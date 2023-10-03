Сага о владельцах «Интер Майами»: здесь и Тодд Боули (!), и покупатель футбола (!!), и сыновья врага Фиделя (!!!)

Ярослав Сусов – о друзьях Дэвида Бекхэма.

Вы все знаете, что «Интер Майами» владеет Дэвид Бекхэм. Но вообще-то он миноритарный владелец – только 30% акций.

Остальные – у братьев Масов, американских бизнесменов кубинского происхождения, которые пришли в «Интер Майами» вместо Тодда Боули (да-да, того самого будущего владельца «Челси»), выкупили доли всех остальных акционеров и теперь рассказывают, как Месси меняет футбол в Америке.

Как это получилось? Почему Боули оставил «Интер Майами»? Откуда деньги у братьев Масов и при чем здесь Фидель Кастро и эмбарго Кубы?

Разберемся.

Владельцем «Интер Майами» чуть не стал… Тодд Боули! МЛС посчитала его слишком сомнительным

Дэвид Бекхэм прошел огромный путь от идеи команды в МЛС до первого матча «Интер Майами».

В 2007-м он изменил футбол в США: подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» и стал самым медийным игроком в истории соккера в Америке. Ради звезды МЛС пошла на уникальные шаги и поменяла правила, чтобы вынести Дэвида из-под потолка зарплат. В контракте Бекхэма прописали возможность создать клуб в лиге всего за 25 миллионов долларов.

После завершения игровой карьеры в 2014-м Дэвид воспользовался опцией. У «Интер Майами» еще не было ни названия, ни эмблемы, ни стратегии, но появились проблемы со стадионом и финансированием.

Стадион – большой и до сих пор нерешенный вопрос для «Интер Майами». Сначала проблемы возникали с выбором места (жители Майами бастовали), потом с ценой покупки земли (активисты подавали в суд на местные власти из-за слишком низкой стоимости – неудачно), теперь – со строительством. Арена уже спроектирована и выглядит шикарно, но обойдется в миллиард долларов и откроется только в 2025-м.

Вопрос с инвестициями решили немного раньше. Хотя даже через три года после запуска проекта у «Майами Бекхэм Юнайтед» (черновое название «Интер Майами») не было крупного спонсора. В группу совладельцев входили боливийский предприниматель Марсело Клауре из телекоммуникационной компании Sprint (состояние около 1 млрд долларов) и агент Бекхэма и создатель American Idol Саймон Фуллер (около 400 млн долларов), но этого было мало.

МЛС сомневалась в проекте, потому что только для запуска команды и подготовки инфраструктуры нужно было 300 миллионов долларов. У Бекхэма таких денег не было, а для его совладельцев это были слишком большие траты.

В 2017-м сроки поджимали. Клуб Бекхэма так и не запускался, его даже не презентовали! А комиссионер МЛС Дон Гарбер торопил: или как можно скорее решаем вопросы, или переносим команду в другой регион.

«Интер Майами» чуть не спас Тодд Боули, которому принадлежали «Лос-Анджелес Доджерс» из МЛБ. Состояние Боули оценивалось в несколько миллиардов, его деньги могли стать базой для создания нового клуба.

Британские таблоиды писали, что Боули активно ищет футбольный клуб – например, в 2014-м думал о «Тоттенхэме». Хотя его деньги могли вытащить проект Бекхэма, МЛС насторожилась. Совладелец с контрольным пакетом не из Майами… МЛС старается, чтобы у клубов были локальные собственники. Гарбер и другие боссы лиги боялись, что Боули хочет воспользоваться скидкой Бекхэма на создание команды – и заплатить 25 миллионов вместо 200.

МЛС взяла долгую паузу на раздумья, и Боули так и не дождался решения – вышел из проекта в 2017-м. Проект Бекхэма никогда еще не был так близок к провалу.

По красивой легенде Бекхэма и Клауре клуб выжил случайно. В сентябре инвесторы встретились за завтраком в Нью-Йорке и решили, что дадут проекту последний шанс.

А 7 ноября 2017 года боливийскому бизнесмену Клауре написал Хорхе Мас, президент инженерной компании MasTec из Майами и сказал, что хочет участвовать в футбольном проекте.

Через неделю инвесторы поужинали вместе и обсудили детали, через 2,5 месяца – завершили сделку и объявили: клуб Бекхэма из Майами будет в МЛС.

Один из спасителей «Интер Майами» – японец Масаеси Сон. Он убедил принца Саудовской Аравии инвестировать в его фонд 45 миллиардов долларов (!), а потом хотел вложить 25 млрд в ФИФА, чтобы поменять весь футбол

В группу владельцев «Интер Майами» вошли уже знакомые Дэвид Бекхэм, Саймон Фуллер и Марсело Клауре. К ним добавились братья Масы (Хорхе и Хосе) и японский бизнесмен корейского происхождения Масаеси Сон.

Сон – один из богатейших людей Японии, основатель и гендиректор компании SoftBank (выручка больше 50 миллиардов долларов). Это третий по величине сотовый оператор Японии, который владел компанией Sprint (ее гендир – как раз боливиец Клауре). Сон известен как бизнесмен, потерявший самое большое состояние в истории. В 2000 году из-за взрыва пузыря доткомов Масаеси потерял 59 миллиардов (!) долларов.

Но не потерял статус одного из крупнейших бизнесменов мира. В 2017-м его состояние достигало 20 миллиардов. Параллельно с вложениям в «Интер Майами» Сон вместе с PIF (инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который и обеспечивает все богатство саудовского футбола) создал фонд Vision. Саудовцы вместе с ОАЭ (участвовал еще и фонд Mubadala, который управляет «Манчестер Сити») вложили больше 100 миллиардов долларов в Uber, Nvidia, FTX, eToro, Katerra и другие технологические компании. Сон лично убедил наследного принца Саудовской Аравии внести 45 миллиардов долларов.

Сон планировал фонд-фабрику технологичных стартапов, но инвесторы не оценили ее перспективы. Особенно провалились миллиардные инвестиции в Uber и WeWork. Сон потерял доверие рынка и акции SoftBank. Его 17% компании были залогом, что фонд не провалится. Сейчас фонд теряет больше 10 миллиардов долларов в год.

В 2018-м Сон был на коне и хотел купить футбол. По данным The New York Times, Сон вел переговоры с ФИФА о создании совместного предприятия FIFA Digital Corp., которое бы распоряжалось всеми мерчендайзинговыми и игровыми правами (например, на лицензионный контракт с EA Sports). Сон хотел создать два новых турнира: мировую лигу для сборных раз в два года и расширенный клубный чемпионат мира для 24 команд.

Сделку лоббировал президент ФИФА Джанни Инфантино и разговаривал с боссами топ-клубов, обещая по 100 миллионов призовых за участие в новом клубном чемпионате мира. По информации The New York Times, «Барселона» и «Реал» тогда поддержали Инфантино. Кстати, в 2023 году только они официально не вышли из состава европейской Суперлиги, которую сами же инициировали в 2021 году.

Тогда предложения Сона насторожили босса «Ювентуса» Джанни Аньелли и президента УЕФА Александра Чеферина.

«Не могу принять, что некоторые коллеги так ослеплены погоней за прибылью, что готовы продать душу футбольных турниров каким-то туманным частным фондам, – говорил Чеферин. – Мы же не владельцы футбола. И не имеем права его продавать».

SoftBank предлагал ФИФА 25 миллиардов долларов за 12 лет сотрудничества. Инфантино даже созывал экстренное совещание ФИФА, чтобы проголосовать до начала чемпионата мира в России. Ничего не получилось.

ФИФА готовит супертурнир для клубов. Он нравится «Барселоне» и «Реалу», но бесит УЕФА

Интересно, что Сон ни в одном интервью не говорил ни об «Интер Майами», ни о футболе вообще. В 2021 году он вышел из проекта. Долю японца и Клауре выкупили Дэвид Бекхэм и братья Масы.

Главные владельцы «Интер Майами» – братья Масы. Их папа – оппонент Фиделя Кастро, который создал кубинский «Голос Америки» и лоббировал санкции против острова

Братья Масы не всегда мечтали о футбольной команде в Майами. В 2017-м они собирались купить «Майами Марлинс» из МЛБ, но их продали бывшей легенде бейсбола Дереку Джетеру. Тогда Масы переключились на соккер.

Их ключевая задача сейчас – сделать топ-клуб в родном Майами. Братья действуют вместе, хотя старший Хорхе ярче и медийнее. Сейчас он председатель совета директоров MasTec, инженерной компании, которая строит электростанции, ветряки, трубопроводы, линии электропередач, дороги и даже канализации, а младший брат Хосе – генеральный директор. Именно Хорхе стал первым после папы-основателя гендиректором компании, он же произносит зажигательные речи в медиа, как Месси меняет футбол в Америке.

Старший брат называет себя мечтателем, который все время думает о наследии. Такой и желание запомниться – от папы.

Хорхе Мас Каноса – из кубинского Сантьяго. Учился в Америке, а сразу после революции вернулся на родину и вступил в оппозицию к Фиделю Кастро. Каноса недолго прожил на Кубе, меньше чем через год после возвращения бежал в США (на родине его разыскивали за антиправительственную деятельность).

Каноса поселился в Майами, в 1960-х числился в кубинских силах сопротивления и служил в армии США и даже участвовал в неудачной попытке десантной операции на Кубу в 1961 году – в ней участвовали 1500 кубинских мигрантов, обученных ЦРУ. До 30 лет Каноса не занимался бизнесом, посвящая себя борьбе с Кастро: собирал деньги на оружие для вторжения и работал на пропагандистском радио.

После Карибского кризиса США отказались от нападения на Кубу, и Каноса возненавидел президента Кеннеди. В конце-1960-х кубинец ушел в бизнес – устанавливал с друзьями телефонные вышки в Пуэрто-Рико.

В какой-то момент компания Church & Tower не справлялась с нагрузкой в Пуэрто-Рико, поэтому друзья попросили Каносу подхватить бизнес за половину акций. Мас перестроил систему управления и пересобрал команду, получил контракты в Майами и Форт-Лодердейле и взял кредит на 50 тысяч долларов, чтобы выкупить оставшиеся акции. Так появилась MasTec.

MasTec строит и обслуживает электростанции, линии электропередач, трубопроводы, системы водоснабжения и канализации и коммуникационные вышки, выручка в 2022 году – 9 миллиардов долларов. С середины 80-х компанией реально управляет старший сын Каносы – тот самый красноречивый владелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

Папа с начала 80-х вернулся в политику. Успешный бизнес в Майами, главном городе кубинских мигрантов в США, сделал его видным человеком в эмигрантской среде.

После прихода к власти Рональда Рейгана Мас-старший основал некоммерческий кубино-американский фонд CANF по примеру AIPAC, американской общественной организации, которая лоббировала произраильские законы, например, поправку Джексона-Вэника, которая ограничивала торговлю США со странами, которые препятствовали эмиграции.

CANF тоже лоббировал законы, но еще и занимался антикастровской пропагандой. Рейган и Каноса вместе создали Radio Marti – радиостанцию (а потом и телеканал), которая базировалась в Майами, боролась с коммунизмом на Кубе и управлялась Информационным агентством США. Это агентство управляло не только Radio Marti, но и «Голосом Америки» (признано в России иностранным агентом) и «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом). Все три радиостанции работали по одному примеру.

Критики Каносы говорили, что медиа нужны бизнесмену не для борьбы с коммунизмом на Кубе, а ради пропаганды его президентских амбиций и свержения Фиделя Кастро. Кастро писал про Каносу (основателя фонда) и Хосе Эрнандеса (соучредителя и президента фонда) в автобиографии «Размышления команданте»:

«Именно Хосе Эрнандесу по прозвищу Пепе, руководителю Кубино-американского фонда, принадлежала автоматическая винтовка 50-го калибра с оптическим прицелом и прибором ночного видения, случайно конфискованная вместе с другим оружием при перевозке морем в Венесуэлу, где сотрудники фонда планировали убить автора этих строк. Группа Эрнандеса хотела пересмотреть пакт [об ослаблении экономической блокады Кубы], некогда заключенный с президентом США Клинтоном, — этот пакт был нарушен кланом Мас Каносы, который мошенническим образом обеспечил победу Буша на выборах в 2000 году только потому, что тот пообещал, к всеобщему удовольствию, убить Кастро».

The New York Times после смерти Каносы писала, что бизнесмен продвинул в 1996 году закон Хелмса-Бертона о полном экономическом эмбарго Кубы во всех областях кроме телефонной связи (компания MasTec исторически занималась телевышками и передачей информации – Sports.ru).

В общем, портрет Каносы такой: ругался с американскими журналистами, выступал в Конгрессе США, близко общался с Джорджем Бушем (мог даже позвонить ему по телефону) и даже, по данным американских медиа, встречался с президентами Никарагуа, Португалии и Чехословакии, а еще Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным.

Мас не стеснялся разговаривать с идеологическими врагами, СССР, говорил, что он прагматик, а главное – избавиться от Кастро. Из-за этого его ненавидели и левые кубинские изгнанники, которые хотели бы вернуться к власти на социалистической Кубе, и правые, которые искали выход в военном вторжении на Кубу, и сочувствующие Кастро американцы, которые убеждали, что нужно торговать с Кубой. Хорхе лоббировал законы против острова и включал пропаганду из Майами.

«Если бы у нас был такой человек как Че Гевара, мы бы давно вернулись на Кубу, – анонимно рассказал LA Times один из правых оппозиционеров. – Но у нас не Че, а Каноса…»

В 1992 году к Каносе пришли журналисты The Los Angeles Times и описали, как живет главный борец с режимом Кастро в изгнании:

«Он ездит на бронированном «Мерседес» 560 SEL и носит в портфеле револьвер .357 Magnum…

…Он встает в 6 утра и все еще говорит только на испанском в своем «кубинском доме» с женой Ирмой («очень кубинской женой») и сыновьями. За стенами особняка стоит Ирма, красивая голубоглазая блондинка, одетая в шелк. Она сидит в тени возле бассейна и зовет на испанском служанку. Слуги, одетые в белую униформу, появляются с подносами русской икры на крекерах.

Мас проводит экскурсию по обширным владениям и делает широкий жест рукой, показывая на шесть высоких пальм за бассейном. «Это в честь шести (до 1976 года Кубка делилась на шесть провинций, с 1976 – на 16) провинций Кубы», – объясняет он. А потом ведет гостей к хижине под открытым небом в самом конце территории:

«В этой хижине всегда прохладнее, я поручил построить ее местным индейцам-семинолам. Это крестьянский дом, в таких живут бедняки на Кубе. Каждый день, когда я прихожу с работы, отдыхаю тут. В эти моменты мне кажется, что я снова на Кубе. Я бы отдал все за такой дом на холме с видом на залив Сантьяго-Де-Куба, где я родился.

Я планировал стать юристом, жить спокойной жизнью человека из среднего класса в Сантьяго. А потом к власти пришел Кастро.

Я бы хотел узнать Кубу сейчас, увидеть ее сельскую местность, пообщаться с людьми, дать им те возможности, которые были у меня [в США]. Кубинский народ – трудолюбивый, веселый и страстный. Но Кастро украл их индивидуальность. Возможно, мне будет тяжело, я буду чувствовать себя не на своем месте, я сдамся или буду адаптироваться три года к тому, что туалеты и телефоны не работают. Но я сделаю так, чтобы туалеты работали! И сделаю Кубу самой богатой страной в Америке!».

После этой пламенной речи Каноса улыбнулся и добавил: «Правда, если я вернусь сейчас, то меня прямо из самолета отвезут на расстрел».

В 1992 году Каноса убеждал, что режим Кастро вот-вот рухнет, буквально через год или два, а новую Кубу построят беженцы, которые уехали в США, ведь они понимают, как работает рыночная экономика. И уверял, что жесткие санкции и полное эмбарго Кубы необходимы, чтобы люди на Кубе из-за лишений свергли Кастро.

Хорхе Каноса умер через пять лет после этого интервью, в 1997-м. Он так и не побывал на Кубе, но купил один из старейших небоскребов Америки – Башню Свободы в Майами за 4 миллиона долларов, – его компания под руководством сына выросла в разы, в 2022 году MasTec заработала 9,8 миллиардов долларов. В честь Каносы установлен бюст на пляже Майами-Бич, фонд CANF до сих пор работает, его не раз упоминал в речах Барак Обама.

Фидель Кастро правил на Кубе до 2006 года, его младший брат Рауль Кастро – до 2019-го. США и Куба возобновили дипломатические отношения, но остров все еще под санкциями.

Хорхе Мас числится еще и совладельцем и президентом «Сарагосы». Правда, в Испании был два раза, а думает только о реформах МЛС

«Отец оказал огромное влияние на мою личность и философию, – рассказывает The Athletic Хорхе Мас-младший. – Мои мысли и подход к жизни сформированы под его влиянием. Но папа всегда говорил не быть в его тени. И я пошел дальше».

Хорхе Мас-младший ни разу не был на Кубе и пока даже не собирается. Он тоже считает Фиделя преступником, но посвящает жизнь не политике, а бизнесу и футболу.

Мас – владелец не только «Интера». Он числится президентом и совладельцем «Сарагосы» в составе группы инвесторов из консорциума Amber Capital, его основатель французский бизнесмен Жозеф Угурлян, которому принадлежит компания Prisa (владеет испанскими газетами El Pais, AS и Cinco Dias, а еще радиостанциями в Испании, Колумбии, Чили и Мексике).

Угурлян – совладелец колумбийского клуба «Мильонариос», французского «Ланса» и «Падовы» из итальянской Серии С, но должность президента занимает только в «Лансе». Вероятнее всего, «Сарагосой» тоже занимаются люди Угурляна. Потому что Хорхе Мас был в Испании всего два раза, по семейным делам в Мадриде и Барселоне, заодно заезжал и в Сарагосу.

Мас рассказывал в интервью El Pais, что вообще-то его любимая команда – «Реал», ну и «Интер Майами» тоже. «Сарагосу» Мас полюбил только в 2022 году, а в Испании он просто представитель группы инвесторов во главе с Угурляном.

В «Сарагосу» вложился и партнер инвестиционной компании Ares Management Джим Миллер. Он руководит всеми спортивными инвестициями Ares (на эти цели компания привлекла 3,7 миллиарда долларов).

Еще в 2021 году Ares Management пришел в «Интер Майами» и помогла выкупить доли Марсело Клауре и Масаеси Сона. Ares вложила в клуб 150 миллионов долларов, которые должны были помочь пригласить звезд и построить стадион. В 2023-м уже после прихода Месси Ares Management инвестировал еще 75 миллионов. Хорхе Мас отмечал, что деньги Ares играют решающую роль для роста «Интера».

Это не единственный футбольный актив для Ares Management, компания еще инвестировала в «Атлетико» и помогла Джону Текстору купить «Лион».

Представители Ares думали и о «Саутгемптоне», а в 2022-м хотели инвестировать в «Челси» Боули. Кстати, у Ares есть связь и с МЛС. Один из основателей Ares Management Беннет Росенталь – мажоритарный владелец «Лос-Анджелеса», действующего чемпиона лиги. Возможно, это просто совпадение, никакой другой связи между Росенталем, Масом, «Лос-Анджелесом» и «Интером» нет.Только инновационный подход, агрессивный маркетинг на испаноговорящую аудиторию и желание развиваться как можно быстрее.

Босс МЛС Дон Гарбер называет Хорхе Маса самым оптимистичным и напористым владельцем лиги, который не принимает отказ и воодушевляет всех, с кем общается.

И лига, и Мас мечтали заполучить Месси. С приходом Лео в МЛС Хорхе получил особый статус, потому что привел главного драйвера роста на годы вперед. Поэтому всем в США приходится слушать его речи – талант оратора от папы.

А Хорхе верит, что МЛС нужно воспользоваться моментом, чтобы вырасти в разы – и для этого нужно немного поменять правила лиги: например, дать владельцам больше свободы и возможность тратить чуть больше на всех игроков, а не только на трех звезд. Осталось только пролоббировать эти идеи, как когда-то делал папа.

Фото: canf.org; commons.wikimedia.org/MosheA; realzaragoza.com; Gettyimages.ru/Frazer Harrison, Koki Nagahama, Hector Vivas; East News/GIORGIO VIERA / AFP, KAZUHIRO NOGI / AFP, Todd Williamson/Invision for the Hollywood Reporter/AP Images