Май: «Он в «Химках» всерьез и надолго» vs август: «Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии». Слова куратора «Химок» Терюшкова

Уволил Юрана через 77 дней после фразы о доверии.

Увольнение Сергея Юрана из «Химок» – самая шокирующая история старта сезона в России.

Весной Юран спас команду от вылета, а летом набрал 7 из возможных 12 очков – казалось, клуб всем доволен, тем более еще совсем недавно один из его руководителей – депутат Госдумы Роман Терюшков, по его собственным словам, принимающий в «Химках» крупные стратегические решения – поддерживал Юрана.

Вот как это было:

О Сергее Юране

23 мая 2022:

Роман Терюшков: «Мне кажется, [Юран] – это тот тренер, который «Химкам» нужен. Человек, который работает именно с молодыми футболистами. Он прежде всего мотиватор. Его работа полностью устраивает. Сергей Николаевич сам в клубе находит себя.

— В то же время была история с его увольнением в 2020 году. Не получится ли чего-то подобного опять?

— Нет, не получится. Сейчас он в «Химках» всерьез и надолго.

9 августа 2022:

«Химки» увольняют Сергея Юрана:

Роман Терюшков: «Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии [с Юраном]. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться».

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Это не первый раз, когда возникает такой контраст. Вот еще яркие случаи из истории «Химок» времен РПЛ:

Об уходе и возвращении Черевченко

22 октября 2021:

Роман Терюшков: «По моему мнению, в стартовом составе должны были быть другие игроки: Глушаков, Стоинович, Сабович. Тот же Кирилл Боженов. Странные решения. Но тренер [Игорь Черевченко] принимает их, это его сфера ответственности и внутренняя кухня. Ничего страшного – это футбол».

25 октября 2021:

«Химки» уволили Игоря Черевченко.

22 ноября 2021:

«Химки» объявили о возвращении Черевченко:

Роман Терюшков: «Не вижу тренеров, которые лучше могут помочь команде. Ходило много слухов, у нас был ряд кандидатов, но по нынешней ситуации Игорь Геннадьевич был одним из самых неплохих вариантов. После ухода он душевно всегда был с нами.

Не получилось договориться с другими кандидатами? Можно и так сказать».

О долгах в «Химках»

17 ноября 2021:

Роман Терюшков: «Информация о долгах по зарплате не соответствует истине. Есть враги, которые распространяют эти слухи. Могу им только привет передать, пусть занимаются своим делом и развивают виды спорта, за которые ответственны.

Все контрактные обязательства перед игроками выполняются».

28 ноября 2021:

Роман Терюшков: «Мы до конца года все задолженности закроем. У нас есть план выплат, до конца года все будет 100% закрыто. Бюджет у нас стабильный».

28 декабря 2021:

Роман Терюшков: «Все задолженности по зарплате мы уже практически выплатили. Текущие зарплаты будут выплачены до 30 декабря.

Глобальных долгов никаких нет. Мы их все закрыли в начале декабря».

О легионерах и лимите

14 января 2022:

Роман Терюшков: «Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате»

18 января 2022:

«Химки» купили хорвата Главчича из «Славен Белупо» (Хорватия)

7 февраля 2022:

«Химки» взяли в аренду камерунца Ламкеля Зе из «Антверпена» (Бельгия)

9 февраля 2022:

«Химки» взяли в аренду бразильца Бруну Виану из «Браги» (Португалия)

18 февраля 2022:

«Химки» взяли нигерийца Николаса из «Олимп-Долгопрудного» (Первая лига)

22 февраля 2022:

«Химки» подписали грузина Григалаву свободным агентом

15 марта 2022:

Роман Терюшков: «От легионеров надо отказываться. Сейчас, если мы оставим или увеличим количество легионеров, мы увидим большое количество легионеров из африканских стран, которые будут вытеснять наших спортсменов. Нам, в принципе, не нужны легионеры – огромное количество детей играет в футбол».

2 апреля 2022:

Роман Терюшков: «Не ведем ни с кем переговоров. В сферу наших интересов точно не будут входить легионеры. Это в принципе наша идеология, мы всегда хотели отказаться от футболистов с иностранным паспортом, чтобы игровую практику получали ребята с российскими паспортами. И мы видим, что у нас это достаточно неплохо получается.

Из легионеров выходят Главчич, Сабович и Григалава. Остальные – россияне. Волкова не берем в расчет, он представляет братскую нам республику Беларусь».

12 июля 2022:

В аренду в «Химки» переходит 21-летний ивуариец Мори Гбане из «Бьело Брдо» (Хорватия).

О трансфере Вагнера Лава:

4 декабря 2021:

Роман Терюшков: «Нет желания приглашать Вагнер Лава и Фернандо в «Химки». Нам они не интересны. Честно, даже не рассматривали их кандидатуры. Зачем они нам? Мы все-таки заинтересованы в развитии российской молодежи».

25 декабря 2021:

Роман Терюшков: «Вагнер — неплохой игрок. Многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. Если честно, я когда-то давно-давно поддерживал и интересовался игрой ЦСКА и Вагнера в частности. Он — чистая десятка, нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам».

Мы его сейчас на 100% не рассматриваем — это же надо вести переговоры, смотреть условия.

Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы — не исключение. Как игрок, он мне, безусловно, нравится. Вагнер — нападающий, который может решить исход любого матча»

15 января 2022:

Роман Терюшков: «У нас были мысли [подписать Вагнера]. Но на данный момент переговоров не ведем. Да, мы сначала изучали этот вопрос. Но затем закрыли его, отказавшись от идеи».

О критике судейства

29 апреля 2022:

Роман Терюшков: «Я бы, наверное, от себя лично рекомендовал лиге ввести штрафные санкции в отношении критиков судей. Давать оценку работе судей со стороны тренеров и игроков недопустимо в принципе, это должны делать компетентные органы, которые есть в лиге и союзе, Минспорте России. Я бы ввел штрафные санкции, серьезные санкции в отношении игроков, тренеров и клубов за критику судей.

Думаю, после такого эта истерия ушла сама бы собой. Хочешь сказать – пожалуйста, говори и плати, например, один миллион рублей. Из судей сделали пацанов для битья, это неправильно. Стала распространенной тенденция, когда каждый критикует и давит на судью после матча, она ни к чему хорошему не приведет».

3 мая 2022

После матча с «Уфой» (1:1) генеральный директор «Химок» Владимир Габулов вошел в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Это отмечено в протоколе делегата матча.

Роман Терюшков: «Я знаю Владимира Борисовича достаточно давно. Вряд ли он какие-то жуткие вещи говорил. Эмоции после матча могут быть всегда.

И у Сергея Николаевича, я извиняюсь, если он чудака назвал чудотворцем! Судья должен радоваться тому, что Юран назвал его так».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков, Евгений Биятов, Виталий Тимкив, Антон Денисов, Владимир Федоренко