цаллагов проиграл борьбу Изидору, а Керк выскочил из-за спины Прохина), затем Цаллагов привез пенальти после подачи с фланга.

Данные и графика – Whoscored

Вторая ключевая деталь – широкая игра «Сочи». Команда Владимира Федотова постоянно растягивала защиту «Локо» переводами, разворотами и сдвоенными флангами.

Москвичи не успевали перестраиваться, из-за чего теряли дальнюю штангу или оставляли Рыбчинского и Рыбуса без подстраховки: так Ангбан мог забивать уже на 7-й минуте, Маргасов попал в Гильерме, Нобоа качественно нашел Кассьерру после смены фланга от Юсупова, Макарчук замыкал навес Ангбана – именно в этом стиле «Сочи» заработал голевой стандарт.

Данные и графика – InStat

И последнее – стандарты. В первом тайме «Сочи» подал 3 угловых, после которых организовал 2 удара и 1 гол. Главные действующие лица угловых – Изидор и Родригао. Подача шла именно в их зону. В первом случае защитник вылетал из-за спины француза, но на следующем стандарте Изидор опередил соперника.

Однако «Сочи» реализовал угловой с третьей попытки: Изидор выбрал неправильный момент для прыжка, в результате Родригао остался без опеки (таймкод – 4:02).

Во втором тайме ситуация изменилась: «Локо» вел 13-2 по ударам и создал чуть больше моментов. 

Во-первых, «Сочи» сам спонсировал остроту у своих ворот. Сочинская защита выключилась, когда Изидор сравнивал счет. Сначала они потеряли игроков в штрафной, а затем никто не среагировал на забегание француза, хотя Джанаев указывал на этот коридор.

После взаимных удалений был еще один момент: Прохин и Цаллагов не разобрались с подачей, из-за чего мяч отскочил к Керку, но форвард не попал в створ. 

Во-вторых, изменилась ситуация со стандартами и с крайними защитниками. «Локо» нанес 6 ударов после стандартов (опасный – только удар Керка), а крайние защитники добавили в активности. Во втором тайме они гораздо чаще включались в чужой трети – именно Рыбус и Живоглядов участвовали в двух главных моментах тайма (гол Изидора и спасение Дркушича).

Верхняя картинка – карта передач от Whoscored Рыбуса в первом тайме, нижняя – Рыбуса и Жемалетдинова во втором тайме

Изидор – самый опасный игрок «Локо». Он уже организовал 8 голов из 11

Несмотря на спасение в Сочи, у «Локо» огромные проблемы. Команда допускает больше, чем создает (26,03 xG – 29,65 xGA по ходу сезона). Весной москвичи – восьмые по ожидаемым голам без учета пенальти (6,77 NPxG – 9,43 NPxGA). Багаж Маркуса Гиздоля не работает – у команды нет отлаженного прессинга и компактности. 

За 6 весенних матчей «Локомотив» ни разу не выглядел сильнее соперников: «Химки» доставили много проблем в начале матча (3:2), ЦСКА лучше продумал стартовый план (1:2), «Ахмат» создал столько же голевых моментов (3:2), «Спартак» организовал чуть больше подходов (1:0), «Ростов» допустил только 1 удар по воротам в равных составах (1:4). 

Активность Изидора очень помогает впереди. Его голы приносят очки: мяч в Грозном запустил победный камбэк (плюс в начале матча ассистировал Жемалетдинову), гол «Спартаку» принес победу в дерби, а дубль в Сочи спас от поражения.

Кухта пока не так эффективен, а Керк не добавляет остроты. Вильзон – не самый заметный игрок, но классно решает эпизоды. Нападающий организовал 8 голов «Локо» из 11 (7+1) и лидирует по весенней результативности вместе с Языджи (8+0). Пока он отменно конвертирует моменты в голы: положил 5 с игры при 1,91 xG без учета пенальти, самый бьющий в команде (14 ударов без учета штрафных, угловых и пенальти, у Жемалетдинова – 11, Кухты – 5, Керка – 4), лучший по ударам из штрафной, все удары с игры из штрафной пришлись в створ (мимо – только попытка на угловом в матче с «Ростовом»).

Сильное качество Изидора – хлесткий удар из левого угла штрафной после смещения под правую ногу и быстрое ориентирование в ситуации: так забил «Спартаку» и очень опасно пробил в Химках (Лантратов спас). Еще Изидор неплохо использует моменты в одно-два касания – так забил «Ахмату», «Химкам», ЦСКА и «Сочи».

***

«Не понравилось, что мы опять начали матч неорганизованно, были ошибки, могло сложиться еще хуже. Во втором тайме перестроились чуть-чуть, показали довольно хороший футбол», – подвел итог главный тренер «Локо» Заур Хапов.

«Локомотив» в очередной раз показал рваный футбол. В первом тайме «Сочи» играл гораздо острее и системнее, но гости идеально воспользовались ошибками: реализовали пенальти, наказали за легкий ступор при подаче Рыбуса, могли победить благодаря удару Рыбчинского.

«Локо» ждет сложнейший календарь – впереди встречи с «Зенитом», «Краснодаром», «Динамо» и «Крыльями». Если в организации игры ничего не изменится, то команду вряд ли спасет шикарная реализация Изидора.

Сочи – Локомотив 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
17 апреля, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Маргасов, 1:1 – 36, пенальти Изидор, 2:1 – 43 Родригао, 2:2 – 49 Изидор.
СочиДжанаев, Дркушич, Родригао, Прохин, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Макарчук, Ангбан (Терехов, 62), Кассьерра (Мелкадзе, 83), Юсупов (Жоаозиньо, 83).
ЛокомотивГильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Бека-Бека (Жемалетдинов, 75), Марадишвили, Керк (Петров, 84), Карпукас (Куликов, 83), Изидор (Рыбчинский, 70), Кухта.
Предупреждение:
Маргасов (90).
Удаления:
Кухта (60), Родригао (60).

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Фото: premierliga.ru; кадр трансляции «Матч ТВ»

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