Я смотрел этот легендарный финал с аргентинцами на трибуне. И видел Месси на плечах Агуэро

Восторг Ярослава Сусова.

Финал Аргентина – Франция был обязан стать легендарным. Путь Аргентины и Лео Месси выглядел как идеальный сценарий спортивной драмы, а Франция казалась настолько несокрушимой, что даже потери игроков из-за вируса не мешали команде Дешама.

Аргентинцы мечтали о такой схватке еще с самого начала. После поражения от Саудовской Аравии я ловил их на улицах Лусаила и докапывался, с кем хотят сыграть в финале – все-таки сюжет как на ЧМ-1990 (тогда Аргентина проиграла в первом матче, но дошла до финала). Почти все отвечали, что мечтают о реванше с Францией. Чтобы отомстить за ЧМ-2018.

Французы, особенно те, кто побеждал на ЧМ-2018, были самоуверенны.

«Будет сложно, но мне кажется, что Франция выиграет, – говорил в интервью Sports.ru перед матчем чемпион мира-2018 Стивен Нзонзи. – Не общался с ребятами, которые сейчас в сборной, но разговаривал с теми, с кем вместе играли в 2018-м. Думаем, что у Франции много опыта, она знает, как готовиться к важным матчам. Все они большие игроки.

Дешам умеет находить правильные слова, он и сам выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Его слова всегда зависят от того, с кем играет Франция. Но у Дешама отлично получается подбирать мотивацию. Примеров называть не буду, это секрет.

Мбаппе сейчас – один из лучших игроков мира, если не лучший. На этом чемпионате мира он лучший. Мне кажется, сейчас это так.

– А Месси?

– Лучший на ЧМ? Мбаппе! Ты вообще смотрел чемпионат мира?

– Конечно.

– И для тебя что, Месси [лучший]?!

Перед матчем все – за Месси. Даже фанаты Роналду прикупили кепку с флагом Аргентины

Почти для всех на «Лусаиле» очевидно, кто лучший.

И придется сказать об этом в миллионный раз: главные болельщики на этом чемпионате мира – индусы или палестинцы в футболках Месси (раньше были еще и с Криштиану, но сейчас их стало меньше). Фанаты Криштиану перед финалом просто выбирают вторую сборную. Забавно, но обычно это как раз Аргентина.

На финале старые знакомые. Родриго и Эктор ходили на все матчи сборной Мексики и давали небольшое интервью для репортажа со стадиона из контейнеров. Их команды на чемпионате мира давно нет, но папа и сын остались – в тех же шапках, только в футболках Франции. Потому что как можно болеть Аргентину после того поражения в групповом этапе?

Есть и незнакомые гости. Этих песиков на матчах раньше не видели. Их хозяйки, немки, возят животных в коляске.

Основная тусовка перед финалом не возле стадиона. «Лусаил» вмещает только 90 тысяч человек, а желающих почувствовать атмосферу намного больше. Из-за этого случились первые организационные проблемы. Метро не справлялось с нагрузкой: уже за 4 часа до матча в поезд на ветке со стадионом было просто не зайти, а на переходе образовывались давки.

Возле стадиона несладко. Поесть – тоже квест. Свободных мест нет ни в Макдоналдсе, ни в даже в ресторанах. Так что болельщики берут пиццу – и едят на полу.

От стадиона народ уходил по проспекту к набережной нового, свежепостроенного Лусаила. Там красиво – фонтанчики, диджей и милый вид на море. А по дороге – индийские танцы, политические лозунги про Палестину и классное авиашоу. Самолеты пролетали очень низко над домами. Или просто небоскребы в Лусаиле очень уж высокие.

Но и без ярких южноамериканцев никак. Аргентинцы разукрашивают лица.

А этот чилиец принес баннер с флагами Аргентины, Чили и Уругвая (про Парагвай просто забыл). Убеждает, что именно им нужно отдать ЧМ-2030.

Аргентинцы были в шоке от голов Мбаппе. Они думали, что кубок уже в руках Месси

В чаше стадиона тоже латиноамериканское море. Muchachos тут поют так, будто Аргентина уже выиграла, а Месси встречают счастливыми криками и свистом. Его обожают.

Месси не разочаровывает. Забивает с пенальти, а потом разворачивает атаку, которую завершает Ди Мария. Уже на 36-й минуте кажется, что это конец, интриги больше не будет.

Трибуны уже начинают праздновать. Трясутся флаги с Марадоной, до конца второго тайма аргентинцы снова и снова запевают Muchachos. У Франции нет моментов, ничего не выходит. Что может случиться?

И тут праздник ломает Килиан Мбаппе. Он забивает с пенальти. Аргентинцы заметно нервничают. Впереди еще 10 минут!

Уже через минуту Мбаппе вколачивает еще один. И теперь у Аргентины настоящий шок.

Французы, спрятавшиеся на аргентинской фанатке, ликуют. Все остальные вокруг хватаются за головы или стоят с открытыми ртами. Как так вообще?

Впереди еще почти полчаса напряжения – конец основного времени и первый экстра-тайм. Но там Месси снова берется за дело – и кое-как заталкивает мяч в ворота.

За воротами Льориса не просто восторг. Это настоящее сумасшествие – все толкают друг друга, обнимаются и орут. Уже не видно какой-то целостной трибуны, просто куча людей слилась в экстазе от гола. Многие начинают плакать. Не верят, что вот-вот Аргентина станет чемпионом мира! 36 лет ждали!

И снова Muchachos. Ну, теперь-то победный?

Нет.

Мбаппе снова все испортил

Аргентинцы уже ничего не понимают. В глазах опустошение. Что еще надо сделать, чтобы Лео поднял кубок над головой?

Впереди пенальти. Болельщики не унывают. Это не Бразилия перед Хорватией. Тут в воротах Эмилиано Мартинес – спец по сериям пенальти.

Первые удары. Месси и Мбаппе забивают. Дибала точен, Коман – нет. Радуемся! На шаг ближе к чемпионству!

Тчуамени мажет, а Паредес попадает! 3:1!

Коло-Муани делает 2:3. Но все зависит от аргентинцев. Если Монтиель забивает, его сборная – чемпион мира по футболу.

И он делает это!

А вот теперь тонны слез и настоящее счастье!

И тут повсюду на фанатской трибуне появляются флаги с Марадоной. Диего не дожил и не увидел этого своими глазами.

А они увидели – и поделились с ним счастьем.

У Родриго такой Марадона – бумажный и немножко помятый

Думаете, это все? Празднование еще даже не началось. Мы ждем церемонию награждения.

Месси поднимает кубок – и все. Вот теперь точно чемпионы. Гола Мбаппе тут уже не будет. Можно праздновать.

На газон выплывают семьи игроков сборной Аргентины и разводят их по разным сторонам поля. У большого фанатского сектора веселятся Де Поль, Лаутаро Мартинес, Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Дибала, Паредес и Фойт.

Жена Де Поля запрыгивает мужу на спину. Так что за его каменной спиной не только Лео Месси.

Паредесу срочно понадобился кто-то из болельщиков. Он долго показывал катарским охранникам, кого надо пропустить. Охрана не понимала его язык жестов. Все получилось после вмешательства какого-то важного мужчины в нарядном белом арабском костюме. В Катаре часто так решаются вопросы.

А пока Паредес мучил катарских охранников, Дибала забирал себе спортинвентарь. Взял ножницы и отрезал круглый кусок сетки ворот, прямо посередине.

Наконец на стадионе включили победное Muchachos.

Это привело к максимально неожиданным последствиям.

Паредес, главный хулиган, забрался на перекладину. За ним полезли Дибала, Де Поль и Лаутаро Мартинес. А пока они лезли, под ними происходило кое-что абсолютно историческое.

Серхио Агуэро посадил на плечи Лионеля Месси.

Месси взял кубок в правую руку, а левой заводил трибуны. Сидя на Агуэро. Вместе с Лео прыгали десятки родственников и друзей футболистов, а перед ним толпились фотографы, чтобы снять великий кадр. Когда еще увидишь такое?

Но это продлилось недолго. Агуэро, армия друзей и фанатов унесла Месси с кубком дальше – кружить вдоль трибун. Никто не смел залезть кому-то на плечи. Так можно только Месси.

Аргентинцы еще долго не уходили с поля. Их эйфория не заканчивалась, но эмоциональный пик прошел – Месси отдал кубок партнерам. Лаутаро с трофеем встречали уже не так.

Дальше – танцы в раздевалке, в автобусе и катание по Лусаилу.

В Дохе тоже не спали всю ночь.

На старинном рынке Сук Факиф (главное туристическое место и местная Никольская) танцевали индусы. Конечно, с флагами Аргентины

А фанат из Бангладеш с незабываемым голосом и манерой разговора подытоживает: «Аргентина! Аргентина и Месси! Месси. Чемпионат мира! Фэранс – аэропорт. Уахахаха»

Фото: Ярослав Сусов; REUTERS/Carl Recine, Kai Pfaffenbach