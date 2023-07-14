Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Вы в блоге телеграм-канала RaceBros – здесь рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта. Не жалеем плюсов, чтобы таких постов было больше!

Род Миллен родился и вырос в Новой Зеландии. В юном возрасте его семья жила и работала на ферме возле пляжа. Чтобы занять детей – Рода и его брата – отец семейства построил гоу-карт, который и привил Роду любовь к автоспорту. Позже семейство переехало в город, и Род Миллен начал больше времени уделять серфингу и парусному спорту. В той местности дорога от одного побережья до другого занимала 45 минут на автомобиле, поэтому, если ветер менялся, то Род садился в машину и ехал на другое побережье Новой Зеландии для поимки лучшей волны. Дороги в то время были гравийные, и из-за частых перемещений Миллен отлично научился управлять машиной на бездорожье и входить в повороты в заносе. Именно поэтому Миллен увлекся ралли.

Род – первый справа.

Род трижды выиграл чемпионат Новой Зеландии по ралли в 1975, 1976 и 1977 годах на «Мазде» Rx3s. Затем в 1978 году Миллен решил перебраться в США, где уже в 1979-м выиграл национальный чемпионат по ралли.

В 80-е Род участвовал и побеждал во многих ралли и гонках. Однако поворотным моментом в его карьере стало участие в бездорожной серии Микки Томпсона (Mickey Thompson Off-Road Series) в конце 80-х. Миллена заметил владелец заводской команды «Тойота» и сделал Роду предложение ездить за его команду, которое Миллен принял. Это сотрудничество принесло «Тойоте» и Роду три чемпионства в серии (1992 — 1994).

«Тойота» Миллена в Mickey Thompson Off-Road Series.

В то же время Род начал увлекаться хилл-клаймбом (гоночной дисциплиной подъема на холм). В 1989 году он установил самое быстрое время в дивизионе C на знаменитом подъеме «Пайкс Пик».

«Мазда» MX-6 Миллена - победитель в дивизионе C.

Но Род хотел победить в абсолюте, а участие в гонке «Пайкс Пик» не входило в его программу в «Тойоте». Однако в это же время Милленом начала интересоваться команда «Шевроле», и «Тойота» пообещала поддержать его в гонке «Пайкс Пик», если он останется в команде.

В 1994 году у TRD (Toyota Racing Developments) было много ненужных и мощных четырехцилиндровых двигателей, потому что японцы закончили программу в гоночном чемпионате IMSA GTP. Мотор выдавал 888 лошадиных сил. Поставить его было решено в полноприводную и легкую «Селику», карбоновый аэропакет которой помог смоделировать дизайнер машин «Индикара». В итоге вес машины составил 885 килограммов, а это значило, что на один килограмм приходилось более одной лошадиной силы мощности.

Вот что в итоге у них получилась:

Род Миллен с «Селикой» для «Пайкс Пик» в наши дни.

Миллен просто уничтожал конкурентов на своей новой «Тойоте», установив быстрейшее время и победив в абсолюте в 1994, 1996 и 1997 годах. Лишь в 1995-м он уступил 0,7 секунды Нобухиро Тоджиме на его сумасшедшей «Сузуки» Эскудо. По ходу гонки команда сообщила ему что он выигрывал 16 секунд у Таджимы, когда на самом деле всего лишь 6 секунд. Род с таким большим отрывом в уме начал ехать более осторожно, что и стоило ему победы.

В 1994 году Миллен побил рекорд подъема на «Пайкс Пик», установив время 10:04.060. В следующие годы он не смог побить собственное время, хотя довольно близко подобрался к этому в 1996-м, когда пересек финишную черту со временем 10:04.540.

Однако Род хотел не только побить свое прежнее время, а еще и проехать маршрут быстрее чем за 10 минут. Поэтому была построена следующая машина, еще более мощная и более безумная. Это была машина, силуэтом напоминающая «Тойоту» Tacoma 90-х.

Серийная Tacoma.

Tacoma для «Пайкс Пик».

Машина была полноприводная, среднемоторная, была оснащена турбированным двигателем 3S-GTE объемом 2,1 литра, который выдавал 1000 лошадиных сил при массе автомобиля 885 килограмм.

К сожалению, рекорд 1994 года так и не удалось побить, в основном из-за более плохих погодных и дорожных условий. Тем не менее, Tacoma дважды становилась победителем «Пайкс Пика» – в 1998-м и 1999-м, в том числе с быстрейшим временем: 10:07.700, установленным в 1998-м. Машина с Милленом за рулем легко расправлялась с «Сузуки» Нобухиро Тоджимы.

А Род Миллен до сих пор катается на своих монстрах на разных новозеландских хилл-клаймбах и на «Фестивале скорости» в Гудвуде (и даже периодически на них разбивается).

Рекорд «Селики» на «Пайкс Пик» продержался 13 лет. В 2007 году все тот же Нобухиро Тоджима на новой «Сузуки» XL7 проехал подъем за 10:01.408. Однако на этот момент почти половина подъема «Пайкс Пик» уже была покрыта асфальтом. Сейчас же полностью весь подъем состоит из асфальта. Поэтому, в каком-то смысле, рекорд «Тойоты» не побит и уже никогда не будет побит, и эти машины навсегда останутся самыми быстрыми на гравийном «Пайкс Пике».

***

Мы – сообщество авторов телеграм-канала RaceBros. Рассказываем о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта. Наш телеграм – t.me/racebros

Если вам понравился текст, то мы будем очень благодарны за любую поддержку. Вы можете сделать донат в комментариях к этому посту или подписаться на наш телеграм-канал. Это поможет нам продолжать писать интересные статьи для вас. Спасибо за внимание!