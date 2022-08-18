«Утром начальник сказал: какой футбол, давай на работу». Монолог главного героя 2Drots, он водитель

Сергей «Кутуз» смирился, что не станет профи.

Сергей Кутузов – одна из главных звезд медиафутбола. Он нападающий 2Drots и автор самых важных голов команды.

Кутузов (в тусовке его зовут «Кутуз») забил самый красивый гол Медиалиги – в финале против Basement через себя (сделал счет 4:0).

В Кубке России именно гол Кутуза начал разгром «Чертаново» (3:0). Сергей поймал длинную передачу на линии офсайда, убежал от защитников и уложил мяч в ближний угол.

После матча Кутузов пообщался с корреспондентом Sports.ru Ярославом Сусовым о работе водителем, взятках в ПФЛ и зарплате в медиафутболе:

«Никто не верил в нашу победу. Тем более с таким счетом. Эмоции супер. После матча посидим, поужинаем. Через дня игра с «Амкалом», так что без фанатизма – выпьем холодненького и поедем. Кому-то Викторович (тренер Дмитрий Кузнецов, чемпион СССР-91 с ЦСКА – Sports.ru) разрешает две бутылки пива, можно договориться и на 4-5. Можно и текилу с джином.

Совмещаю футбол с работой. Не маленький ребенок уже, 28 лет. Статус не позволяет не работать. Я – водитель в компании «Ресурс». У нас в 2Drots многие работают: кто-то кондиционеры вешает, кто-то в барбершопе волосы подметает. Мой график: 2 через 2. Вожу на машине людей, всякие документы. Обычная работа. Надо же как-то зарабатывать.

В компании знают, что я играю в футбол. Мы и сами корпоративно выступаем в турнирах. Открыл чат, там уже 100 сообщений с поздравлениями от них. Правда, не всегда легко отпроситься с работы. Утром перед матчем начальник сказал: «Какой футбол? Давай на работу». Объяснял ему: «Денис Андреевич, не могу. Это Кубок России, на «Матч ТВ» посмотрите». Где-то ищу подмену. Сложно. Но хочешь жить – умей вертеться.

До этого работал учителем в школе. Физруком в средней образовательной школе. Был грузчиком. Футболом зарабатывал, но на любительском уровне – без профессиональных контрактов. Хотя всегда мечтал стать профи.

Обычно же агенты пропихивают игроков, на одном таланте сложно. Мне не помогли, не заметили, проявлял себя недостаточно. Так что всю жизнь играю в КФК. Никто не верил, предложений особо не было. Хотя ездил на просмотры в «Строгино», в «Инфонет» из Эстонии, ездил в Северную Македонию.

Где-то травмы, где-то тренеры не нравился. В одной команде нападающий был сыном человека, который имел вес вверху – и попросил не брать меня, чтобы не составлять ему конкуренцию. В команде Второй лиги пять-семь лет назад просили деньги, 250 тысяч на нужды команды: манишки, фишки закупить. Говорили: «Если поможете нам, возьмем вас в команду». Такие аккуратные намеки были, чтобы положить тренеру в карман.

Я всегда мечтал сыграть на профессиональном уровне. Кубок России – это такой уровень. Одно из моих заветных желаний сбылось. В 23 года, когда устроился на работу, не верил больше, что буду зарабатывать футболом. Сейчас на работе получаю 70 тысяч, а в футболе – 100-150.

Позовут в профессиональную команду? Кому я нужен? Мне 28 лет, разваливаюсь уже. Это никому не интересно, да еще и профессионалы не очень любят блогеров. Кажется, такого не будет. Но меня и карьера в медиафутболе устраивает».

Фото: instagram.com/kutuz13