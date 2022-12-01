207 долларов за ночь в контейнере – побывали внутри фанатской деревни в Катаре

Репортаж Ярослава Сусова.

Одна из главных проблем ЧМ-2022 – жилье. Еще до начала турнира было понятно, что не все болельщики поместятся в Катаре.

За месяц до старта жилье в Дохе уже было не найти, а комнаты на Airbnb стоили от 350 долларов в сутки. Так что некоторые болельщики живут в ОАЭ или Бахрейне (и летают на матчи оттуда), а другие – в контейнерах за 207 долларов (12 800 рублей) в день.

Я сходил в контейнерную деревню и посмотрел, как там.

Самое дешевое жилье – в вагончиках за 114 долларов, но там всего 2000 мест. Все живут в контейнерах за 207 долларов

В Катаре несколько видов фанатских деревень. Условия сильно зависят от застройщика.

1. Caravan City – самый дешевый вариант на окраине Дохи, 114 долларов (7000 рублей) за ночь, в 20 минутах ходьбы от метро. Обычно на этом песочном пустыре располагается площадка для кемпинга. Сейчас – фанатская деревня в виде домиков на колесах. Она вмещает всего 2000 человек.

2. Домики-контейнеры за 207 долларов (12 800 рублей) за ночь. Это три большие деревни от одного застройщика в разных частях города. Одна – возле стадиона, от других – бесплатные шаттлы до арен.

3. Есть еще две деревни подороже, обе возле стадиона «Аль-Байт», в 35 километрах от Дохи – от 283 долларов в сутки. Но добираться от них удобно только на одну арену. На все остальные – не меньше часа на такси без пробок (от 1700 рублей на такси в одну сторону).

Из-за логистики наиболее популярный вариант – второй. Фанаты могут выбрать три точки:

• Деревня Free Zone находится в пустыне к югу от Дохи: по 6 километров на шаттле до аэропорта, стадиона 974 и «Аль-Джануб», 5 минут до метро Free Zone.

• Деревня Zafaran – тоже в пустыне, уже к северу от Дохи, 10 километров до стадиона «Лусаил», 20 – до стадиона «Аль-Байт». Метро рядом нет, ближайшее – возле стадиона «Лусаил».

• Самая удобная деревня – Rawdat Al Jahhaniya. Она тоже за городом, но максимально близко к стадиону «Ахмед бин Али»: 20 минут пешком к метро, 15 из которых – через огромный торговый центр. Сюда и отправимся на экскурсию.

Внутри фанатской деревни: тонкие стены, смотреть матчи можно только в фанзоне на улице, гости просят алкоголь

Rawdat Al Jahhaniya – на конечной станции метро, к северо-западу от Дохи, в пригороде Эр-Райян.

Здесь огромный торговый центр Mall of Qatar с магазинами, гигантским фудкортом, обменом валюты, кинотеатром и вообще всем необходимым. Днем здесь смотрят футбол на огромном кубе в центре фудкорта.

Пройти мимо торгового центра на пути в деревню нельзя. Либо обходить его 15 минут по жаре, либо быстро пройти насквозь под кондиционером.

Где-то через 20 минут после выхода из метро мы возле деревни. Встречает надпись Qatar 2022. На заднем фоне – тот самый торговый центр.

Деревня выглядит вот так. Это длинный ряд пронумерованных домиков-контейнеров. Перед входом тренажеры.

Внутри деревни полный космополитизм. Все в флагах стран-участниц ЧМ. Яркие цвета и контейнеры. Антуражно.

На каждом контейнере флаг какой-то страны и надпись над флагом Love (любовь), Passion (страсть), Win (побеждать), Play (играть).

Все страны разделены на эти четыре категории, по какому принципу – непонятно.

• Play – Испания, Германия, Австралия, Польша, США

• Win – Бразилия, Франция, Уэльс, Канада, Тунис

• Love – Саудовская Аравия, Эквадор, Мексика, Англия, Хорватия

• Passion – Катар, Марокко, Португалия, Дания

Такие домики приставлены вплотную друг к другу. Стена к стене, дверь к двери.

Заходим в один из домиков. Внутри – две кровати, столик, два стула и кондиционер.

Вид с кровати – на шкаф и небольшой холодильник.

Есть душ, туалет и раковина. Все очень компактно.

В этом домике (с флагом Саудовской Аравии) как раз наводит порядок бригада Раджифа Кумара. Раджиф – дежурный по комнатам, он убирает номера и решает вопросы гостей.

«Эти кабинки работают как самый обычный отель, – рассказывает Кумар. – Тут одноместные (30%) и двухместные (70%) кровати. Всего в нашей фан-деревне 1200 комнат, сейчас, в конце ноября, заняты примерно 800.

Большинство гостей – болельщики. В основном арабы, есть японцы, люди из Сингапура, Бразилии.

Некоторые (10-15 процентов гостей) заезжают утром, а вечером в тот же день выезжают. Так делают многие болельщики из Саудовской Аравии. Приезжают на матчи, живут один день возле стадиона, а потом ищут место поближе к центру города или вообще летят домой.

Многие путешествуют. Съездили на матч и пожили в фанатской деревне, потом – в центр города посмотреть на Доху, потом – еще куда-то. За один-два дня хотят посетить сразу несколько мест. Чтобы не ездить из кабинок по 20 километров, просто переезжают в другое место.

Обычно гости позитивно отзываются о номерах. Мне лично кажется, что такая комната за 200 долларов в день – это нормально, но точно не на весь турнир. Если бы я был туристом, не стал бы тут жить больше недели, потому что это далеко от центра Дохи. Больше денег и сил на дорогу потратишь.

Не думаю, что сюда будут приезжать после чемпионата мира. Это не очень популярное место. Здесь нет ничего туристического, никаких достопримечательностей. По утрам туманно, мы носим свитеры, днем – жарко, в футболках сидим под кондиционерами».

Один из главных запрос гостей – алкоголь.

«Гости часто спрашивают об этом, даже предлагают мне взятки. Но у меня нет таких возможностей. Алкоголь запрещен в Катаре. Я не знаю, какие суммы дают, потому что ни разу не брал – даже не знаю, где найти алкоголь в Катаре».

Раджиф приехал из Индии. Родной город описывает так: «Ты смотришь крикет? Знаешь легендарного Махендру Дони? Вот он из моего штата, Джаркханд».

У его бригады непростой режим работы.

«Всю нашу группу наняли из Индии. Но есть рабочие – из Пакистана, Бангладеша и Уганды. Дежурным по комнатами платят 2000 риалов в месяц (35 тысяч рублей), мы работаем 10 часов в день, шесть дней в неделю, старшему в группе, мне, – 2500 риалов (43 тысячи). Для Индии таких денег достаточно для жизни семьи: муж, жена и 2-3 ребенка.

В Индии на точно такой же работе я получал бы в 2-2,5 раза меньше (примерно 20 тысяч рублей).

В Дохе у меня контракт на два месяца. Никогда не был за границей, а тут компания предложила хорошие деньги и транспортировку в Катар. Вот и решил посмотреть страну и заработать. Компания нам предоставляет еду и комнату на двоих в кабинке.

В Индии я работаю инженером, а еще учу студентов математике в колледже.

У меня большая семья: родители, дедушки, бабушки, два дяди и их семьи, один родной брат и две родные сестры, вместе с двоюродными – 6 братьев и 3 сестры. Мы живем вместе в большом доме. А жены у меня нет. Свадьба в Индии – главное событие в жизни. В других странах легко развестись, а в Индии – почти невозможно. Вы живете с женой всю жизнь, вот поэтому я и ищу жену так долго».

Раджиф слышал о нарушениях прав рабочих в Катаре, но сам с таким не сталкивался.

«Я приехал 10 ноября, работа не очень сложная, комфортная, как в Индии. Еще и комнаты дают, хорошую еду. Все хорошо. Но ребята рассказывали, что в других местах было плохое отношение. Одна строительная компания не платила зарплаты. Ребята отработали месяц и так ничего и не получили. Были вынуждены менять работу. Но таких немного».

У жизни в кабинках есть еще небольшой минус – в номере нет телевизора, чтобы смотреть матчи чемпионата мира.

Для этого нужно выбираться в небольшую фанзону под солнцем.

Во время утренних и дневных матчей тут пусто, сидят только под немногочисленными зонтиками. Вечером собираются 200-300 человек. Те, кто не попал на стадион.

Рядом с фанзоной несколько точек питания. Можно попить кофе в кабинке «Старбакс».

Или купить вот такой рис с мясом.

Рис продает египтянин Хассан, он живет в Дубае, а в Катар приехал на заработки. Вообще, он фитнес-тренер, который не смог найти работу по специальности.

За месяц работы Хассан заработает 7000 риалов (120 тысяч рублей). Для него это не очень большие деньги. Но зарплата – выше среднего по фанатской деревне. Причина – в языке, Хассан знает арабский в отличие от индуса Раджифа, который работает за 40 тысяч.

Эта деревня – все. На соседнем стадионе больше не будет матчей ЧМ, а кабинки разберут

Жизнь в фанатской кабинке не кажется каким-то страшным или ужасным опытом. Это самый обычный отель, просто без телевизора и со слабой звукоизоляцией (стены – тонкие, поэтому внутри даже с закрытой дверью отлично слышно любой шум с улицы).

Единственный минус – цена. 207 долларов за ночь в контейнере можно заплатить только ради чемпионата мира. Зато тут недалеко до метро и стадиона «Ахмед бин Али». Вот такой вид на него на выходе из деревни.

Правда, для этого стадиона чемпионат мира уже закончен. Он принял все игры Уэльса, а также матчи Бельгия – Канада, Япония – Коста-Рика, Хорватия – Бельгия и Аргентина – Австралия.

Скоро опустеет и фанатская деревня. Кабинки разберут, а Раджиф и Хассан уедут домой.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed; ; Ярослав Сусов