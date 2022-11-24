Алиу Сиссе – супергерой Сенегала. Капитан чудесной команды-2002 теперь вывел сборную в плей-офф как тренер

Его считают мегажестким.

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе стал героем одного из главных мемов первой части ЧМ-2022.

«Почему Снуп Догг тренирует Сенегал?» – этот твит во время матча Сенегал – Нидерланды так разлетелся, что добил до самого Снуп Догга. Он репостнул шутку и добавил эмодзи футбольного мяча.

На самом деле Сиссе – один из самых жестких тренеров чемпионата мира. Футболисты анонимно называют его диктатором, а болельщики и журналисты обожают, потому что он сделал из расхлябанного Сенегала крепкую команду, которая вышла в плей-офф чемпионата мира. Спустя 20 лет после великого чемпионата мира-2002, где Сиссе тоже был звездой.

Сиссе – легенда Сенегала. Капитанил на ЧМ-2002 и чуть не вывел команду в плей-офф ЧМ-2018

Четыре года назад Сенегал больше всех грустил из-за невыхода в плей-офф ЧМ-2018. Африканцы заняли третье место в группе, но уступили Японии из-за желтых карточек (пострадали так первыми в истории). Сиссе сокрушался, но не ругал ФИФА и регламент чемпионата мира.

«Мы не вышли из-за рейтинга фэйр-плей, но я все равно очень горжусь командой, – говорил он. – Нам хотелось пройти дальше, а если и вылететь, то из-за желтых карточек. Но такие правила, мы им следуем, их надо уважать».

Сиссе никогда не ругает правила. Потому что сам относится к ним максимально трепетно и построил сборную Сенегала на правилах и дисциплине.

«Алиу Сиссе – очень въедливый во всем, – говорит Sports.ru сенегальский журналист Мамаду Ньянг из Teranganeews.com. – У него характер победителя, он не может проиграть – не шутит и не веселится с футболистами».

Сиссе – легенда сенегальского футбола, а сейчас, вероятно, главный человек в его истории. В конце нулевых он выходил в «Лилле» и «ПСЖ», а в 2002-м был капитаном того самого Сенегала, добравшегося до четвертьфинала.

Двадцать лет спустя Алиу снова приближается к четвертьфиналу. Уже как тренер, который рулит каждым движением футболистов на поле. Он подсказывает, что делать на стандартах, управляет игрой.

«Когда команда проигрывает, не могу ни спать, ни есть, – говорил он Les Echos. – В такие моменты моя жизнь становится невыносимой. Я очень не люблю проигрывать».

Но главная сила тренера Сиссе – не в мотивации (хотя он плакал, говоря о важности ЧМ-2018, и тем самым зарядил команду) и не в тактике (хотя смог перестроить команду после потери главной звезды – Садьо Мане), а в предельной дисциплинированности, которой часто не хватает африканским командам.

У Сиссе есть кодекс поведения: по нему нельзя курить кальян и гулять по ночам

«Знаю, что меня называли Яйя Джамме (президент Гамбии 1996-2017 – Sports.ru), Гитлером, но я нормальный человек, – говорил Алиу Сиссе. – Если что-то не так, я говорю об этом, а не надеваю маску и улыбаюсь, будто все хорошо. Меня называли этими именами, но никто никогда не слышал, как именно я разговариваю с футболистами».

Не все футболисты счастливы работать с Сиссе – из-за кодекса поведения. Это набор правил для членов сборной.

Некоторые из них – не шляться по ночам и не курить кальян.

«До того как пришел Сиссе, игроки могли гулять ночью по улице. У них была свобода, – рассказывает журналист Ньянг. – При Сиссе такое невозможно. В сборной все думают только о футболе. Тренировки – восстановление, никакой улицы. Только так!»

Из-за принципиальности Сиссе в сборной Сенегала не играли Демба Ба, Паписс Сиссе, Папи Джилободжи и другие яркие сенегальцы, которые привыкли к звездному статусу.

«Он говорил нам: «Я работаю вот так. Разрешаю тем, кто не согласен, уехать», – анонимно рассказывал один из игроков сборной Сенегала.

Теперь в команде только те, кто готов идти с Сиссе до конца.

«Алиу Сиссе – победитель, – говорит Мусса Гейе, президент главного фан-клуба болельщиков Сенегала Le 12ème Gaindé. – Мы иногда общаемся, он очень хороший человек. Приятный, простой, с большим сердцем. Но при этом строг ко всему.

Посмотрите, как он играл! Он кричал даже на Эль-Хаджи Диуфа. И тренер такой же! К требовательности надо относиться с пониманием, потому что он приносит результат. Но он точно не диктатор. Просто в Сенегале любого требовательного и строгого тренера назовут диктатором. А Сиссе – въедливый».

И эта въедливость вернула Сенегалу счастье. Спустя 20 лет.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Henri Szwarc/Bongarts; globallookpress.com/imago sportfotodienst; РИА Новости/Антон Денисов, Виталий Тимкив, Павел Лисицын, Виталий Белоусов; REUTERS/Gareth Bumstead, Stephane Mahe