Спал на улице после тренировок и бросал футбол из-за родителей, а теперь – выбил «Баварию». История взлета Чуквуэзе

Главный герой чуда «Вильярреала».

Сэм Чуквуэзе перевернул противостояние «Вильярреала» и «Баварии», когда оно катилось к овертайму. «Бавария» вела 1:0, нигериец вышел за пять минут до конца, убежал от Альфонсо Дэвиса и реализовал главный шанс маленькой испанской команды. 1:1 – и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Когда «Вильярреал» в прошлый раз играл в 1/2 финала ЛЧ, Сэмюэлу Чуквуэзе было 6 лет. Он еще не играл в футбол, да и вообще не должен был попасть на поле. Его родители не просто сомневались, а делали все возможное, чтобы помешать – сначала просто убеждали учиться, а потом запрещали играть.

«Мама заставляла оставаться дома и учиться, – рассказывал футболист в интервью Goal.com. – У меня неплохо получалось в школе, но я был одержим футболом. Тренировки проходили вечером. Я знал, что меня накажут, если вернусь поздно, но все равно убегал. Когда возвращался, родители говорили, что придется спать на улице. Мама не пускала домой».

Даже это не работало. Поэтому дядя Сэмюэля просто сжег его ботинки и тренировочную форму .

«Бог явился ко мне и сказал: «Разреши сыну играть»

Чуквуэзе ненадолго бросил футбол. Не хотелось снова нарываться на агрессию дяди.

Карьеру спасли друзья. Как-то утром ребята постучались в дверь и позвали на просмотр. В Нигерию приехали скауты, готовые забрать талантливых детей на турнир в Португалию.

Тяга Чуквуэзе к футболу – семейная история. Говорят, его дед был неплохим футболистом, с классным ударом с левой. Пацан тоже постоянно наказывал соперников левой, поэтому впечатленные друзья настаивали: нужно попробовать.

«Сказал ребятам, что мне это не интересно, – вспоминал футболист «Вильярреала». – Знал же, что родители не разрешат пойти. Но друг не останавливался. Сказал, что зайдет за мной утром в день просмотра. Сказал ему, что не стоит. А он приперся в шесть утра!»

Дверь открыла мама Сэмюэля. Она послушала рассказ его друга про португальский турнир и пошла будить сына.

Сэм не мог поверить, что это не сон. Мама всю жизнь запрещала ему играть, а тут тащит его на футбол. Он даже на автомате отказался, прямо как в диалоге с другом, но в ответ услышал мощный крик:

«Бери ботинки и выбирайся из дома!»

Потом мама Чуквуэзе объяснила, что это было. По ее словам, это Бог явился к ней и сказал: «Ты должна разрешить сыну играть».

Парень был счастлив, ему больше не надо прятаться, чтобы заниматься любимым делом – футбол вмиг легализовался. Но приключения не закончились.

Друг Сэма перепутал. Это был никакой не турнир в Португалии, а отбор в местную Diamond Football Academy. Пацаны пришли на просмотр, но Сэма не пропустили – тренер сказал, что надо было записываться раньше, а не сидеть дома.

«Я стоял на улице и ждал друга, чтобы мы вместе пошли домой, – вспоминал Чуквуэзе в интервью Goal.com. – Но менеджер академии увидел меня на улице и очень попросил тренера все-таки пустить меня. Просто посмотреть, что я умею».

Пары минут на поле хватило. Нигерийский тренер сразу разглядел алмаз.

Чуквуэзе хотели лучшие клубы Европы. Но он выбрал «Вильярреал» – и вместе с ним творит историю

Чуквуэзе быстро стал лучшим бомбардиром академии и уехал на тот самый турнир в Португалию, на который его изначально отпустила мама (кстати, там тоже забил больше всех).

На юношеском уровне Сэмюэль разрывал. Лучший пример – юношеский чемпионат мира-2015. Нигерия тогда взяла золото, а тащили ее 16-летние Осимхен (10 голов в 7 матчах), Чуквуэзе (3+4) и Нвакали (3+1). В других командах на том турнире забивали эквадорец Эступиньян (сейчас в «Вильярреале» с Чуквуэзе) и Федор Чалов (три гола как у Чуквуэзе, сборная России вышла из группы, но проиграла Эквадору в 1/8).

С тех пор за нигерийцами гонялись европейские топы, они ездили по академиям и выбирали будущие направления (легально уехать можно только с 18 лет).

Чуквуэзе посмотрел условия в «Порту», «Спортинге», «ПСЖ» и «Зальцбурге», вел переговоры с «Арсеналом» (в итоге он забрал Нвакали), но выбрал «Вильярреал».

Сэм жил отдельно – обычно ребята из академии «Вильярреала» живут в интернате, но нигерийцу нужно было привыкать к самостоятельности в новой обстановке. Быстро подружился с Пау Торресом, высокий защитник возил его на тренировки и помогал с испанским. А дальше – стремительный рост из-за бешеного рвения.

• Осенью 2018 года Сэм дебютировал в основе – сразу забил в Кубке Испании.

• В апреле 2019-го сделал 1+1 против «Барселоны» (сыграли 4:4), но не мог уснуть всю ночь. Расстраивался, что Месси вытащил тот матч.

• Осенью 2019 года попал в топ-5 молодых игроков мира по версии France Football. Вместе с Жоау Феликсом, Санчо, Мойзе Кином и Ли Кан Ином («Мальорка»).

• Зимой 2020-го заинтересовал «Реал», «Челси» и «Ливерпуль». Но «Вильярреал» не продал, отступные нигерийца – 100 млн евро.

• Весной 2021 года вышел в финал ЛЕ, но так и не сыграл с «МЮ» из-за травмы.

«Через пару лет я вижу себя на вершине карьеры», – пророчил Чуквуэзе в 2019-м в разговоре с theinterview.ng.

Сэм не попал на чемпионат мира-2022 и пропустил главный финал в истории «Вильярреала» (как минимум пока), но во вторник отыгрался. «Баварии» он забил главный мяч в карьере. И танцевал и на поле, и в раздевалке.

Кажется, наступает пик карьеры, о котором он на фоне родительских запретов когда-то даже и не мечтал.

Фото: East News/Jose Jordan / AFP; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Sven Hoppe/dpa; afpforum.com/East News/MARCELO HERNANDEZ / PHOTOSPORT / AFP