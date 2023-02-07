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Cтартует новый сезон чемпионата мира по ралли-кроссу. Сегодня рассказывем все про него!

Что такое ралли-кросс?

Ралли-кросс – это гоночная дисциплина, которая совмещает в себе элементы кольцевых гонок и ралли. Пилоты соревнуются между собой на треках одновременно, как в кольцевых гонках, но в отличие от обычных гонок, трассы состоят из комбинированной дорожной поверхности: асфальта и гравия, как на спецучастках в ралли. Ралли-кросс также является контактной дисциплиной: разрешена честная борьба дверь в дверь в разумных пределах, чтобы гонки не превратились в дерби на выживание.

Что такое World RX?

Чемпионат мира по ралли-кроссу (или World Rallycross Championship/World RX) – самый престижный чемпионат этой дисциплины автоспорта, где участвуют самые лучшие гонщики планеты. Вместе с чемпионатом мира в одни и те же уикенды проходят гонки поддержки: чемпионат Европы в двух классах (RX1 и RX3) и международная серия RX2e.

Кто будет принимать участие в новом сезоне?

Юхан Кристофферссон выиграл пять из шести последних сезонов чемпионата мира. В 2018 году он выиграл 11 из 12 этапов. Кристофферссон – настоящая машина, он безусловно главный фаворит нового сезона. Однако даже у Юхана может пойти что-то не так.

Ждем настоящей рубки Юхана против всех.

Оле-Кристиан Вейби – опытный раллист, победитель ралли Швеции, напарник Юхана. В прошлом сезоне Вейби доказал, что может бороться на равных с топовыми пилотами. В этом сезоне осталась доказать, что он и сам является топом, и закрепиться в этой позиции.

Густав Бергстрем – молодой пилот команды «Фольксваген», очки которого не идут в командный зачет чемпионата (по правилам чемпионата официально в команде может быть только два пилота). В прошлом, дебютном для него сезоне, Густав очень быстро прогрессировал и улучшал результаты и темп от этапа к этапу. Ждем дальнейшего его развития.

Тимми Хансен, как и Кристофферссон, является одним из главных фаворитов чемпионата. Уже выигрывавший титул в 2019-м и заканчивавший сезон с одинаковым количеством очков как у Юхана в 2021-м (проиграл по количеству побед), Тимми кажется главной угрозой для действующего чемпиона. Главный вопрос: хватит ли скорости у «Пежо» тягаться с «Поло»?

Кевин Хансен – младший брат Тимми, очень успешный и титулованный гонщик. В этом сезоне он пока лидирует в чемпионате Extreme E, где выступают Тимми и Кристофферссон. Так что Кевин начинает сезон в отличной форме. Посмотрим, перенесется ли она и на чемпионат мира.

Никлас Гронхольм – сын чемпиона мира по ралли (WRC) Маркуса Гронхольма. Тоже является одним из сильнейших гонщиков чемпионата. Однако в прошлом сезоне он не сразу подружился со своей машиной PWR RX1e на платформе «Хендэ». Ждем более стабильного сезона от летучего финна.

Клара Андерссон – еще один из новичков прошлого сезона, до этого зарекомендовавшая себя выиграв чемпионат Швеции по ралли-кроссу. Как и Бергстрем, Клара очень сильно прогрессировала по ходу прошлого сезона, поэтому ждем новый виток дуэли молодых пилотов.

Тимо Шайдер – двухкратный чемпион ДТМ. Однако Тимо уже давно зарекомендовал себя и в гонках по бездорожью, будь то ралли-кросс или Extreme E. Так что будет интересно посмотреть на ветерана в электрическом «Сеате» Ibiza.

Себастьеян Леб – это имя, которое не нуждается в представлении. 9 титулов в чемпионате мира по ралли, рекорд на гонке «Пайкс-Пик», победы в чемпионатах мира по ралли-кроссу, турингу, ралли-рейдам вроде «Дакара». Безусловно один из главных фаворитов этого сезона.

Бонусом идет то, что фанаты ралли даже в своих мечтах с трудом представляли Леба за рулем «Лянчи» Delta. Но мы это увидим уже на этих выходных.

Герлен Шишери возвращается в чемпионат вместе с собственной командой, с новой «Лянчей» Delta и с Лебом в качестве напарника. Герлен уже неоднократно показывал скорость на чемпионате мира, а с Лебом в напарниках можно ожидать выхода француза на новый уровень.

На чем ездят пилоты?

В ралли-кроссе в основном используются заряженные хэтч-бэки. Главный класс называется RX1e. Автомобили этого класса, естественно, полноприводные и имеют электрический мотор. Мощность мотора – 670 лошадиных сил. От 0 до 100 км/ч электрический суперкар разгоняется меньше чем за 2 секунды – быстрее машин «Формулы-1».

Какова структура гоночного уикенда Ралли-кросса?

Гонка ралли-кросса состоит из нескольких заездов: четырех квалификаций, двух полуфиналов и одного финала.

Квалификации, в отличие от других видов автоспорта, представляют из себя не свободные заезды без противников, а боевые гонки. В первой квалификации гонщики случайным образом распределяются по отдельным заездам – хитам.

Одна квалификация состоит из нескольких хитов, по 3-5 машин в каждом. Длина каждого хита – 5 кругов. Задача гонщиков – показать самое маленькое время этих пяти кругов, одновременно борясь за позицию с остальными гонщиками. В квалификации разумнее не навязывать борьбу, а пытаться вместе установить лучшее время, чем гонщики в других хитах.

Однако, когда ты едешь за соперником и видишь, что у тебя больше скорости, обычно вся разумность куда-то пропадает. После первой квалификации быстрейшему гонщику вручается 50 квалификационных очков, второму месту – 45, третьему – 42, четвертому – 40, а дальше по убыванию с разницей на одно очко.

После первой квалификации начинается вторая. А за ней третья и четвертая. Места в хитах уже распределяются не случайным образом, а по месту в предыдущей квалификации.

После четырех квалификаций 12 быстрейших гонщиков выходят в полуфиналы. Пилоты, занявшие нечетные позиции, попадают в первый полуфинал, четные — во второй. Места на стартовой решетке занимаются по результатам всей квалификации, первые два гонщика занимают поулы, каждый в своем полуфинале.

Полуфиналы по новому формату длятся столько же, сколько и хиты (5 кругов). В финал выходят только три быстрейших гонщика из каждого полуфинала.

Финал по структуре практически не отличается от полуфинала: места на стартовой решетке распределяются по результатам полуфиналов, тоже шесть машин и тоже пять кругов.

В новом формате очки зачисляются не по результатам каждого хита/полуфинала/финала (как показано на скриншотах выше), а по результатам всего уик-энда. Однако несколько дополнительных очков получают победители квалификации: победитель получает 3 очка, второе место – 2, третье – 1.

Что такое Джокер?

Джокер – это альтернативный, более длинный путь, который каждый гонщик должен проехать один раз за заезд. С выбором момента заезда на джокер связано много стратегий, и грамотный заезд на джокер может выиграть гонку, а безобразный – может ее проиграть.

Какой календарь сезона?

Промоутер представил следующий календарь:

Португалия (3-4 июня) Норвегия (17-18 июня) Швеция (1-2 июля) Великобритания (22-23 июля) Бельгия (5-6 августа) Германия (19-20 августа) Южная Африка (7 октября) Южная Африка (8 октября) Китай (11 ноября) Китай (12 ноября)

Где смотреть чемпионат мира?

Официальные трансляции проходят на платном видеосервисе Rally TV.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic