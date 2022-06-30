Это запрещено, но я всю карьеру гонял на сноуборде. Монолог Никиты Баженова, который на доске объездил Россию и Европу

Вертолет, медведи, красота.

Никита Баженов – один из символов спартаковских нулевых. Он прервал семилетнюю серию без побед с ЦСКА и всегда попадал в яркие истории: забивал «Зениту» рукой, не забивал за «Томь» с метра в пустые ворота.

В июне на барже Winliner, на которой праздновали столетие «Спартака», Баженов раскрылся с новой стороны и рассказал удивительный факт, который скрывал всю карьеру. Оказывается, Никита еще со спартаковских времен катался на сноуборде, несмотря на запрет по контракту. И объездил почти всю Европу.

Вот его рассказ Sports.ru о Байкале, Чегете и любимой Сибири.

***

Раньше зимой, как и все футболисты, я уезжал в лето, в жаркие страны. А потом друзья позвали меня на Эльбрус.

И я сразу, с первых шагов, понял, что это мое. Не скажу даже, что с футболом так было, а вот со сноубордом – точно.

Я обожаю сноуборд за ощущение свободы. Катишься наедине с природой, наполняешься энергией. Каждый год ездил на неделю-две, уезжал наполненный силами и свежестью. Если пропускаешь сезон – сразу чувствуешь, что не хватает гор. Вот в прошлом году болело колено – не попал на сноуборд и прямо расстраивался. Не сказать, что весь год сразу пошел насмарку, но все равно висело понимание, что что-то не доделал.

Если честно, я уже давно не катаюсь по трассе. Просто спуститься до подъемника уже не интересно. Ехать по трассе на сноуборде – как на машине по дороге по правилам, а вне трассы – как на квадрике одному по лесу.

Я со временем попробовал все: забирался на гору и пешком, и на снегоходе, и на вертолете.

Например, в Грузии ходили на ски-туры. С гидом на снегоступах пешком поднимаешься на высокую гору. Мы шли где-то три часа и болтали. Спокойно идешь, наслаждаешься горами, подпитываешься энергией. Понимаешь, что люди, которые рядом с тобой идут, действительно близкие. Суть – не пройти поскорее, чего-то добиться и быстрее прокатиться. Это не соревнование, а удовольствие. Потому что пешком так можно подняться один раз за день. Такое единение с природой. Наслаждаешься каждой секундой в моменте.

На снегоходе можно доехать в нетронутые места, где вообще никого нет. Приезжаешь, например, в Сибирь, поднимаешься на снегоходе, спускаешься на доске, внизу снова встречает снегоход – и за 15-30 минут закидывает в новое место. Так можно за день сделать 10-12 вылазок.

На вертолете – быстрее и легче. Такой способ – в Иркутске. Вертолет закидывает туда, куда на снегоходе не добраться. Скорее всего, до этих мест можно добраться пешком, но не шесть-семь раз за день, как на вертолете. Плюс из окошка видно Байкал, леса – одно из лучших мест в мире! Правда, вертолет – недешевое удовольствие. Итоговая стоимость зависит от количества людей, марки вертолета и количества часов, но на три дня нужно готовить минимум 300 тысяч рублей. Это прямо минимум и только на подъем на вертолете, без перелета до Байкала и всего остального.

Хотя больших отличий нет. Все – абсолютное счастье, главное – добраться на гору, чтобы спуститься на сноуборде. Просто разные виды транспорта.

Мои любимые места:

Горная Шория (курорт Шерегеш, Кемеровская область).

Чегет (гора в Кабардино-Балкарии, недалеко от Эльбруса) просто бешеный: страшный, опасный и прекрасный.

В Сочи тоже прикольно: классный снег, а еще 40 минут от гор до моря.

В Грузии тоже понравилось, Швейцария – супер, катался в Церматте.

В Австрии много где катался. Зельден.

Ишгль.

Санкт-Антон-ам-Арльберг.

В Италии – Брей-Червиния.

Самая красивая гора – Казбек в Грузии. Горы все прекрасны, одну выбрать сложно, но Казбек – прямо в сердце. Был там всего раз, но очень хочу вернуться в Гудаури, посмотреть Казбек, Эльбрус и Чегет.

А самое любимое место – Шерегеш. Швейцария отдыхает! Там атмосфера, Сибирь, природа! Берешь снегоход, тебя закидывают на снежные шапки – и учишься кататься вне трассы. Там правильные пологие горы, никогда нет лавин. Да, бывают деревья, но с инструктором по большим полянам очень классно кататься. И люди! Очень доброжелательные, всегда придут на помощь. Встречаются и дикие звери: лисы, волки, где-то вдали есть и медведи. Едешь на снегоходе – и где-нибудь вылезет лиса, заяц мимо пробежит.

Конечно, сноуборд – против правил. В любом профессиональном контракте написано, что заниматься экстремальными видами спорта нельзя. Но люди иногда идут против правил. У меня увлечение сложилось случайно, и я всегда понимал его опасность. Начинал с инструктором, ездил очень аккуратно, без прыжков. И сейчас не прыгаю, потому что этим надо серьезно заниматься, добавлять элементы гимнастики. Сначала катался по трассе, но потом понял, что и это опасно: падение не так страшно, а вот деревья, лавины… Но мы старались максимально предохраняться. У нас большая компания, там не только сноубордисты – было еще несколько футболистов, но сдавать их не буду.

Во время карьеры я ничего не скрывал. Но глобально это никому и не было интересно. Хотя если бы всплыло или что-то случилось, были бы большие штрафы – я прекрасно отдавал себе отчет. Но везет тому, кто везет. У меня ни разу ничего не было.

Не знаю, слышали тренеры о моем увлечении или нет. Но тренер же не может следить круглосуточно зимой и летом, у него другая работа, своя жизнь и дети. Да, футболист – лицо команды, создает ее имидж, нужно вести себя подобающим образом. Но для меня это базовые жизненные вещи, а что я на сноуборде езжу – лично моя история. Не могу обидеть и подставить этим никого, кроме себя.

Я никогда не попадал в лавины. Катаюсь с гидами, они знают, где нужно кататься, чтобы не попадать в опасные коридоры. С собой всегда рюкзак с противолавинной системой: если что-то происходит, он раскрывается за спиной, появляется воздух, есть шанс выжить и дышать под лавиной, пока тебя не найдут. Много нюансов. Но это безопасно, если кататься с умом.

На Чегете – а это одна из самых сложных гор – бывало страшно. Как-то поехали без гидов – уехали за гору и заблудились. Но нам повезло, мы просто спустились не туда – не в ущелье или опасное место, а к ручью. И по ручью с компасом выбрались обратно! Шли очень долго, наверное, часов семь, а это было на Новый год – и вернулись мы в полночь или даже в час. В это время нас никто не искал, потому что мы потерялись всей компанией – шесть человек. Ходить ночью по горам не очень приятно.

Сейчас бы поехал на Байкал. Сейчас все едут туда или на Алтай. Я первый раз попал лет десять назад, когда играл за «Томь». Чудо чудное! Мы с семьей взяли лодку и поплыли на остров Ольхон. Плыли целый день – и каждый час менялся пейзаж. Там растут эдельвейсы, как в Швейцарии. И вот час вид на эти эдельвейсы, потом час – какая-то лиственница, потом – ели, потом – степь, потом – лесостепь. Всем советую и рекомендую.

Еще там прекрасные люди. Как-то сидели с егерем. Я, как московский-провинциальный, как лошок, спрашивал его: «У вас тут, наверное, медведи есть?» А егерь так посмотрел на меня! И сказал: «Никиточка, ты даже не понимаешь, как они нас всех задолбали». Медведи там на каждом шагу, их сильно охраняют. Очень хитрые и умные животные. Если медведь не захочет, его не обнаружить. А еще он всегда сделает то, что захочет: украдет, залезет куда-то.

Ольхон – сумасшедшее место. Место силы.

Фото: личный архив Никиты Баженова; wikipedia.org; globallookpress.com/Udo Bernhart, Martina Katz; sheregesh.su; unsplash.com/Patrick Robert Doyle, Paul Pastourmatzis, Clemens Volgger, Stephan Seeber, Johanna Dahlberg; pexels.com/Ramaz Bluashvili