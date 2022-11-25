«Мы приходим не протестовать, а показывать, как любим страну». Футбол сплотил иранцев на 90 минут (но это закончилось)

Репортаж Ярослава Сусова.

Иран – США – самый политизированный матч этого чемпионата мира. Более 40 лет без дипломатических отношений, массированные санкции, задержания послов – между странами, кажется, случилось все, что только возможно.

И от матча футбольных сборных можно было ожидать чего угодно...

США и Иран устроили трэшток перед матчем, но в день игры не было никакой вражды – только дружба

Ожидание битвы и США было окутано пламенем. Сначала поджог совершил бывший главный тренер сборной США Юрген Клинсманн, наехавший на культуру поведения иранцев. Потом розжига долили соцсети сборной США, опубликовавшие таблицу группы с флагом Ирана без символики Исламской Республики (позже картинку снесли, но осадок остался – и Иран жаловался в ФИФА, требуя для соперника дисквалификации за неуважение к национальным символам).

Но, несмотря на такой разогрев, отношения между иранцами и американцами в Катаре были максимально теплыми – ни капли вражды.

Для этого очень постарались и иранцы, и американцы, и местные жители.

По пути к стадиону «Халифа» стоит ряд жилых домов бежевого цвета, они небольшие – один-два этажа, как и везде в Катаре. В одном из таких домов – движуха. Внутрь не пускают, но к дороге с болельщиками постоянно выходят люди со стаканами.

Это иранец Мухаммед и его друзья. Они живут в Катаре, а к матчу Иран – США решили показать всем местное гостеприимство. Мухаммед разливает Карак – сладкий черный чай с молоком, корицей, имбирем и кардамоном. Очень вкусный. Толпы вокруг дома не наблюдалось – не больше десяти иранцев. Звали на чаепитие всех, но американцы не шли.

Мухаммед такой не один. Возле стадиона чай разливал еще и Ахмед. Он учитель истории в катарской школе и приходит так на каждый матч на стадионе «Халифа». Ахмед выдает целый набор: чай, финик на закуску и визитку с экскурсиями по Дохе (правда, там нет ни телефона, ни почты).

У американцев и иранцев – братания. Вот иранский дедушка танцует под кантри, а другие на вид суровые мусульмане фотографируются с Элвисами Пресли. В какой-то момент даже казалось, что Иран и США дружат.

Без политики не обошлось, но совсем в другом ключе – повсюду палестинские флаги и футболки «Love football, hate apartheid, free Palestine». Но ни мысли про вражду Ирана и Америки.

У сборной Ирана две группы болельщиков: одни протестуют против властей даже на стадионе, вторые – видят проблемы в США. Мы поговорили с обеими сторонами

Другое дело внутри иранских болельщиков.

Обычно на чемпионате мира фанаты объединяются, даже если еще минуту назад друг друга не знали, позируют на камеру, поют и танцуют – в общем, чувствуют причастность к сборной, турниру, празднику. Но у иранцев не так – они ходят небольшими группками, почти не общаются друг с другом и панически боятся интервью. Девять из десяти болельщиков не хотят общаться с медиа либо из-за ситуации в стране (боятся сказать лишнего), либо из-за просьбы фотографироваться. Почти как катарцы, только еще жестче.

У болельщиков Ирана даже разные флаги. У большинства – обычный флаг страны или форма сборной, примерно у 30 процентов – флаг с дыркой посередине или с надписью Iran вместо символа в центре.

Причина в том, что действующие гимн и флаг страны прочно ассоциируются с иранским политическим режимом – они появились только после Исламской революции 1979 года. Символ по центру флага – каллиграфическая версия слова Аллах, которая подчеркивает религиозность Ирана.

Я поговорил с одним из болельщиков-протестующих – он вырезал с флага символы Исламской Республики, осталась дырка. Это Нассер из Тегерана, он категорически отказался фотографироваться с лицом, так как боится преследований со стороны властей за критику – встал перед камерой только прикрывшись флагом.

«На футбол все приезжают не протестовать, а болеть за сборную – чтобы показать, как мы любим страну, – говорит Нассер, держа в руках дырявый флаг. – Но когда я иду на стадион с флагом, то хочу, чтобы это был символ, который уважаю, а не тот, который у нас сейчас – религиозный. Все знают из истории, что если религия и государство сплетаются в единое целое , то результат – зло. А мы не хотим зла – хотим только любви.

Мы не верим в знак, который находится в центре флага Ирана. 42 года назад, после революции, нам многое обещали, но так ничего и не выполнили. Главное обещание – стать республикой с демократией. Этого не произошло. Этот знак в центре флага – напрямую против демократических принципов».

Нассер уважает протесты под лозунгом Woman. Life. Freedom («Женщина. Жизнь. Свобода») – против законов о новом толковании исламских стандартов одежды. В 1979 году в Иране ввели обязательное ношение хиджаба для женщин на рабочем месте. До сих пор за неношение хиджаба девушкам проводили инструктаж и вынуждали носить максимально закрытую одежду. История смерти Махсы Амири при загадочных обстоятельствах после задержания всколыхнула всю страну.

В итоге болельщики приходили с баннерами про женщин, жизнь и свободу на стадионы ЧМ-2022.

«Мы уважаем и США, и Россию. Всех людей. И каждый может выбирать то, что хочет, – говорит Нассер. – Америка решила пойти по своему пути, у людей в Иране нет никаких проблем от США, проблемы – от нашего правительства, которое ищет врагов. Если у тебя есть враг, то проще создать диктатуру».

Но есть и другой взгляд на ситуацию. Амад Рейз работает на спортивный телеканал государственного телевидения Ирана Varzesh. Амад изложил совсем другую версию проблем Ирана. Он считает, что причина – в США.

«Думаю, во всех странах есть хорошие люди и идеи. Но для иранцев этот матч – особенный, потому что мы под давлением от правительства США, – говорил Амад. – У простых иранцев немало сложностей в жизни из-за санкций. Нам хочется жить лучше, зарабатывать больше и ездить в другие страны, но этому мешает в том числе правительство США. Мы бы хотели жить как в ОАЭ или Катаре. Там в экономическом плане живут лучше, чем в Иране.

Моя жизнь сильно зависит от США и их правительства. У всех изменилась жизнь, зарплаты не растут.

Что думаю про акцию «Woman. Life. Freedom»? Не знаю. Не могу говорить об этом. У меня нет мнения. Да, у кого-то могут быть сложности из-за этих правил. Появились протесты. Государству надо решить проблему».

На 90 минут матча иранцы объединились. А после поражения дрались возле стадиона…

Противоположные точки зрения и политическая напряженность дробят иранцев с самого начала чемпионата мира.

Футболисты не пели гимн перед 1-м туром (и это мегасобытие, учитывая текст гимна о вечности Исламской Республики), потом все-таки начали его петь (CNN писал, что это не просто так – на игроков давили угрозами безопасности родственников).

При этом многие иранцы освистывали собственный гимн с трибун.

«Зачем они приехали сюда и не болеют за нас? Было бы куда лучше, если бы они остались дома. Они нам не нужны» – сказал про свистевших болельщиков главный тренер Ирана Карлуш Кейруш после 1-го тура.

После молчания и свиста на гимне перед матчем с США иранская трибуна преобразилась.

Иранцы – с отрывом самые громкие болельщики ЧМ-2022. Их дудки, похожие на вувузелы, оглушали весь первый тайм.

В перерыве катарская полиция отбирала музыкальные инструменты у тех, кто спускался с трибун в кафе. Видимо, чтобы не мешали футболу громкими звуками. Во втором тайме иранцы стали гораздо тише, хотя болели все так же страстно.

Они прыгали и громко вздыхали во время опасных моментов и затихли только после финального свистка. На 90 минут разрываемый противоречиями и политикой Иран объединился и смотрел, жил игрой.

Но потом политика вернулась. Возле стадиона болельщики Ирана устраивали потасовки из-за политических взглядов.

Грустно.

Фото: Ярослав Сусов; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Matthew Childs