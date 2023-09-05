13 комментариев

Репортаж Ярослава Сусова.

Матч «Динамо» Киров – 2Drots стал историческим задолго до старта. И это никак не связано с медийностью 2Drots.

Причина шума – локация. Игру проводили в сухом доке на берегу море в поселке Белокаменка, закрытом объекте спонсора РФС «Новатэка» недалеко от Мурманска. Коллега Денис Пузырев из Мурманска возмущался, что такой матч никому не нужен: Белокаменка – режимный объект, болельщиков почти не будет, картинка – тоже не супер, море из закрытого дока не видно, да и болельщики из Кирова заслужили хотя бы возможность посмотреть на команду в относительно высокой стадии Кубка России.

«Динамо» Киров возродили только в 2022 году (пять лет в городе не было профессиональной команды). В прошлом сезоне «Динамо» заняло первое место в зоне КФК «Золотое кольцо» и заявилось во Вторую Лигу.

Кировчане начали путь в Кубке России с первого раунда, обыграли «Композит» Павловский Посад и «Чертаново» на выезде. Так что для Кировской области матч 1/64 Кубка после пяти лет без профессионального футбола – праздник и настоящее развитие футбола.

«Я считаю, что матч должен был пройти в Кирове, – говорит Sports.ru болельщик «Динамо» Александр. – Если так нужно для продвижения какой-то государственной важности, то могли провести игру ветеранов с Аршавиным и Быстровым против медиакоманды. Но не на профессиональном уровне! Матч достался Кирову, должны были играть у нас. Психологически это очень давит на нашу команду. Игроки не готовы к такому ажиотажу, камеры повсюду. В Кирове на нашем стадионе с болельщиками было бы легче. Тогда у «Динамо» и 2Drots были бы равные шансы».

Александр – член фан-клуба кировского «Динамо». В нем около 200 человек, в Мурманск приехали несколько десятков активных фанатов и болельщики, которых отобрал клуб. Их (вместе с фанатами 2Drots, обеими командами и журналистами) привезли на одном самолете, чтобы создать активную поддержку и ажиотаж.

«Мы ехали за счет РФС, – продолжает Александр. – Болельщикам из Кирова выделили квоту в 40 человек. Все оплатили, привезли в Москву, а потом в Мурманск. Но этого мало. Я считаю, что так как это наш домашний матч, то весь сектор в 100 человек должен был быть нашим. Все должно было быть оплачено РФС».

Правда, после матча никто уже не возмущался.

«Хотя если бы играли в Кирове, матч не имел бы такой… исторической важности, – добавил Александр. – В медиапространстве все говорили о «Динамо». Все известные люди. «Динамо» Киров прославилось на всю Россию»

Главный тренер «Динамо» Виктор Булатов был восхищен. 20 лет назад он играл за «Динамо» Ставрополь, «Аланию», в Болгарии и Лиге чемпионов со «Спартаком». Но такого не видел никогда:

«У меня двоякие ощущения. С одной стороны, жалко кировских болельщиков, с другой – сыграть в таком месте – память на всю жизнь и реклама всей команде. Страна узнает, что есть «Динамо» Киров. Любое упоминание кроме некролога – реклама.

Организация и место проведения завораживают. Пейзажи красивые, просто участие в таком матче – память на всю жизнь. В таком месте я точно не был ни разу. Играть в порту, такие горы, такая техника… Это впечатляет».

Белокаменка – огромный секретный завод. Цех в 72 метра высотой, док на 220 метров и на 16 метров ниже уровня моря, поле в нем сделали за две недели!

Поездка в Белокаменку – большое приключение. Это, конечно, не край земли, как Териберка, но тоже неблизко.

По карте кажется, что село совсем недалеко от Мурманска – буквально через Кольский пролив. Реально ехать около часа – мост через пролив один, в 20 километрах к югу от Мурманска. Чтобы попасть в Белокаменку, нужно отправить в «Новатэк» немало документы, в том числе копию паспорта и согласие на обработку и использование персональных данных.

Процедура объяснима. Белокаменка – не просто какой-то порт, а огромный завод по производству заводов.

Вот так все выглядит с небольшой смотровой площадки.

Спереди – тот самый док, в котором играли в футбол, справа – другие доки, в которых производят и собирают станции для добычи газа, позади – огромный цех (главный в этом городе-заводе).

Внутри цех выглядит внушительно: 72 метра в высоту, объем – 9 миллионов кубических метров.

В нем начинают собирать газовые станции, в полуготовом состоянии они выглядят так.

Такие махины собирают 17 000 человек. Сейчас в Белокаменке вахтовым методом работает 12 000 (потому что в футбольном доке пока только начинают работы, такое количество сотрудников просто пока не нужно), но к концу года доедут все остальные. Большая часть работников живет в оранжево-синем городке прямо рядом с заводом. Оттуда вообще можно не выбираться, есть даже три футбольные площадки – из Мурманска каждый день на работы приезжает только полторы тысячи.

В понедельник у сотрудников Белокаменки появился еще один повод не уезжать с работы.

«Мы разрешили подрядчикам, кто не очень занят или у кого нет смен, смотреть матч со стен дока, а трибуны отдали детям и болельщикам», – рассказал генеральный директор «Новатэк-Мурманск» Петр Оборин.

На матче это выглядело диковинно. Трибуны заняли болельщики «Динамо» Киров и 2Drots – их завозили в док автобусами. А на стенах стояли сотни людей в касках и спецодежде.

Одним из немногих сотрудников компании не на стене был Кари Перала. Я случайно встретил его в очереди за чаем. Оказалось, Кари – 66 лет, он финн, женился на русской и много лет строит газовые платформы:

«Я работаю тут с 2016 года. Тогда тут были только лес и скалы. Газовыми платформами я занимаюсь уже 20 лет. Раньше работал в Канаде, а потом переехал в Россию, потому что это уникальный проект. Не жалею. Хотя моя семья сейчас в Финляндии, в Куопио.

Этот завод – правда уникальная штука. Здесь два очень больших дока, одни из крупнейших в мире. Плюс Мурманск – самое удобное место, чтобы строить платформы и отправлять их на Ямал.

Сейчас тут строят фундамент для третьей платформы. Я как раз им занимаюсь, поэтому матч немного мешает, хаха. Мы принимали участие в строительстве этого стадиона и поля. Приятно смотреть – людям нравится, погода хорошая. Я уже не молод, много где был, многое видел, но не такое. Построить футбольное поле и стадион в таком большом доке, на высоте -16 метров от уровня моря… Это очень круто».

Да, строительство поля в бетонном доке – сильная история.

Строительство первой газовой платформы закончилось в конце июля, на его завершение в Белокаменку приехал Владимир Путин. После выпуска платформы в доке остается огромный слой ила. За несколько недель в доке нужно было избавиться от 20 сантиметров ила и сделать газон, на котором можно играть в футбол.

«Мы отсюда вывезли тысячи кубов, – рассказывает владелец компании SIS Rus Павел Вараксин, который занимался полем в Белокаменке. – Потом взяли местный щебень, поле с другого объекта, привезли 120 тонн песка – часть местного, часть везли из Волгограда. Плюс 80 тонн крошки, без нее было бы слишком жесткое поле. Для этого 20 человек работали в три смены – тут люди и техника из Москвы, Волгограда и Краснодара. По размерам поле соответствует правилам ФИФА – 105x68 метров. По качеству газона не успели из-за дождя, оно уровня Второй Лиги. Сделать все это не так дорого, порядка 20 миллионов рублей.

Мы братский партнер РФС. Поэтому можем начинать работать даже без договора. Если надо срочно выручать, мы всегда готовы, быстро выходим на площадку и делаем. Тут тоже начали без договора, потому что сроки от идеи до реализации рекордные. Договор подписали уже в процессе работы. Все на наши деньги, пока еще ничего не получили.

Для нас не важно, что за объект – это РФС решает, где играть в футбол. Если есть задача сделать здесь, в таком уникальном месте, то будем делать.

Это как с чемпионатом мира. Россия решила провести чемпионат мира – провели, а наша компания была подрядчиком многих полей к ЧМ. Для чемпионата мира мы делали поля в Самаре, Саранске, Ростове, Калининграде и на базе «Спартака». Теперь РФС решил сыграть в Белокаменке – мы пошли исполнять».

Вообще-то SIS – ирландская компания. Вараксин вместе с Кириллом Леоновым выкупили ее в 2023 году:

«Мы купили компанию в январе этого года. Чтобы купить иностранную компанию, нужно специальное правительственное разрешение. Я раньше работал в Министерстве спорта России и наблюдал за этой компанией. В начале 2023-го она собиралась ликвидироваться, увольнять сотрудников и уходить из России.

Мы быстро договорились и купили по большой скидке. Сейчас ведь директрива Правительства, что иностранная компания, которая уходит, должна продать активы не дороже 50% оценочной стоимости компании. Это сделано для того, чтобы не уходили технологии. Компании принадлежала агротехника, в ней работали люди, которые эксплуатировали «Донбасс Арену». Мы сохранили технологии прошивки футбольного поля искусственной нитью, систему охлаждения футбольных полей, аэрации, кучу интересных штук. Эти технологии запатентованы ирландцами, но мы договорились, что можем использовать их в России.

Так что мы назвали компанию SIS Rus, прошли все комиссии, сохранили штат, теперь стали техническим спонсором ФНЛ, пытаемся зайти в проект стадиона «Алании». Там в проекте есть трибуны, но нет поля!»

Поле из Белокаменки еще используют. По плану здесь должны сыграть сотрудники завода, потренироваться сборная России, а потом его отвезут в одну из футбольных школ Мурманской области.

Огромный завод, самый большой док для строительства, сверхбыстрый газон – это, конечно, круто.

Их отмечали и футболисты, и главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. Бывший футболист ЦСКА и «Эспаньола» сказал, что это самое уникальное футбольное поле в его карьере. Хотя у него есть опыт выступления за «Сокол» против заключенных в саратовской тюрьме.

Но все это немного кажется выставкой достижений народного хозяйства и искусственным матчем.

Да, в Белокаменке есть болельщики, и они заряжали весь матч. Но их всего 750, меньше, чем почти в любом месте, где могли бы сыграть 2Drots. На телекартинке – внушительные бетонные стены, даже тот самый уникальный завод совсем не видно.

Натурально и органично выглядела только радость 2Drots и их фанатов. Они действительно совершили историю, пробились в 1/32 Кубка России (победный гол забил парень, который работал в «Пятерочке») и делили счастье с сотней болельщиков.

Зачем все это было нужно? Неужели нужно было тратить 20+ миллионов только на поле, а еще чартер и проживание для болельщиков и команд и конструкцию небольшого стадиона для 750 болельщиков и трансляции в понедельник днем?

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– Надо играть там, где предложили – команды в равных условиях, – сказал Дмитрий Кузнецов в интервью Sports.ru. – Играем на севере, тут строят плавучие платформы…

Но это честь для нас, если так решили на самом верху, мы должны не ударить в грязь лицом.

– На самом верху – это вы кого имеете в виду? РФС?

– Вы и сами догадываетесь (улыбается). «Новатэк» и все отсюда вытекающее.

«Новатэк» – спонсор мероприятия «Футбол повсюду». Мы хотим показать, что в футбол можно играть везде, – рассказал Sports.ru Петр Оборин из «Новатэк-Мурманск». – Теперь знаю про медиафутбол! Вчера познакомился с ребятами из Медиалиги: веселые, позитивные. Оказывается, достаточно хорошо играют. С удовольствием посмотрел их тренировку».

«Новатэку» было не слишком принципиально, кто именно и когда будет играть. Дату, время и соперников выбирал РФС, а компания-спонсор просто хотела провести игру.

«Коллеги из «Новатэка» обсуждали последовательность действий после отправки платформы, – продолжает Оборин. – Думали, что делать дальше. И решили, что можно сыграть в футбол. Идея принадлежит заместителю председателя правления «Новатэка» Денису Борисовичу Соловьеву».

Денис Соловьев – не просто топ-менеджер «Новатэка», но и вице-президент РФС, президент комитета РФС по маркетингу и президента Федерации футбола Московской области. После матча Денис Соловьев тоже ответил на вопросы:

– Когда мы еще строили завод на этом месте, рассказывали об этом людям в Москве и других городах, никто не понимал масштаб. А мы использовали всегда одну простую аналогию: что площадь как шесть футбольных полей. И мы подумали, почему бы за месяц между уходом первого завода и началом строительства второго не провести футбольный матч. А потом… Знаете, как говорят: «Бойся своих желаний, они могут сбыться».

– По одной из версий Владимир Путин был на этом заводе и сказал: «Сыграйте», когда ему объясняли, что в доке можно даже играть в футбол. Это правда?

– Я не находился рядом с Владимиром Владимировичем, который тут давал портовый гудок, чтобы платформа ушла на Гыдан. Знаю точно, что ему объясняли и говорили про площадь размером в шесть футбольных полей.

– Сколько стоит организовать такой матч?

– Какая разница, сколько это стоит, если все это так или иначе будет потом использоваться? Чтобы не было у вас иллюзий, что мы потратили деньги ради какой-то прихоти или пиара. Нам, «Новатэку», пиар не нужен. Мы не для этого делаем. Это популяризация игры, ничего другого. И вот все то, что было потрачено, будет дальше работать – поле уедет детям. Я в детстве играл в футбол. Представляю, если бы меня в 10 лет привезли куда-нибудь на открытую тренировку или мастер-класс сборной СССР. Я бы месяц не спал после этого! Может, молодые ребята по-другому это воспринимают.

– Если это популяризация игры, то почему нельзя было провести матч, например, в Мурманске на большом стадионе или в любом другом городе? Зачем на закрытой платформе?

– Можно было. Мы исходили из другой логики. Мы же не можем отвечать за Мурманск или другой регион. У нас есть док, который свободен месяц. Мы задали себе вопрос, можем ли мы здесь провести матч или нет. Когда нам подтвердили, что можно, мы сделали. Наверное, можно было провести еще где-то. Может, кто-то хочет еще что-то где-то провести и готов в это вложиться. Это же вопрос не столько денег, сколько желания.

– Какой следующий шаг?

– Сейчас РФС подумает и, наверное, что-нибудь придумает. Мы будем помогать в этом. В стране много мест, куда не ступала нога профессионального футболиста. Например, недавно на Камчатке, прямо на берегу Тихого океана открылась спортивная площадка, можно прямо там. Есть много интересных мест, где люди давно не видели профессионального футбола. Это другой темп игры, другое мастерство, и важно показывать это.

– В космосе, может быть?

– Нет, туда пусть артисты летают. Мяч зависнет у нас, и все.

– Теперь можно на Луне.

– Когда-нибудь. Жаль, что в пору эту чудесную жить не придется ни тебе, ни мне, как говорится.

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Фото: Ярослав Сусов; РИА Новости/Илья Питалев; rfs.ru/Михаил Шапаев