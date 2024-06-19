Четыре города Евро-2024 – из одного региона и в радиусе 100 км. Что за чудо-место?

И это даже без Леверкузена!

Где самое футбольное место планеты?

Задумались? А мы знаем точный ответ. В немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия – сразу 4 (!) из 10 городов Евро-2024: Дюссельдорф, Дортмунд, Кельн и Гельзенкирхен.

Тут родились 7 игроков сборной Германии: Мануэль Нойер, Марк-Андре Тер Стеген, Лерой Сане, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Флориан Виртц, Крис Фюрих.

18 из 58 клубов, когда-либо игравших в Бундеслиге, и 4 из 13 чемпионов – тоже из Северного Рейна-Вестфалии. Нигде нет такой концентрации величия на таком кусочке земли.

Даже Кайзер Франц Беккенбауэр, родившийся в Баварии, говорил: «Сердце немецкого футбола бьется в районе Рура».

Откуда такая плотность клубов, талантов и интереса к футболу?

Давайте разберемся

Рур – столица немецкой тяжелой промышленности. В 19 веке он стал столицей добычи угля и привлек миллионы мигрантов

Северный Рейн-Вестфалия – самый населенный регион Германии. Здесь живут 17 миллионов человек – почти 20% страны, а еще здесь самая высокая плотность (если не учитывать регионы-города Берлин, Гамбург и Бремен).

Сердце Вестфалии – Рейнско-Рурский регион, одна из крупнейших агломераций в мире. Так сложилось, что в Руре нет явной столицы и почти нет разделения на крупные города и пригороды.

Дортмунд (580 тысяч человек), Бохум (380), Эссен (580), Гельзенкирхен (260) и Дуйсбург (500) практически сливаются в один город без границ, Дюссельдорф (580) и Менхенгладбах (260) – чуть южнее и понятно разделены, далее Кельн (миллион человек) и Леверкузен (160), фактически его пригород.

Дюссельдорф

В начале первого тысячелетия города к западу от Рейна были окраиной Римской империи, в Кельне даже сохранились остатки древнеримской архитектуры – тогда город назывался Колония Агриппина и был столицей провинции Верхняя Германия.

После падения Римской империи Кельн переходил из рук в руки (остальных рурских городов еще просто не было): был резиденцией первого короля франков, потом столицей Священной Римской империи и даже независимым государством.

Кельн постоянно рос и оставался крупнейшим городом на Рейне, главной торговой артерии Западной Европы. С юга шли товары из Средиземноморья, а с севера – с британских островов. Сам Кельн входил еще и в Ганзейский союз, торговавший с Русью и северными странами.

В 18 веке пограничный регион стал причиной постоянных войн между Германией и Францией.

Только после наполеоновских войн Рейнская область стала постоянной частью Германии. И сразу очень важной: в регионе нашли полезные ископаемые и начали добывать уголь. Первые шахты появились в Дортмунде, потом – в Эссене и Бохуме. Там уголь добывали и через водный канал направляли в Дуйсбург – и дальше по Рейну.

Тяжелая промышленность Рура, в которой к началу 20 века работали более 500 тысяч шахтеров, помогла Германии совершить экономическое чудо (поучаствовало и сельское хозяйство Восточной Пруссии). К 1910-му Германия обошла Великобританию и Российскую империю, став главной экономикой Европы, а в мире впереди были только США.

С 1850-го по 1917-й население Германии выросло на 30 миллионов человек – с 35 до 67 млн – из-за роста рождаемости и миграции из Польши и регионов, полученных при ее разделе в 18 веке или по итогам Венского конгресса 1815-го. По разным оценкам, в районе Рура жили около 300 тысяч поляков.

Фрайбургский историк спорта Дитхельм Блекинг описывал в интервью журналу Ballesterer, что жизнь шахтера конца 19 века определяли насилие, бары со шнапсом и проституция.

В общем, рабочим и их семьям на Западе Германии требовалось еще одно развлечение. Примерно тогда в стране появился футбол.

На старте главным клубом Вестфалии был «Шальке». За него играли дети польских шахтеров – один из них стал легендой «Шальке» и стоял у истоков «Боруссии»

Правда, первые немецкие футбольные клубы – не пролетарские.

Самый яркий пример ранних клубов Рура – Duisburger Spielverein. Профессор Дитрих Хеннинг поехал в Лондон, привез оттуда футбол и учил играть в него членов дуйсбургского гимнастического общества. В 1896-м Duisburger Spielverein поехал в Англию на четыре товарищеских матча – и проиграл с суммарным счетом 0:36. В 1911-м эта команда займет второе место в чемпионате Германии.

Другие клубы основывали преподаватели и студенты. Чтобы попасть в такую команду, требовалось предоставить аттестат об окончании школы. Нет диплома – нет футбола.

Первые рабочие команды объединяли польских мигрантов. Некоторые – напрямую, как общество «Сокол». По сути, это был филиал познаньского спортивного клуба. Другие – косвенно.

Например, «Шальке» был основан студентами с окраины. Они гоняли мяч возле рынка «Шальке» в пригороде рабочего Гельзенкирхена. Первыми игроками и болельщиками клуба стали рабочие крупной шахты Consolidation, поэтому команду сразу прозвали «шахтерами».

Но у «Шальке» еще до Первой мировой появилось и уничижительное прозвище – Polackenverein («польский клуб» – Sports). Большая часть команды действительно состояла из потомков польских мигрантов-шахтеров. В 1930-х «Шальке» стал немецким гегемоном и шесть раз за восемь лет выиграл чемпионат. Лучшими игроками были дети польских мигрантов – Эрнст Куцора и его шурин Фритц Шепан.

После первого чемпионства в 1934-м о «Шальке» восторженно писали польские газеты. Przegląd Sportowy заявляла о «триумфе соотечественников». Но в стране растущего нацизма идентифицировать себя поляками было просто опасно. Поэтому «Шальке» отправил письмо в журнал Kicker с подробным описанием, где именно родился каждый футболист. Все родились в Германии, просто от родителей-поляков.

С 1930-х Куцорра и Шепан называли себя немцами, делали нацистские приветствия и вступили в НСДАП. Правда, карьера в сборной сложилась совсем по-разному.

матч чемпионата между берлинским спортивным клубом и «Шальке-04» на берлинском Олимпийском стадионе. Вратарь «БСВ» Хольцхаус держит удар по нападающему «Шальке» Фрицу Шепану.

Куцорра забивал больше и остается одной из главных легенд «Шальке», но меньше вовлекался в политику и почти не играл за сборную (13 матчей за 10 лет международной карьеры).

лидеры команд Эрнст Куцорра («Шальке-04») и Вилли Рутц («Штутгарт») пожимают друг другу руки перед финалом чемпионата Германии в Кельне. н, 23 июня 1935 г.

Шепан призывал голосовать на выборах в 1934-м, 1936-м и 1938-м, работал в футбольном Фюрерате Рейха и приватизировал магазин, который отобрали у еврейских владельцев в 1930-х. Шепан стал капитаном сборной Германии и выходил во всех матчах бронзового ЧМ-1934 в Италии. После Второй мировой его признали коллаборационистом и пособником нацизма.

Эрнст Куцорра запустил историю и второй главной команды Рура – дортмундской «Боруссии». В 1930-х никакого соперничества не было, клубы дружили. В 1936-м «Боруссия» наконец нашла первого постоянного тренера Фрица Тилена. Но Тилен не мог начать работу сразу, поэтому босс «Боруссии» попросил звездного Эрнста Куцорру поработать тренером пару месяцев.

И болельщики начали приходить на небольшую желто-черную команду, чтобы увидеть Куцорру-тренера. «Боруссия» на старте всегда проигрывала «Шальке», но уже к концу 40-х стала крепкой силой в немецком футболе.

Сейчас города Рура – самые бедные в Германии. Стадионы битком, но не из-за шахтеров, а из-за мощи бренда, истории и туристов

Вскоре противостояние «Боруссии» и «Шальке» стало самым жестким в Руре и одним из важнейших во всей Германии. До сих пор обе команды – в топе по посещаемости. В сезоне-2023/24 на «Боруссию» приходили 81 305 человек, на «Баварию» – 75 000, а на «Шальке» даже во второй Бундеслиге (!) – 61 538.

Помимо «Боруссии» и «Шальке» до главной немецкой лиги добирались клубы из почти всех рурских городов. «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Кельн» и «Байер» выигрывали чемпионат – и до сих пор важные команды в немецком футболе. Во второй лиге играет «Фортуна» из Дюссельдорфа (еще одна команда со стадионом Евро-2024), а во второй и третьей лигах сейчас клубы из Эссена, Бохума, Дуйсбурга, Юрдингена и Оберхаузена. Между самыми дальними (Дортмундом и Кельном) – всего 100 километров!

Почему так вышло?

Скорее всего, из-за большой концентрации шахтерских городов, в которых не было развлечений и прочих атрибутов уровня жизни более крупных городов.

Сейчас города вокруг Рейна, в которых проходит Евро, – одни из беднейших в Германии. Кельн на 349-м (из 400) месте по объему свободных денег у населения, Дортмунд – на 377-м, Гельзенкирхен – на последнем, 400-м.

Совпадение или нет, но в этих городах стопроцентная посещаемость в первой и второй Бундеслиге.

Выделяется только Дюссельдорф. На «Фортуну» приходят всего 39 тысяч при доступных 54 тысячах мест (правда, у нее и футбольные традиции не такие крепкие, как у остальных клубов). Дюссельдорф – самый богатый город и столица Вестфалии, на 103-м месте в Германии по количеству свободных денег.

«Шахтеры Рура развили высокую привязанность к футболу, а клубы в Рурской области росли как грибы, – рассказывал профессор истории из Университета Дуйсбург-Эссен Зигфрид Германн. – После Первой мировой войны футбол создавал идентичность региона и отдельных городов. Но те времена давно прошли. Горнодобывающая и другие области тяжелой промышленности не играют большой роли в Рурской области. Социальная основа, которая изначально поддерживала интерес и любовь к футболу в Руре, практически исчезла».

Уже с конца 1950-х в Германии постепенно перестали добывать уголь, шахты закрывались для перехода на газ, нефть и зеленую энергию.

В 2018-м в Рурской области закрылась последняя шахта. Из крупнейших предприятий сделали музеи, рестораны и туристические места.

Таким туристическим местом стал и футбол.

Профессор Германн уверен, что никакой идентичности Рурской области нет – просто «Боруссия» Дортмунд и «Шальке» стали такими сильными брендами, что привлекают на трибуны фанатов и из Нижнего Рейна, и из Мюнстера, и из других стран.

И это сделало Вестфалию самым футбольным регионом Германии и сердцем Евро-2024.

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Фото: Olaf Döring via www.imago-images, Tom Weller/dpa, imago sportfotodienst, Hans Blossey/Globallook Press/Global Look Press , Stefan Ziese/imageBROKER.com; East News /AP Photo/Martin Meissner; Gettyimages.ru /Hulton Archive/Getty Images, Christof Koepsel/Bongarts;