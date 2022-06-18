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«Приятно, что не ушли после перерыва». «Локомотив» выиграл женский Суперкубок – с поддержкой Семина и основы

Александр Григорян Александр Григорян
Гильерме Гильерме
Юрий Семин Юрий Семин
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Добрый репортаж Ярослава Сусова из «Лужников».

Женская сборная России должна была сыграть на Евро – впервые в истории. Отобралась больше года назад, но в мае вместо наших девушек взяли сборную Португалии. А еще исключили из отбора на ЧМ (там шли на втором месте после Дании).

Но женский футбол в России все равно выходит на новый уровень по ажиотажу. В межсезонье без сборных и ярких трансферов женский Суперкубок – главное футбольное событие июня.

Тут собралась почти вся сборная (костяк – женский «Локомотив»), на трибунах ее главный тренер Юрий Красножан, генсек РФС Александр Алаев, а еще полная основа и руководство мужского «Локомотива».

До матча – атмосфера пикника

Антураж в «Лужниках» – совсем не футбольный. Без напряжения, зарядов или жестких проверок. Максимум расслабленности. Как будто это не спорт и борьба, а уличный фестиваль в «Парке Горького»: дженга, пуфики, бадминтон, хот-доги.

О спорте напоминают испаноязычная музыка из фифы и мужчина в бело-голубой футболке с длинными волосами. Коллеги приняли его за Желько Бувача. Но лужниковский Бувач пошел играть в бадминтон, а не изучать женский футбол.

Дмитрий Сенников, Руслан Пименов и Елена Терехова развлекают детей в 50 метрах. Тут без бадминтона и пуфиков – тренировки и автографы. Но смол-токи все равно напоминают пикник.

– Если у девочек короткие шорты, согласны, что у парней должны быть футболки в обтяжку? – спрашивают Сенникова.

– Марадона в узкой футболке играл, потом стали просторные. Думаю, главное, чтобы удобно было.

Милый разговор нарушил гендир «Локомотива» Владимир Леонченко. Он с помощниками осматривал суперкубковые активности – и заглянул на поле к детишкам. Но с мужчиной в костюме дети не фотографировались. Дети выбирали кудрявого Сенникова, а взрослые – уважаемого Леонченко. По крайней мере, один из болельщиков «Локо» попросил Сенникова сделать ему фото с Леонченко. Дмитрий удивился, но выбрал ракурс и снял. И тут болельщик сказал неожиданное:

«А теперь, Владимир, вы сфотографируете меня с Дмитрием».

Тут Сенников удивился еще сильнее. «Ты же президента просишь!» – сказал он болельщику. Но отдал телефон Леонченко. 

На женский Суперкубок приехала основа «Локомотива». Гильерме и Хапов болтали с Семиным, Цорн и Комппер смеялись на трибуне

Все внимание в начале матча – к парням из «Локомотива». Все разделились на подгруппы, сразу видно, кто с кем общается в клубе. Молодежь – отдельно, Бека-Бека (в модной желто-зеленой панаме) с Камано и Изидором. Вильсон тоже выделяется большущими солнечными очками. Гильерме помогает адаптироваться бразильскому новичку Фассону, Миранчук – один, рядом с руководством клуба.

У боссов «Локо» тоже весело. Леонченко, Плутник, Цорн и Коммпер сидят рядом. Председатель совета директоров и спортивный директор что-то активно обсуждают и много жестикулируют. Леонченко молчит и улыбается.

Минут через 15 фанаты «Локо» зарядили кричалку в честь Юрия Палыча. Оказалось, Семин был на трибунах. Новые боссы «Локомотива» заряд оценили: Цорн переглянулся с Комппером и засмеялся.

Более опытные ребята отреагировали по-другому. В перерыве Хапов подозвал Гильерме и сказал только одно слово: «Палыч».

– Да ладно, он тут? – удивился капитан.

На соседней трибуне сидели Семин со Борисом Игнатьевым. Хапов и Гиля  подошли к ним и весело общались. Через пару минут к компании присоединился Станислав Магкеев. Остальные не подошли к Палычу (или просто не заметили его). Например, Томас Цорн. Он сказал после матча, что Семина не видел:

«Наши болельщики всегда на 16-й минуте заряжают про Палыча. Я сидел с командой, не видел его. Мы не пересекались».

«Мне вручил цветы какой-то мальчик из молодежной команды. Не запомнила его имя»

Без огня на женском футболе не обошлось. Александр Григорян, вспомнив лучшие годы в РПЛ, зажег на предматчевой пресс-конференции. Его ЦСКА – второй в чемпионате после «Зенита». А в «Локомотиве» больше всего игроков сборной. Вот Григорян и вскипел.

Досталось «Зениту» из-за судейства:

«Смотрите, я сейчас вынужден буду превратить пресс-конференцию в какой-то срач, – сказал Григорян,  – Давайте так. «Зенит» нас обыграл 1:0 на нашем поле – гол был забит из чистейшего офсайда. В следующем туре «Зенит» сыграл вничью дома с «Рубином» – гол был забит из чистейшего офсайда.

Вы видели какую-нибудь игру ЦСКА, тем более ключевую, чтобы мы забили гол из офсайда – и нам его засчитали? Нет. Случайно ли, что засчитали «Зениту»? На мой взгляд, тоже нет».

А потом еще и «Локомотиву» за админресурс:

«Чтобы такой состав собрать, не использовав служебное положение, нужно действительно быть большой личностью, – сказал Григорян. – На мой взгляд, «Локомотив» по подбору игроков по-прежнему самая сильная команда. Неспроста это костяк сборной».

Правда, во время матча главный тренер женского ЦСКА успокоился – никакой агрессии и эмоций (вероятно, все проявлял в перерыве и после матча в раздевалке). На Суперкубок пришли активные болельщики «Локомотива» и ЦСКА. Но никаких оскорблений – только легкая поддержка команд и консолидированный заряд «Нам не нужен Fan ID».

Лица футболистов «Локо» – отдельный спектр. Мампасси скучает, Камано напряжен, Ненахов грызет ногти, а Миранчук улыбается.

Зато после «радуги» от Марины Федоровой сектор футболистов воодушевился – сзади даже слышался свист двумя пальцами. После первого гола «Локомотива» от Татьяны Мориной на трибунах даже запрыгали. Боссы радовались так, будто это решающий гол в РПЛ. 

«Девочки играют менее агрессивно, чем парни, поэтому матч более быстрый, интересно смотреть, – рассказывает Томас Цорн в интервью Sports.ru. – В первом тайме играли очень хорошо, отличный прессинг. Хорошо начали. Потом после 1:1стало чуть похуже, но не садились назад, а дожимали. Рад, что девочки еще раз выиграли суперкубок».

Во втором тайме, особенно при счете 2:1 (ЦСКА сравнял на 64-й, но «Локомотив» через минуту снова вышел вперед) обстановка изменилась. Легионеры ЦСКА нигерийка Ордега и камерунка Онгене хромали, но продолжали играть, болельщики жаловались, что «Локомотив» тянет время. Но футболистки Фоминой просто удерживали победу.

Чтобы потом сфотографироваться с кубком и мужской командой. Парней из «Локомотива» вывели на поле. Цорну и Леонченко вручили медали, а футболисты вручали девушкам букеты. 

«Мне букет вручил какой-то мальчик из молодежной команды, – рассказала после матча футболистка «Локомотива» Яна Шеина (отдала второй голевой пас на Марину Федорову). – Не помню, как его зовут. Приятно, что они до конца досмотрели, не ушли после перерыва. А то могли первый тайм посмотреть, как для галочки, и уйти».

Хотя спортивный директор Цорн уверяет, что футболистам было очень интересно.

«Спортивный блок и руководство решили привести основу на матч, чтобы показать, что каждая команда важна, – объясняет Цорн. – Ребята приняли это позитивно, им тоже было интересно. Это символизирует единство. Парни первый раз приехали на матч женской команды. Кажется, девочкам было приятно. А ребятам… Посмотрите на Изидора! Разгорелся! Да и всем было полезно».

Теперь в «Локомотиве» ждут, что победы женской команды зарядят и парней. В это верит главный тренер Елена Фомина: «Я надеюсь, что мы энергетикой и победами поможем нашим ребятам, они вдохновятся и теперь и сами мотивируются на победы».

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Фото: РФС/Михаил Шапаев/Российский футбольный союз; РИА Новости/Александр Вильф

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