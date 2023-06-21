13 комментариев

Ответы на главные вопросы.

После сезона-2022/23 у «Спартака» меняется руководство. Уходит гендиректор Евгений Мележиков, а на его место назначен Олег Малышев, бывший глава направления спортивных проектов российского подразделения консалтинговой компании PwC.

С сентября 2022 года Малышев входил в состав совета директоров «Спартака», его представляли как «независимого директора». Теперь независимый директор «Спартака» стал генеральным.

Мележиков уходит, потому что устал

Первая пресс-конференция Малышева была и последней для Мележикова.

Бывший гендиректор красиво представил нового, пожелал удачи и подарил футболку «Спартака» с буквами «ГД» – генеральный директор. Казалось даже, что это представление футболиста, а не преемника. Такой публичной менеджерской передачи власти в российском футболе давно не было.

– Сразу скажу честно: это не демарш с моей стороны, – начал пресс-конференцию Евгений Мележиков. – Это выработанное в последние полтора месяца решение. Общее с акционерами в интересах развития клуба, поиска более прогрессивных путей.

Тот период, который я проработал, с ноября 2020 года, был сложным. Мы клуб удержали, он показал достойные результаты, хотя хотелось бы лучшего и большего. Нужно новое движение. Я привык некоторые вещи цементировать вокруг себя, но что-то могу не видеть. Новое движение должен задать новый человек. Он обеспечит движение и по линии спорта, и бизнес-процессов. Искренне с чувством некоторого удовлетворения хочу пожелать успехов. Сдаю пост спокойно и с уважением.

– Спасибо Евгению Владимировичу за работу в такое сложное время, – продолжил новый гендир Малышев. – Смена акционеров, тренеров, спортивных директоров, экономические трудности, пандемия. Отдельная благодарность, что удалось сохранить тренера в такой турбулентный момент.

Только результаты работы покажут, справляюсь я или нет. Никакой бэкграунд об этом не расскажет. Если в двух словах, то я никогда не работал в футбольных клубах на должностях — я из консалтинга. Работал в международной компании, а потом в российской.

Я с детства был страстным болельщиком «Спартака». Мне удалось поработать на стажировке в Лондоне в ряде английских команд.

Знаком со спецификой работы в клубе. Не мог отказаться от работы в совете директоров. Похожая ситуация и с постом гендиректора. Надеюсь, что мой опыт пригодится и поможет «Спартаку».

– Почему нельзя работать дальше вместе?

Олег Малышев: «У нас с Евгением Владимировичем сохраняются прекрасные рабочие отношения. Читал в прессе, казалось, что нас специально пытаются поссорить. Я очень рассчитываю на его помощь и поддержку. Кто-то должен был взять ответственность за дальнейшие развитие и изменения. Теперь меня можно и нужно ругать, если что-то пойдет не так».

Евгений Мележиков: «Планы по развитию амбициозные. Я некоторый консерватор, 10 из 20 лет в футболе я отдал «Спартаку». В этой ситуации точно мешать не буду. 2,5 года в «Спартаке» выжали из меня многое, жил в состоянии жесточайшего стресса, уже немного подвыхдохлся . Для изменений нужный новые силы. Мне сказали: «Отдохни, дальше разребемся». Вот и хочу отдохнуть пока, а дальше разберемся».

Бюджет «Спартак» увеличится

– Что надо менять?

Малышев: «Резко с первого дня ничего менять не будем, хотим развиваться. Сказал сотрудникам, что везде работают профессионалы, мы продолжаем в том же режиме с амбициозными планами на будущее. Для «Спартака» спортивная составляющая приоритетна. Для меня как для болельщика нет другой задачи кроме как бороться за победу в каждом матче и турнире. Сейчас надо оказать максимальное содействие спортивному блоку и подготовиться к сезону.

А дальше будем смотреть на все стороны бизнеса. Бренд «Спартака» – самый мощный спортивный бренд в России. Есть большие планы по развитию инфраструктуры и организации, совершенствованию матчдей. Мы хотим, чтобы стадион заполнялся, активная база болельщиков расширялась с точки зрения контактов во всех средах».

– Была информация, что бюджет «Спартака» может вырасти до 12 миллиардов. Так ли это?

– Сейчас не назову точных цифр. У нас сейчас идет процесс финализации бюджета, мы внимательно изучаем цифры. В этой части смогу прокомментировать несколько позже. Думаю, в этом году бюджет будет больше, чем в прошлом . На сколько и за счет каких источников – смогу прокомментировать чуть позже.

– Судя по финансовой отчетности, вклады собственников в «Спартаке» в 2022 году составляют 6 миллиардов рублей. Что это значит? Какое реальное вливание «Лукойла»?

– Ответ – не знаю. Давайте по финансам отложим комментарии.

– Есть ли теперь у «Спартака» хозяин, как будут приниматься решения?

– Юридически хозяин – компания «Лукойл». Все операционные решения на мне теперь, стратегические решения (бюджет, стратегия клуба, инвестиции) – на совете директоров. Мне кажется, формат совещательного органа в таком качестве – достаточно эффективен. Совет директоров не поменялся, поддерживает «Спартак».

Что с трансферами? 2-3 новичка, Эшуорт и Абаскаль остаются, Промес – «юридическая проблема»

Малышев рассказал и про покупки игроков летом 2023 года. По его словам, «Спартаку» надо усилить несколько позиций, игроков ищет Пол Эшуорт по уже подготовленному плану.

– Насколько вы удовлетворены работой Эшуорта? Чем он занимается?

– Знаю критическое отношение к Полу. Он не так давно в клубе, пришел в одно время со мной. Он не терял это время, нанимал скаутов и аналитиков, они создавали систему и планы по трансферной работе.

У него есть четкий план и список футболистов. Посмотрим на результаты и будем давать оценку эффективности его работы.

– Никакого недопонимания у Пола Эшуорта и Евгения Мележикова не было?

– В любом случае, пока Пол спортивный директор, наша цель помогать его работе, чтобы задачи реализовывались, а «Спартак» развивался. Симпатий и антипатий нет, я его в клуб не нанимал. Когда принимал участие в совещаниях, старался помогать выстраивать работу. Отношение должно быть максимально прагматичным. Давать оценку его работе сейчас некорректно. Задайте вопрос после трансферного окна.

Трансферы, которые он делал, мы тщательно анализируем.

– Вы проанализировали трансферы Дуарте и Тавареша?

– Было недостаточно времени, чтобы давать оценку. Дуарте еще нужно время для адаптации в новой стране. Оценку должен дать тренер, он использует или не использует игроков.

– Есть информация, что «Спартак» теперь не будет сотрудничать с агенством, которое привезло Дуарте и Тавареша. Это так?

– У нас нет черных списков. Есть желание не замыкаться на работе с одним агенством. Если это игрок, которого очень хочет тренер и спортивный блок, то проблем не будет, но хотелось бы, чтобы у нас были разные варианты.

– Какое количество новичков ждать?

– Доверяем составу и тренерскому штабу, который у нас есть. Не ожидаем изменений и революций в составе. Костяк в состоянии добиваться высоких результатов. Мы говорим о 2-3 позициях , большая часть озвучивалась в каналах.

– Как часто вы общаетесь с Абаскалем и как оцените его сезон?

– В качестве члена совета директоров общался эпизодически, у меня не было полномочий. Хотя были совещания с обсуждением планом. Мои оценки – как болельщика.

С одной стороны, еще молодой тренер, с другой – амбициозный, интересный и с потенциалом. Очень хочется, чтобы он реализовал потенциал в «Спартаке». Для первого сезона в новой стране и команде в непростых условиях он показал себя очень качественным тренером. Были матчи, которые меня как болельщика расстроили во второй части сезона. Мы обсуждали, почему это произошло, но не хотел бы выносить это на общественное обсуждение. Гильермо не паникует, он видит и работает на уровне.

– Как решать имиджевые проблемы «Спартака» с приговором Квинси Промеса?

– Это юридическая проблема . Мы будем думать и над этим, пока окончательное решение не принято, идет процесс аппеляции. Надеемся, что решение будет изменено. Будем оказывать содействие.

– После решения по Промесу какая ситуация с получением гражданства России?

– Мое понимание: решение о гражданстве – самого игрока. Если примет решение, мы окажем помощь и поддержку.

– Что будет со «Спартаком-2»?

– Насколько знаю, было много дискуссий. Статус такой: мы изучаем, какого уровня будет соревнование во Второй лиге. Игрокам между академией и основой интереснее играть в арендах в РПЛ или Первой лиге с большим игровым временем. Дальше будем наблюдать.

Решения о приобретении зарубежного фарм-клуба преждевременны с учетом политической обстановки. Но мы рассматриваем партнерские отношения с клубами из дружественных стран и не исключаем варианты аренды наших игроков в эти клубы.

— Будет ли продолжаться диалог клуба с судейским корпусом?

— Отвечу как болельщик. В некоторых матчах я негодовал, думал, что решения нечестные, но я субъективен. На мой взгляд, в целом проблема не в том, что какой‑то команде вредят или подсуживают. Проблема в том, что футбол стал очень быстрым и агрессивным. Какие-то моменты трактуются по-разному. У меня нет теории заговора на этот счет. Тем не менее мы понимаем, что нам надо поддерживать отношения с судейским корпусом, разбирать моменты и понимать, как те или иные моменты трактуются. Будем поддерживать контакты.

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Фото: vk.com/fcsm_official; РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф; globallookpress.com/Uspensky Nikita/spartak.com