Николсон хорош в рывках и быстрых эпизодах, но слабее Соболева в борьбе и игре головой. Теперь у «Спартака» очень разные большие форварды

Шамар поучаствовал уже в 7 голах из 13.

Шамар Николсон эффективно стартовал в «Спартаке»: оформил хет-трик «Кубани» в Кубке России (6:1), забил победный «Динамо» (2:0), ассистировал Кристоферу Мартинсу в Нижнем Новгороде (1:1) и дважды отличился против «Арсенала» (3:0).

Во второй части РПЛ Николсон поучаствовал в 4 голах «Спартака» из 7. Шамар – самый результативный игрок красно-белых. Он был вовлечен в 21 удар команды из 79, создал 4 голевых момента и отдал 3 передачи, которые предшествовали голевым моментам.

Николсон не убедил в дерби с ЦСКА (0:2), но прибавил в следующих матчах: гол с «Динамо» получился при не очень яркой игре – он тогда проиграл много единоборств, героями были Квинси Промес и Зелимхан Бакаев, а с «Краснодаром» и «Арсеналом» уже смотрелся интересно – создал несколько моментов и хорошо открывался за спинами.

Николсон начал с хаоса против ЦСКА, но с «Динамо» фрагментами уже впечатлил

Шамар дебютировал против ЦСКА (0:2). Он исполнил нападающего в тройке с Ларссоном и Промесом, но попал в тотальный хаос.

Выход Николсона не добавил конструктива спартаковским атакам: новый форвард сделал два касания в чужой штрафной (неудачно обработал подачу со стандарта, после чего мяч вылетел из штрафной, потом в него попал Промес, но Шамар был в офсайде), не цеплялся за редкие передачи. Команде не помогал его рост: за 25 минут «Спартак» 12 раз подал в штрафную, 4 попытки – безадресные навесы, по два с игры и со стандартов.

Еще Шамар принимал передачи только спиной к воротам плюс не реализовал потенциальный момент – не попал по мячу с линии вратарской.

Ниже – карта касаний Николсона и «Спартака» в целом после замены Соболева. Шамар встречался с мячом 12 раз, сразу 8 действий – передачи назад, еще 2 – попадания в офсайд. Похожая ситуация и у остальных: все удары пришли после 0:2, а 5 касаний в штрафной – игра в пустоту, там 2 неточные передачи, 2 заблокированных удара и попадание в офсайд.

Данные и графика – Whoscored

Игра против «Динамо» (2:0) – демонстрация сильных и слабых сторон нападающего. Шамар полностью проиграл верх защитникам (выиграл 1 единоборство из 9, всего 3 удачных исхода в 11 эпизодах) – он неправильно выбирал позицию, мяч перелетал через него, или не включался по соперникам, если защитники до него не добивали.

Происходящее было заметно даже в предголевых эпизодах: в первой атаке его нашел Мартинс, но Николсон проиграл борьбу Сазонову, а во второй – сначала сыграл мимо мяча, но доиграл по защитнику, вынудив ошибиться.

Данные и графика – InStat

Николсон классно интерпретировал скоростные эпизоды на свободных мячах.

Например, первый хороший подход «Спартака» – результат его быстрого мышления. Центральный защитник Сазонов выдернулся за Бакаевым, но Зелимхан заблокировал Сабу, в результате Николсон получил мяч. Он отыгрался с Бакаевым и проскочил в зону Сазонова – Бальбуэна в подкате заблокировал удар Шамара из штрафной.

Николсон перспективен в контратаках и вообще хорош на скорости. Но удивляет его игра вверху

Николсон ярко сыграл против «Краснодара» (1:2). «Спартак» посредственно атаковал, но загорался благодаря включениям Шамара. Он дергал защитников рывками за спину – Матвею Сафонову пришлось несколько раз подчищать рывки.

Например, роль в эпизоде с отмененным голом Бакаева олицетворяет стиль нападающего . Он переиграл Сорокина, а затем почти идеально открылся под проникающий пас, но попал в миллиметровый офсайд (позже был похожий эпизод – микроофсайд и спасение Сафонова). В другом моменте ямаец не реализовал выход против Сафонова: находясь спиной к воротам, отклеился от Мартыновича и пробил. Таймкод в обзоре – 2:38.

Николсон перспективно выглядел в контратаках: расширял пространство, если партнеры вбегали через середину, искал партнеров, открывался за спины. Несмотря на странный состав от Ваноли (в старте вышли Мартинс и Зобнин, передачи за спину – не самые сильные их стороны), Шамар активно сыграл против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Спартак» ужасно атаковал. Атаки от ворот «Спартака» или после длительного владения заканчивались ударами с 23-30 метров (нанесли 3 удара с игры до 70-й минуты). Но Николсон, Бакаев и Промес вносили разнообразие в контратаках.

Шамар моментально ориентировался в скоростных эпизодах : в первом случае нашел Промеса в середине, а во втором тайме отскочил в глубину и покатил на разогнавшегося Промеса – в обоих эпизодах спасал Артур Нигматуллин. Главные моменты у ворот «Нижнего» тоже созданы при его участии: разобрался с защитой нижегородцев во время голевой атаки и не реализовал два топ-момента из убойных позиций (1:43).

Пока удивляет игра Николсона наверху – за 7 матчей он ни разу не пробил головой. На него практически не навешивали плюс он не добавил активности на стандартах.

Важная деталь – работа команды на его единоборства. Шамару практически не помогают: Николсон выиграл 50% верха против «Локо» (0:1), но большинство из этих эпизодов остались в середине поля (ауты, выносы от ворот) . Форвард нацелен на скидки, но зачастую они безадресные или в борьбу, когда команда не разгоняется, и все это происходит далеко от штрафной.

Ниже – карта единоборств Николсона в РПЛ. В целом у него неплохой процент побед, но важно, как команда действовала дальше. В чужой штрафной он 16 раз навязывал борьбу, но выигрывал только в 6 случаях. Плюс необходим контекст каждому выигранному единоборству. Он переиграл Сазонова (получилось опасно, но эпизод был внизу), а в остальных ситуациях ничего не получалось: его выжимали из штрафной после приема, эпизод тормозился из-за неудачной скидки (никто не набегал) или долгих решений.

В матче против «Арсенала» (3:0) Паоло Ваноли перестроился на 3-5-2 с парой нападающих Соболев – Николсон.

Александр 33 раза вступал в борьбу (Николсон – 17), его силовой плеймейкинг выглядел сильнее: он ассистировал на Николсона и дважды вывел Хлусевича один на один. Плюс Соболев топово боролся в штрафной: едва не забил с разворота и опасно ударил после навеса Джикии. Игра в паре качественно повлияла на Николсона. Он классно открывался за спинами и отклеивался от защитников (раз, два), поучаствовал в нескольких голевых моментах и дважды забил.

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В идеале трансфер Николсона усилит конкуренцию впереди. Николсон и Соболев – разноплановые форварды. Александр лучше борется и неплохой плеймейкер. Шамар – другой. Он легкий, быстро ориентируется в контратаках, хорошо бежит за спину и умело держит расстояние от защитников.

«Мне понравилось, как они действовали. Я изначально держал в уме такое сочетание в атаке, потому что два этих нападающих вовсе не однотипные и отлично друг друга дополняют», – говорил Ваноли.

Теперь у «Спартака» два сильных, но очень разных форварда.

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Фото: globallookpress.com/Marti ; spartak.com; кадры трансляции «Матч ТВ»