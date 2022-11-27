«Это лучший Месси в истории Аргентины. Марадоновый». В Катаре – культ Лео

Репортаж Ярослава Сусова.

Аргентина пробралась дальше, как и должна была.

Австралийцы старались, дергали Месси за футболку, но не могли дожать – один удар в створ, гол после рикошета, который записали автоголом Энцо Фернандеса, и скромная поддержка болельщиков. Кажется, никто перед матчем против Аргентины не верил, что Австралия пройдет дальше.

Но это не мешало Аргентине радоваться и сделать из «Ахмед бин Али» «Бомбонеру». Петь Muchachos все 90 минут, а после матча и вместе с футболистами.

«Я так рад делить эти счастливые моменты, – сказал после матча Лео Месси. – Знаю, как все счастливы в Аргентине. Думаю, вся Аргентина хотела бы быть здесь. Такое единение! Такой и должна быть сборная. Вижу, как болельщики проживают матч, они передают счастье и страсть во время игры».

Месси знает, что вся эта бесконечная радость во многом для него и из-за него. И купается в славе. После матча он вальяжно ходит по полю, обнимается с теми, кто просит, и обменивается парой слов. Некоторые австралийцы после обнимашек с Месси не уходят, они разворачиваются и пристально смотрят, как он дарит объятия следующему просящему.

Лео медленно поворачивается и машет рукой отдельно для каждой трибуны.

Месси – самый популярный человек ЧМ. Он экспонат в музее спорта Катара и в сердечке не только у аргентинцев, но и у непальцев с индусами

Лионель Месси – самый популярный человек чемпионата мира в Катаре. Если не знать как выглядит Месси, то можно удивиться, что этот аргентинский парень с 10 номером на спине ездит на матчи Ирана, США, Камеруна и Саудовской Аравии.

Кстати, у Месси (ну, если люди пишут на футболках настоящее имя) часто с собой еще флаг Палестины, Непала, Индии. Да и зовут его почему-то Али, Мухаммед или Родриго…

Месси очень любят и сами катарцы. В музее спорта Катара Месси – главный экспонат. Все-таки он игрок «ПСЖ», а клуб принадлежит Катару. Вот и выставляют копию его «Золотого мяча», футболку с автографом, баночку газировки с лицом Лео и билет на матч ветеранов «Реала» и «Барселоны» в Дохе-2012 (я тоже не знаю, как он относится к Месси).

А аргентинцы его боготворят. Если на спине у аргентинца есть номер, то десятый. Имя может отличаться (скорее всего, Диего или Месси), баннеры – тоже, но божественное свечение от лика Лео чувствуется.

Эти ребята повесили на трибуне баннер «Сыграй, как в последний раз» в адрес Лео. Месси – посреди аргентинского флага, прямо на солнце. А флаг висит так, чтобы солнце совпало с фонарем стадиона. Символично.

Карлос Монсалве из Патагонии мечтает о победе Месси на чемпионате мира, потому что не видел вживую чемпионств Аргентины (он ездит на все Кубки мира с 1998-го). И хранит в шляпе фотографию с Марадоной. Ждет, когда добавится второе фото – с новой десяткой Аргентины.

Ребята из Бангладеша несут картонные фигуры Месси.

Аргентинцы поют про Месси. Диего, например, едет в метро и говорит с женой и маленьким сыном по видеосвязи. Тоже про Месси, наверное.

Он тут правда повсюду.

Месси уже почти не прессингует и не разгоняется, но все равно творит магию. Аргентинцы говорят, что он стал еще больше похож на Марадону

Месси в Эр-Райяне встречают овациями. Лео без особого напряжения выходит на разминку и отрабатывает удары из-за штрафной. Целится в правую девятку. Попадает не все. Даже вместо рывков у него мини-рывочки (остальных догоняет просто чуть более быстрым шагом). Минимум напряжения.

Первые 10 минут он традиционно изучает соперников. Медленно шагает то по левому флангу, то по правому, то по центру. На 11-й минуте начинается фирменная магия. Кажется, что у Лео абсолютно одинаковый прием мяча. Он всегда стоит перед защитником спиной к воротам где-то между центром поля и воротами соперника.

А вот дальше – всегда по-разному. Отходит к своим воротам, чтобы развернуться и разогнать атаку. Или сразу устремляется с мячом в атаку. Лео уже не молод, поэтому это один из немногих простых и не слишком энергозатратных приемов мяча. Забегать Месси уже тяжеловато, прессинговать – тоже. Вот и получается, что в атаке Аргентина играет по схеме 5-2-3 (Месси на фланге атаки), а в защите – 5-3-2 (с Месси в нападении).

Но ему и не нужны забегания Мбаппе, радиоуправляемые пасы Бруну Фернадеша, чтобы делать магию. Просто дайте ему мяч – и Лео забьет. Не заметив трех защитников Австралии.

«Мы очень старались, чтобы не получить гол от него, – говорил после матча тренер Австралии Грэм Арнолд. – Потому что он очень заметный игрок. У меня была привилегия играть против Марадоны, а теперь и тренировать команду, которая играла против Месси. Они оба – восхитительные игроки. Аргентина должна быть горда, что у нее есть футболисты такого калибра».

Игроки чуть меньшего калибра, Альварес и Де Поль, напрессинговали на второй гол, а потом Аргентина как будто расслабилась.

На 77-й минуте после удара Гудвина мяч попал в аргентинца Фернадеса, а от него – в ворота. А потом защитник Бехич прошел половину соперников в стиле раннего Месси и чуть не забил. И тут все наконец проснулись.

Последние 15 минут Месси был совсем другим. Он и так ярко проводил матч, но теперь даже забегал, атаковал и помогал партнерам забить. Если бы Лаутаро Мартинес еще получше попадал по воротам…

К счастью для Аргентины, эти промахи не помешали ей пройти дальше. Пацаны обливались водичкой под Muchachos и прыгали от радости с катарской «Бомбонерой». Да, похоже, теперь все снова идет по плану.

Даже самые опытные аргентинские журналисты убеждают, что вот теперь все точно будет хорошо.

«Сборная начала очень плохо с Саудовской Аравией, но постепенно растет, – говорит Sports.ru обозреватель аргентинского Diario Jornada Серхио Левински, который работал на 10 чемпионатах мира. – Из-за травм не было возможности поставить в первом матче всех лучших. А потом Скалони начал изменения. Убрал Ло Чельсо, поставил Мак Алистера и Фернандеса. Это ключ к успеху. Стало лучше со второго тайма матча с Мексикой. Теперь Аргентина медленно возвращается к тому уровню, который показывала в 2021-м на Копа Америка в Бразилии.

Да и Месси бесподобен. Это лучший Месси в истории сборной Аргентины. Вся его энергия направлена на команду. Обратил внимание, что во время штрафного в пользу Австралии Лео разговаривал с защитниками Аргентины. Управлял ими, показывал, куда вставать. Он вовлечен в игру всей команды, говорит с тренером и защитой. Для меня это лучший Месси с точки зрения психологии. Потому что он настоящий лидер. Он понимает это, как и то, что это последний шанс выиграть чемпионат мира.

Месси ментально поменялся после Копа Америка-2019. В полуфинале Аргентина проиграла Бразилии из-за двух незабитых пенальти, хотя играла лучше. Тогда многие говорили, что начался марадоновый Месси. Марадона все время спорил и говорил про судейство, а Месси никогда этого не делал. До этого момента. И тут начал говорить про судей, мафию КОНМЕБОЛ и так далее. В матче за третье место против Чили Месси впервые пел гимн. Раньше он никогда пел, а тут начал. И стал все более похожим на Марадону.

С тех пор Месси сильно изменился и стал настоящим лидером. Он понимает, что он не Марадона, а другой. Но смерть Диего освободила его. Теперь он не чувствует, что Марадона на стадионе и смотрит на него. Теперь Месси лидер, а Марадоны нет. Он больше не чувствует прямого давления из-за Диего на стадионе.

И не чувствует давления из-за необходимости выиграть трофей. Раньше все всегда говорили, что Лео ничего не выиграл с Аргентиной, он не победитель, а лузер. Больше так нельзя сказать – Месси выиграл Копа Америка-2021 в Бразилии у Бразилии.

Такая Аргентина может выиграть чемпионат мира. Думаю, если Аргентина пройдет Нидерланды, то Бразилия будет бояться играть с нами. Ведь в пяти последних матчах Аргентина побеждала или играла вничью. Почему нет? Думаю, для этой Аргентины нет ничего невозможного».

Фото: REUTERS/Paul Childs, Kai Pfaffenbach