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Сегодня для вас – история одной из лучших гонщиц в мире.

«Группа Б» считается золотой эрой мирового ралли. Помимо сорвавшихся с цепи инженеров, создающих 500-сильных монстров, сорвались с цепи и гонщики. Мир увидел настоящих гениев пилотажа, которые управляли этими монстрами на пределе возможностей. И, наверное, неудивительно, что в это безумное время в автоспорте блистала одна из самых ярких гонщиц, о которой мы и хотим рассказать.

Мишель Мутон родилась 23 июня 1951 года во французском городе Грас. Мишель росла активной девушкой – занималась теннисом и плаванием, любила водить автомобили, но о карьере гонщика не было и речи. Она училась на юриста и с миром гонок столкнулась абсолютно случайно.

На одной из вечеринок она познакомилась с молодым итальянцем, который в качестве развлечения предложил ей съездить на Корсику – посмотреть, как проходит чемпионат по ралли. Ее отец даже полностью оплатил путешествие двух молодых людей. Это знакомство стало знаковым для ее жизни.

«Я никогда не хотела быть гонщиком и не планировала этого. У меня был друг, который выступал на любительском уровне. Я поехала на Корсику, чтобы понаблюдать за ним. Он поругался со своим штурманом и попросил меня о помощи. Это была чистая случайность», – вспоминала о дебюте Мишель Мутон.

Чуть позже, в 1973 году, она дебютирует в роли штурмана у своего друга Жана Таби на самом первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC) – Ралли Монте-Карло. Дебют трудно назвать удачным, ведь их экипаж на «Пежо» 304S под номером 153 дисквалифицировали за блокировку трассы.

Но каким бы ни был итоговый результат, это было уже не важно. К следующему сезону отец Мишель решает купить ей гоночный «Альпин-Рено» A110 и оплатить целый сезон, но с одним условием – пилотировать должна она.

«Я знаю, что ты любишь водить. Я куплю тебе машину и оплачу сезон. Если ты хороша, то должна достигнуть каких-то результатов», – говорил отец Мишель Пьер .

И результаты пошли. В 1974 году Мишель заявляется на Ралли Париж – Сен-Рафаэль, которое проводилось исключительно для женщин, и заняла 12-е место в Ралли Тур Де Корс (на следующий год улучшив результат до 7-го места), по итогу года став первой среди женщин. Но Мишель не останавливается на одном лишь ралли. В 1975 году она становится чемпионкой французского чемпионата ГТ и победительницей «24 часа Ле-Мана» в своем классе.

Ей было всего 23 года, когда она вместе с Кристин Дакремон и Марианн Хепфнер поучаствовала в знаменитом суточном марафоне на прототипе Moynet LM 75 в классе болидов с двигателем объемом до двух литров.

Они провели безупречную гонку и выиграли ее под дождем на обычных «сликах», заняв 21-е место в общем зачете. Сама Мишель об этом вспоминала: «Помню, пошел дождь и я начала всех обгонять. Я ехала на «сликах» и в боксах говорили мне: «Мишель, ты должна остановиться!», но мне этого не хотелось, потому что я и так всех обгоняла».

Такие результаты не могли остаться без внимания, и уже совсем скоро ее спонсором становится французский нефтяной гигант Elf.

В 1976 году она занимает 11-е место в Ралли Монте-Карло на верном A110 и затем пересаживается на новый «Альпин-Рено» A310, на котором с отставанием в минуту занимает 2-е место на ралли Critèrium International Alpin.

Уже на следующий год французское подразделение «Фиат» подписывает ее партнером по команде к Жан-Клоду Андрюэ. Несмотря на трудные отношения с итальянской машиной, результаты были хорошими – 8-е место на Ралли Тур де Корс и затем 3 раза подряд 5-е (с 1978-го по 1980-й), а еще победа в Ралли де Франс в 1978-м.

Параллельно Мишель продает А310 и покупает «Порше» 911 Carrera RS, на котором выигрывает Ралли Испании в 77-м, а по итогам сезона занимает 2-е место в Чемпионате Европы по ралли (ERC).

Но все равно эти выступления были по большей части эпизодическими. Так продолжалось до 1980 года, пока ей не позвонили из «Ауди» и не пригласили в команду.

«Я была в шоке! Когда ты простая гонщица из Франции, а тут звонят из Германии и просят выступать за них на чемпионате мира по ралли, ты не можешь поверить. Я не знала, к чему это приведет, но не могла сказать «нет». Моим товарищем по команде должен был стать Ханну Миккола. Он всегда был для меня одним из величайших, а теперь нам предстояло выступать в одной команде!» – вспоминала Мишель.

В 1980 году машины «Ауди» Quattro стали первыми раллийными болидами с полным приводом, и на тот момент они еще не получили омологацию от ФИА. Поэтому во время дебюта в октябре 1980 года они могли участвовать только «нулевым экипажем» (результаты таких участников официально не засчитывались). Сама Мишель впервые села за руль Quattro только на финальном этапе в Финляндии. Сначала автомобиль показался ей не слишком маневренным, но советы от Ханну Микколы помогли ей раскрыть потенциал.

На следующий год «Ауди» уже полноценно заявились в WRC, но, к сожалению для Мишель, первый этап в Монте-Карло закончился даже не начавшись. Из-за проблем с двигателем им пришлось сняться со старта гонки.

На Ралли Португалии в роли штурмана к ней присоединилась Фабриция Понс, с которой они будут выступать долгое время. Это был первый женский экипаж в чемпионате мира по ралли, и такое не могло остаться без внимания.

Мишель такое не пришлось по нраву: «Сейчас я вижу, что привлекательность могла играть мне на руку, ведь в то время я была единственной девушкой в чемпионате. И пресса очень хорошо обходилась со мной, несмотря на мой не самый приятный характер. Но меня так раздражало, когда журналист мог прийти ко мне в конце ралли и сказать: «Вы можете улыбнуться?». В таком случае я отвечала что-то вроде «Окей, сначала найди Блумквиста или Миккола и попроси их о том же, а потом возвращайся!»

Но все же главным событием того сезона была ее победа в Ралли Сан-Ремо. После того как местная звезда Микеле Чинотто разбил машину, Мутон удалось сдержать легендарных финских гонщиков Хенри Тойвонена и Ари Ватанена и финишировать впереди на четыре минуты. Это была первая победа женщины в мировом ралли. По итогам сезона она стала восьмой, но настоящее сражение было еще впереди.

Начало сезона 1982-го не задалось. На Ралли Монте-Карло Мишель попала в аварию и повредила колено, а ее штурман получила сотрясение мозга. Гонщицы быстро поправились и заняли 5-е место в Швеции, а затем выиграли свою вторую гонку на Ралли Португалии. После семи этапов экипаж Мутон-Понс был вторым в общем зачете. На Ралли Бразилии Мишель смогла победить в четвертый раз за карьеру, минимально сократив отрыв от главного соперника – Вальтера Рерля. На ее счету было три победы против двух у Рерля.

Новый виток борьбы за чемпионство произошел на самом тяжелом марафоне чемпионата. Изначально «Ауди» не планировали заявляться на этап в Африке, но из-за борьбы за титул планы решили изменить.

Незадолго до старта гонки Мишель Мутон получила печальные вести из дома. От рака скончался ее отец, который всегда поддерживал ее: даже последним желанием Пьера Мутона было, чтобы его дочь вышла гоняться.

После первого дня ралли (1200 км) она опережала главного соперника на полчаса. Условия были невыносимыми, температура в болиде могла достигать 70 градусов, но несмотря на жару и проблемы с коробкой передач она уверенно держала лидерство до последнего дня. Чтобы завоевать титул, ей нужно было финишировать хотя бы третей, даже при условии победы Вальтера Рерля. Но за 600 км от финиша в тумане она сильно повредила автомобиль и смогла проехать на нем еще лишь пять километров. Это был пятый сход, в то время как у более стабильного Рерля их было три.

По итогам сезона она стала второй с отрывом от лидера всего в 12 очков. А команда «Ауди» благодаря ей и Ханну Миккола стала чемпионом в Кубке Конструкторов.

В 1983 году началась эпоха «Группы Б», но о какой-либо борьбе за титул не было и речи. Большое количество сходов и всего пара подиумов. На следующий год Мишель Мутон даже не участвовала на полном расписании в WRC, хоть ей и удалось завоевать одно второе место в Швеции. Главным событием для нее в том году было участие в знаменитой гонке «Пайкс Пик» в Америке и победа в своей категории.

1985 год стал последним для тандема «Ауди»-Мутон. Сезон в WRC был сплошным разочарованием, зато в Америке на горе «Пайкс Пик» ей сопутствовала удача. Она одержала победу в общем зачете, побив рекорд Бобби Анзера.

Того не устраивало поражение от женщины, и Мишель, известная своей прямолинейностью и взрывным характером (из-за которого имела прозвище «черный вулкан»), ответила ему: «Если у тебя хватит яиц, то попробуй обогнать меня в гонке».

После разрыва контракта с «Ауди» она приняла предложение от «Пежо» и поучаствовала в немецком чемпионате по ралли и на двух этапах WRC на «Пежо» 205 Turbo 16.

Выиграв шесть этапов из восьми в национальном чемпионате Германии, она завоевала чемпионский титул и стала первой женщиной, выигравшей крупный чемпионат по ралли. После этого события и новостей о том, что «Группа Б» прекращает существование из-за аварий, приводящих к смертям гонщиков и болельщиков, она решила объявить о прекращении гоночной карьеры.

После ухода Мишель вышла замуж и родила дочь, но полностью уйти из гонок она не смогла. Еще два раза она принимала участие в ралли-рейдах как пилот технического автомобиля, два раза выступала на «Дакаре» и принимала единичные участия в различных гонках.

За все время в гонках Мишель Мутон не раз получала звание лучшей женщины в автоспорте и вдохновила огромное количество девушек на выступления в гонках. Стирлинг Мосс считал ее «одной из лучших», Ники Лауда окрестил «суперженщиной», а в 2011 году Николя Саркози наградил ее орденом «Почетного Легиона».

Помимо этого она помогала в организации «гонки чемпионов» в честь погибшего Хенри Тойвонена, а в 2010-м стала первым президентом Комитета женского автоспорта ФИА. Она и по сей день участвует в жизни автоспорта, постепенно развивая его и продвигая в нем женщин. Не без ее помощи в Саудовской Аравии впервые проехали гонщицы, а затем женщинам разрешили водить автомобиль на дорогах общего пользования.

Несмотря на возраст, а Мишель в этом году исполнится 72 года, Мутон не собирается останавливаться на достигнутом и дальше будет менять мир к лучшему.

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Фото: en.wikipedia.org; AFP