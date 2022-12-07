«Месси поднимет трофей, это предначертано». Путь Аргентины – идеальный сценарий

Мессимания на пике.

Путь сборной Аргентины на ЧМ – идеальный голливудский сценарий.

Уже очевидно: ЧМ-2022 – турнир имени Лионеля Месси.

Мессимания в Катаре началась давно. Лео – солнце на флаге Аргентины, человек с фотографии в бумажнике рядом с фото детей. Его картонную копию несут на стадион, про него рассказывают сыновьям, которые месяц назад узнали, что такое чемпионат мира.

В Катаре Лео со старта был богом для аргентинцев, саудовцев и части индусов. Но теперь, когда других идолов и фруктов на турнире не осталось, Месси – последний герой.

Его восхваляют индусы из Триссура. Говорят и пишут на баннере: «Лионель Месси – ты наше чувство».

Вьетнамцы пишут имя Месси на флаге – рядом с названием страны.

На полуфинал специально вылетают даже российские пираты. Андрей не планировал визит на чемпионат мира, но нашел способ подольше не возвращаться из отпуска на Филиппинах.

«Я только прилетел, без билетов сразу на два полуфинала. – рассказывает Андрей Коловский из Сочи. – Не планировал ехать на чемпионат мира. Был в отпуске на Филиппинах, возвращался в Россию через Абу-Даби. И тут мне рассказали, что можно на три дня перенести билеты (и не потерять их). Типа выйти на три дня в город. Сам удивился, что есть такая фишка. Так вот я купил билеты из Абу-Даби в Доху за 36 тысяч, два дня потусуюсь на чемпионате мира – и обратно в Россию через Абу-Даби.

В Катаре снял койку в комнате в центре за 120 долларов в сутки, живу с соседом-марокканцем и арабами. Теперь вот буду искать билет возле стадиона. На Аргентину находил за 350 долларов, на Марокко – 700. Сейчас буду искать дешевле. У меня косарь долларов на все, надо уложиться.

Катар – крутой, красивый. Здесь много денег [потрачено], видно, переняли опыт чемпионата мира в России, много волонтеров, логистика продумана, чисто. Все дружелюбные, обнимаются и поют. И неважно, из какой ты страны, цвета кожи и на каком языке говоришь».

В руках у Андрея – баночка колы, в пакетике – пластиковая бутылочка с ромом, который он привез с Филиппин в термосе. «Я же пират! Как мне без рома?!»

Перед матчем Аргентины действительно неважно, из какой ты страны и на каком языке говоришь. Потому что на «Лусаил» все пришли посмотреть на магию Месси.

Этот жрец инков – за Месси.

Эта сбежавшая невеста – тоже за Месси.

Шапки: «1978, 1986, 2022» – прозрачный намек для Месси.

Марадона – уже не на стадионе, но тоже явно за Месси.

Даже это Muchachos – в честь Месси.

Лео все понимает. Он знает, чего все ждут. Он слышит, как ликует стадион, когда его показывают на экране. Он понимает, как за него болеют и переживают.

Он и сам переживает. Но не показывает. Он же теперь марадоновый Месси, лидер и на поле, и вне. Он теперь должен и во время матча быть главным, и после игры ставить на место агрессивных голландцев. Он в сборной на ЧМ-2022 в лучшей форме в жизни. Он не может проиграть.

Месси обязан выиграть чемпионат мира. По-другому просто не может быть

Путь Лео и сборной Аргентины на чемпионате мира выглядит как идеальный сценарий для спортивной драмы.

С каждым матчем не покидает ощущение, что все ходы как будто уже давно написаны. А Месси должен не просто выиграть, но еще и пройти максимально драматичный путь.

Первый тур: болезненный удар зазнавшемуся главному герою от самого слабого соперника. После такого в фильмах герой обычно собирается и тренируется в два раза интенсивнее, чтобы победить в следующий раз.

Второй тур: главный герой на волоске от вылета. Ничего не получается, еще чуть-чуть – и конец. Но в этот момент герой собирается и показывает, что отрабатывал после обидного первого поражения. В матче с Мексикой Месси спасает всех дальним ударом. Дальше должен быть постепенный прогресс на пути к победе.

Третий тур и 1/8 финала: героя ждут не слишком сильные соперники. Он побеждает без особых проблем, а решающую роль в победах играют второстепенные персонажи фильма (те, кто потом будут претендовать на «Оскар» за лучшую роль второго плана). У сборной Аргентины Польше забивают Мак Алистер и Альварес, Де Поль напрессингует гол в матче с Австралией, нападающий Мартинес не забьет в конце второго тайма, а вратарь Мартинес – спасет на последних минутах в 1/8. Теперь должно быть новое мощное испытание.

Четвертьфинал: проверка главного героя мощным соперников. Второе (после неудачного старта) падение вниз на американских горках сюжета. Все шло хорошо, но соперник чудом спасается двумя голами Вегхорста на последних минутах. Еще чуть-чуть – и все рухнет. Но игру спасает тот парень, которого все критиковали за ошибки – Лаутаро Мартинес забивает пенальти и восстанавливает карму. Следующий шаг – быстрый взлет к финальному непобедимому боссу.

Таким и получился полуфинал. Аргентина провела чемпионский матч против Хорватии с магическим Месси, игравшим как 10 лет назад, и молодым Альваресом, который забил почти в стиле Марадоны-1986.

Аргентинский ЛМ10 победил хорватского ЛМ10, по-королевски вышел в финал и пел с трибуной.

Но недолго. Лео чуть-чуть попрыгал и оставил парней. Он был счастлив, но не до конца. Он развернулся от трибуны – и первым пошел в раздевалку. Потому что ему этот мир уже абсолютно понятен, и ищет он только одного – покоя, умиротворения и гармонии от слияния с бесконечно вечным.

Как будто Лео уже почти пять миллиардов лет живет на этой Земле, знает ее вдоль и поперек и понимает, что настоящее счастье – через четыре дня. После победы на чемпионате мира.

И все уже знают, что Месси выиграет. Даже боги. Златан Ибрагимович еще перед матчем убеждал всех:

«Я думаю, уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду, Я думаю, что Месси поднимет трофей».

Видимо, это судьба.

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Фото: Ярослав Сусов; REUTERS/Molly Darlington