Первый тренер купил «девятку» за 30 тысяч и поехал в Москву ради Пруцева. Добрая история о молодой надежде «Спартака»

Теперь машина – настоящий талисман.

Финал Кубка России показал, каким наш футбол может быть в идеальном мире: 69 тысяч в «Лужниках», песни МакSim всем стадионом, пронзительный прощальный «Ауф» от Жиго, драма незабитого пенальти Фомина.

Но месяц назад мы пропустили еще один сюжет, не менее интересный и трогательный. Оказывается, на трибунах «Лужников» собралась персональная группа фанатов полузащитника «Спартака» Данила Пруцева. И это были далеко не случайные люди: поддержать игрока приехали его первый тренер и несколько воспитанников из поселка Мостовской Краснодарского края.

«Мне очень хотелось, чтобы мой первый тренер Андрей Николаевич Никулин и ребята из поселка посетили финал Кубка, – рассказывает Пруцев Sports.ru. – Так что организовали им билеты в «Лужники», а также небольшой подарок: красно-белые шарфики к столетию клуба и футболку с моей фамилией. Все это мы совместно с клубом заготовили в спартаковском магазине на Арбате: ребята и тренер прогулялись по центру Москвы и подготовились к финалу.

Думал, они доедут на поезде или самолете. Но потом оказалось, что Андрей Николаевич придумал просто нереальный вариант – они с ребятами купили вазовскую «девятку» и поехали в Москву прямо на ней».

Андрей Никулин тренировал Пруцева с 6 до 9 лет, он друг семьи футболиста (играл с отцом Данила в местной команде и работал с ним в академии «Краснодара»). 46-летний Никулин до сих пор живет в 30-тысячном Мостовском, тренирует в местной школе «Олимп» и соседних поселках. После приглашения Пруцева Никулин выбрал самых талантливых выпускников футбольной школы для поездки в Москву.

«С нами поехали три чемпиона Краснодарского края, – рассказывает Андрей Никулин в интервью Sports.ru. – Максим Дутов, Тимур Темных и Руслан Силенко. Руслан – вообще уникальный парень. В раннем детстве ему попали мячом в бедро, у мальчика перестал развиваться тазобедренный сустав, и врачи запретили ему заниматься физкультурой. Но отец Руслана (один из моих первых воспитанников) хотел, чтобы парень рос полноценно – и привел его на футбол в шесть лет. Руслану это очень помогло, хотя он самый низкий в команде и до сих пор прихрамывает – одна нога короче другой. Но в 2019-м на чемпионате Краснодарского края Руслан стал лучшим игроком финала и всего турнира».

Правда, у чемпионов Краснодарского края и их тренера возникли проблемы с логистикой. Самолеты из Краснодара сейчас не летают, поездом – 33 часа. Да еще и команда Никулина 2008 года рождения отбиралась на важный турнир в день финала Кубка России. Друзья Пруцева до последнего не могли решить, как ехать.

«В последний момент оказалось, что на финале первенства Краснодарского Края будет мой кум и присмотрит за ребятами, – продолжает Никулин. – Тогда мой бывший ученик Тимур сказал, что рядом во дворе между моим домом и домом семьи Ромы Павлюченко стоит старая девятка.

Она была в идеальном состоянии, просто на ней не ездили уже несколько лет. Такая заниженная машина, тарахтит, стойки обрезаны по-молодежному. Три года во дворе простояла! Вот мы и купили ее за 30 тысяч, поехали в автосервис к другу еще одного моего ученика, установили новые амортизаторы, генератор и стойки. Поставили на учет в ГАИ и поехали на ней в Москву.

Решили так: если по дороге сломается, то бросим ее и доедем на попутках. Машина выдержала проверку на пять с плюсом. Ни разу не подвела, 15 с половиной часов работала без остановки и довезла до победы. Спасибо Данилу за помощь в организации».

В Москве первый тренер Пруцева потер нос петуху на станции «Площадь Революции»:

«Чтобы взрослая команда из Мостовского чемпионат закончила. Я там играющий тренер, денег нет совсем, каждое воскресенье приходится искать средства для поездки на матч».

И вместе с парнями из Мостовского радовался на трибуне «Лужников»:

«Незабываемые ощущения, такой накал! Все было в болельщиках «Спартака»! Только одна трибуна динамовская.

Кстати, мы Овечкина видели! Он за нами сидел. Поворачиваемся – а там он за «Динамо» болеет. Есть у него такой недостаток. Мы еще сфотографировались с актером усатым из сериала «Кухня», он тоже за «Спартак» болеет. Было незабываемо.

После матча к нам подошел Данил и сфотографировал с поля. Нам еще подарили футболку Никиты Чернова. А вот за свитер Селихова мой ученик Тимур долго воевал с какой-то девушкой. Футболку кинули на трибуны, 20 минут никто не хотел уступать, но потом все решили на «камень-ножницы-бумага». Так она девушке досталась».

После матча ребята из Мостовского прыгнули в машину (ту самую старую «девятку») – и поехали домой. Но в расширенном составе.

«Мы взяли с собой папу Дани, Игоря Пруцева, – говорит Никулин. – Он взял шампанское, выпил бокальчик перед поездкой. Мы ехали домой в ночь и очень сильно радовались. Всю дорогу звонили знакомые и поздравляли. Говорили: «Теперь если куда-то поедете на машине из Мостовского, мы с вами». Целая делегация уже собирается».

По дороге домой ребятам из Краснодарского края поступило предложение. Счастливую машину хотели купить за 180 тысяч рублей. Но они отказались.

«Я сказал: «Она нас довезет до победы «Спартака» в чемпионате, будем на ней на матчи Дани из Мостовского ездить», – вспоминает Никулин.

Пруцев ходил с дедушкой на охоту и стрелял по воробьям пульками

Правда, друзей Пруцева в Мостовском уже почти не осталось. Данил редко приезжает домой, в лучшем случае пару раз в год.

«В последний раз ездил 6 июня, на день рождения бабушки, – говорит Данил. – Отлично посидели всей семьей. Бабушка с дедушкой смотрят все мои матчи и еще игры брата Егора (младший брат Данила играет в ФНЛ за «Нефтехимик» – Sports.ru). Они не уезжают, потому что не любят городскую жизнь. Говорят, что в Краснодаре суета, много пыли и пробки. А тут – деревня, свежий воздух, природа, горы, большой дом, огород и баня.

У бабушки куры, утки и огород. У деда две собаки гончие (раньше было пять), он часто ходит на охоту, чуть ли не каждую неделю. Охотился на кабанов, зайцев, фазанов. Помню, в детстве тоже ходил на охоту вместе с дедушкой и отцом: они с ружьем, а я с воздушкой (пневматическим ружьем, стреляющим пластиковыми или металлическими пульками – Sports.ru). Но это для вида больше, я маленький был, стрелял в воздух металлическими пульками».

«У нас с даниным дедушкой даже соревнования были, – подтверждает слова сына Игорь Пруцев Sports.ru. – Например, кто больше рыбы выловит. А дедушка у нас – спортсмен. Он был чемпионом СССР по морскому многоборью среди войск Комитета государственной безопасности».

Правда, родители Дани уже давно переехали в Краснодар. В Мостовском только бабушка с дедушкой и первый тренер Никулин.

«Мостовской – лучшее место для жизни, – говорит Андрей Никулин. – Предгорье, в 50 километрах заповедник. Я отсюда не уеду. Буду притягивать футбол сюда. Три раза в неделю езжу в соседние села Переправное, Выбино, чтобы сельский футбол не умер.

Хотя сейчас проблемы. Тренирую детей с 1996 года, сейчас в общей массе они хуже развиты. Гаджеты, телефоны! Раньше целыми днями играли на речке, в догонялки, прятки и казаки-разбойники. А сейчас выйдешь на улицу – детей нет, все в телефонах. Талантливые ребята есть везде, но в благополучных семьях дети не горят желанием, если родители на возят. А дети из бедных семей, у которых телефона нет, грызут землю.

Правда, переход из юношеского футбола во взрослый – тяжелый. Взрослую команду я тренирую бесплатно, наш «Триумф» играет в Кубке губернатора и первенстве Краснодарского края. Правда, денег нет – выделяют максимум 350 рублей на питание на выезде.

Хорошие ребята есть – защитник Игорь Парадин из нашего поселка закончил академию «Краснодара», играл в чемпионате Чехии за «Теплице», в «Чайке», а теперь – в «Кубань-Холдинге». Мой сын Александр Никулин сейчас в «Туапсе». Много воспитанников в интернатах «Ростова», «Кубани», Академии футбола имени Понедельника. Правда, дети уезжают из Мостовского и больше не возвращаются.

У Дани Пруцева гораздо более простое объяснение:

«В Мостовском особенно никуда не сходишь. Есть футбольное поле, играть можно, но там обычно пусто. Развлечений, как в Краснодаре, тоже нет. При этом Мостовской – мой дом, возвращаться сюда и видеться с родными всегда очень приятно».

Пруцев вставал в 4 утра, чтобы успевать на тренировки в «Краснодаре». Ездили по 200 километров в одну сторону

Пруцевы уехали из Мостовского 10 лет назад. Даня явно выделялся, поэтому папа и перевез сына в академию «Краснодара».

«Когда Даня еще был еще маленьким мальчиком, супруга выходила гулять с ним во двор, – вспоминает первые шаги Дани Игорь Пруцев. – Все дети в песочнице ковыряются. А жена с Даней играли в «кидай-лови». Она ему бросала мячик, а сын в три года с лета бил по мячу – точно ей в руки.

Но в садике у Дани был мальчик, который кусался. Сын был скромным и спокойным, не мог сдачи дать. Поэтому я отвел его на каратэ. Он занимался каратэ, а после ходил в футбол играть на стадион. Прихожу его забирать – а Даня в группе у Андрея Николаевича с ребятами на два года старше, 1998 года рождения.

Тогда я начал тренировать его индивидуально – конусы, переступы, передачи. Днем Даня занимался у Никулина, а вечером я приходил с работы и тренировал его. Сразу было видно, что Даня быстро схватывает, техничный. Правда, слабенький был.

Потом Даня стал играл в футбол вместо тренировок по каратэ. Вот я и решил отвести его в Краснодар. Если скажут, что из него будет толк в футболе, то отправлю заниматься. В «Краснодаре» сказали, что парень хороший. Вот мы и ездили полтора года года по 200 километров из Мостовского в Краснодар».

«Тренировки были всего два раза в неделю, но все равно было тяжело, – дополняет Данил. – Родители будили в 4 часа ночи, спал в машине, чтобы успевать на тренировки в 9 утра».

«Я как-то спровоцировал сына, – рассказывает Игорь Пруцев. – Сказал: «Сынок, сейчас выходные, потом школа. Может, не поедем?» А он сказал: «Нет, папа, поехали». Так и понял, что сыну надо продолжать в футболе».

В 12 лет Даню Пруцева зачислили в «Краснодар», он играл в одной команде с Черниковым и Сперцяном. Игорь Пруцев тоже устроился в клуб – заместителем директора академии по административным вопросам.

Пруцев-старший выстраивал в академии «Краснодара» систему филиалов:

«Галицкий – фантастический человек. Он каждый вечер приезжал на тренировки, общался с ребятами, знал почти всех по именам, спрашивал, кто как развивается. Он решил сделать сеть филиалов школы в Краснодарском крае. В филиале в Мостовском работал Андрей Никулин, первый тренер Дани, в Тихорецке – отец Дани Фомина. Кстати, из филиала в Выселках в «Краснодар» пришли Черников и Манелов».

Но потом у Дани начались сложности.

«В клубе был посыл: никто не вмешивается в работу тренеров, – рассказывает Игорь Пруцев. – Никакого влияния ни у кого не было, только по спортивному принципу. Одна из причин ухода из «Краснодара» была в том, что я не мог повлиять на методики и отношение к детям. Данила только зачислили в интернат, его тренером стал Мурад Мусаев. Данил был креативным парнем и любил возиться с мячом, обыгрывать, пасовать вразрез. Но как-то раз главный тренер академии Александр Марьянович вызвал меня к себе и сказал, что сын чересчур много берет на себя и теперь его будут учить играть в одно касание.

Есть такая тема у тренеров – говорят «раз-два». Он еще мяч не успел получить, а ему уже говорят, чтобы отдал! Начинает обыгрывать – его останавливают и за поле выводят. Еще и тренеры менялись несколько раз.

Как-то раз было родительское собрание (я на них не ходил, ждал жену в машине). Даня вышел, сказал, что его на два дня отпустили на выходные, а потом заявил, что больше в «Краснодар» не пойдет».

Пруцевых обвиняли в кумовстве – потому что работали в одних командах. Папа Данила все объяснил

Пруцев перешел в Центр спортивной подготовки в Краснодаре (позже – в академию «Кубани»). Даня убеждает, что туда уходили многие ребята из академии Галицкого (кому-то не нравилось, кого-то не брали в интернат). Игорь Ильич – с ним.

«Даня играл в детско-юношеской школе, я работал в другой, – объясняет Игорь Пруцев. – Но потом директор школы Дани позвал меня работать».

Тогда в «Кубани» начались обвинения в кумовстве. «Все говорили, что только благодаря мне сын играет, – рассказывает Игорь Пруцев. – Для каждого родителя его ребенок – самый лучший. Другие ребята не играли, потому что на их позиции выходил Данил. И началась такая родительская ревность. Говорили: «Если бы не папа, Данил бы не играл». Базарные разговоры!

Такое было везде. Ну, кроме «Чертаново». Да, я опекал ребят, но говорить, чтобы его ставили в состав?! Насильно мил не будешь.

Когда я был в руководстве академии «Краснодара», Данила вообще не ставили в состав! Он выходил на замену, а потом его меняли. Я мог как-то влиять? Никак. Если бы я мог влиять, то мог бы подойти к тренеру и спросить, почему он так делает и не ставит сына? В «Краснодаре» такое не проходило, тренер Марьянович это пресекал.

В школе «Кубани» я мог поговорить с тренерами, но о сыне – никогда. Тренеров не просил ставить его, в «Чертаново» сын с 14 лет, ни разу ничего не было. Вы поймите, если сын узнает, что за него просит отец, то ему как футболисту хана».

После «Кубани» Игорь Пруцев занимался селекцией в «Чертаново» (2015-2019), работал начальником молодежной команды «Сочи» (2019-2021). Данил Пруцев играл в «Чертаново» с 2015-го по 2020-й, потом в «Крыльях Советов» (2020), «Сочи» (2020-2021), снова в «Крыльях» (2021) и «Спартаке» (2022). Егор Пруцев с 2019 года – в молодежке «Сочи».

«В «Краснодар» и «Чертаново» сначала брали Данила, а потом Игоря, – объясняет ситуацию первый тренер Никулин. – В «Сочи» и «Кубани» сначала был Игорь. В «Сочи» он был начальником молодежной команды, там играл Егор Пруцев. В «Текстильщике» Егор был в аренде, а потом Игорь стал его спортивным директором. Это не кумовство – все в обратном порядке. Сначала дети, а потом папа».

Даня попал в «Чертаново» в 2015-м, когда школа «Кубани» приехала на турнир в Москву. После матчей с «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА и «Чертаново» к отцу Пруцева подошли скауты и позвали сына в команду 2000 года рождения.

«В «Чертаново» был суперский коллектив, – рассказывает Игорь Пруцев. – Умяров («Спартак»), Великородный («Металлург» Липецк), Михайлов («Родина»), Евинов («Динамо» Ставрополь), Молчанов («Динамо» Брянск), Колесниченко («Урал»). Ребята ходили на дни рождения, дружат вместе до сих пор. Там вообще все было идеально. Данил играл в тройке в центре поля с Умяровым и Великородным. Но после выхода в ФНЛ в сезоне-2018/19 Осинькин использовал схему 4-4-2. Даня начал первый тур в основе против «Ротора», но получил травму в первом тайме. И его заменил Наиль Умяров. А уже зимой Умярова забрали в «Спартак».

Умяров и Пруцев близко дружат еще со времен «Чертаново». Теперь именно Умяров помогает Дане адаптироваться в команде.

«Мы с Наилем – лучшие друзья. У нас похожее понимание футбола, примерно одинаково думаем. Даже когда Умяров уже играл в «Спартаке», а я в «Чертаново», часто виделись. Гуляли, ходили в кино и компьютерный клуб, играли с ребятами в Counter-Strike. Правда, Наиль не особо играет. Лучший в «Спартаке» по CS – Никита Чернов».

Получив приглашение в «Спартак», Пруцев не сомневался. Он с детства болеет за красно-белых, а еще там Наиль и новый вызов.

«Зимой сын пришел домой и сказал, что у него приглашение из «Спартака», – делится деталями Игорь Пруцев. – У меня были сомнения. Советовал ему остаться в «Крыльях». Но сын сказал, что в такие клубы два раза не зовут. Будет доказывать. Было тяжело, Данил сначала не играл, но говорил, что всем все докажет и будет играть».

Еще одна история о скромности Пруцева: Даня очень переживал перед представлением в команде и не мог выбрать песню для исполнения перед командой.

«Хотел спеть «Знаешь ли ты?» – говорил Данил. – Переживал сильно, но потом смирился, что придется петь. И тут передо мной ее исполняет Илья Свинов. «Е-мое, а что делать то?» В итоге пел «Фантазера». Нормально. Ребята похлопали. Главное, отмучился».

Мучения позади. А в новый сезон Пруцев идет одним из основных полузащитников «Спартака».

Фото: личный архив; РИА Новости/Александр Вильф