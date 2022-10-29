«Форд против «Феррари» через 50 лет после истории из фильма: судейские интриги и читерство с мощностью машин

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Практически каждый поклонник автоспорта что-нибудь слышал про сражение «Форда» и «Феррари» на «Ле-Мане». Или хотя бы видел одноименный фильм 2019 года, который воссоздал события тех лет. Тогда, почти 60 лет назад, на гоночной трассе случилось противостояние, навсегда изменившее гоночный мир. Было бы наивно полагать, что его не захотят повторить.

Сражение 1966 года навсегда изменило гонки. В нем столкнулись два автомобильных мира. Две сильные личности, которые не хотели и не могли себе позволить уступить ни на йоту конкуренту. Битва «Форда» и «Феррари» открыла путь к войне бюджетов, определив развитие автоспорта на годы вперед. Но можно ли войти в одну реку дважды и спустя 50 лет повторить прошлые заслуги?

Об этом мы с вами и поговорим.

В 2016 году исполнялось 50 лет с первой победы «голубого овала» на «Ле-Мане». Американцы не могли оставить событие такого уровня без внимания. И в компании хотели повторить успех. Для этого им был нужен подходящий автомобиль и команда.

Защищать честь автоконцерна должна была известная американская команда – «Чип Ганасси Рейсинг». На счету у них было уже 9 чемпионских титулов в различных чемпионатах, а владелец команды – Чип Ганасси – сам был бывшим гонщиком, как когда-то Кэролл Шелби.

Лучшую кандидатуру трудно себе представить.

Разработку шасси доверили канадской «Мультиматик Моторспортс», а «Форд Перформанс» занялись доводкой двигателя V6 EcoBoost с пикапа F-150. Как и в 1963-м, «Форд» не жалел никаких ресурсов. Им вновь нужно было любой ценой победить на «Ле-Мане».

Обычно автомобили класса GT создают на основе уже серийного спорткара, но в «Форд» решили пойти от обратного. Было решено сначала построить гоночный автомобиль, а затем приспособить его для обычных дорог. Все конкуренты единогласно согласились на такое, но, наверняка, потом они не раз пожалели.

Автомобиль был построен вокруг углепластикового монокока, а главной задачей было создать максимально аэродинамически эффективную машину. Ради этого конструкторы и выбрали компактный 3.5-литровый V6. Только с ним можно было сделать автомобиль каплевидной формы. По итогу новый «Форд» GT имел больше общего с прототипами LMP, чем обычными суперкарами.

В январе 2015-го, на North American International Auto Show, «Форд» представил второе поколение суперкара GT. А летом того же года компания объявила о возвращении на кольцо «Сарт» – для участия в легендарном суточном марафоне, на котором «Форд» уже побеждал с 1966-го по 1969-й.

Дебют невероятного «внука» GT40 был запланирован на конец января 2016-го.

В это же время «Феррари» готовили преемника своей успешной 458 GT2. Итальянцы действовали по старинке, и силами «Феррари» Competizioni GT построили эволюцию 458-й модели – 488 GTE.

Гражданская версия «Феррари» 488 GTB была представлена на Женевском автосалоне в марте 2015 года и представитель марки сразу же подтвердил, что гоночная версия автомобиля будет представлена совсем скоро.

В ноябре того же года, на автодроме Муджелло, итальянцы показали гоночную версию, построенную Марко Файнелло. Автомобиль получил новый битурбированный V8 и серьезно переработанную аэродинамику. Защищать цвета «Феррари», как и всегда, должны были полузаводские команды и множество команд-клиентов. Но главной силой оставались «Ризи Компетиционе» и «Скудерия Корса» в Америке, «АФ Корсе» – в Европе. Дебют 488-й был также запланирован на конец января 2016 года.

29 января 2016 года, «24 часа Дейтоны» – боевое крещение участников нашего рассказа. Все были взволнованы, но многочисленные тесты перед гонкой внушали надежду на лучшее. «Форд» подготовил и выставил два экипажа, а «Феррари» – три, по одной машине от каждой команды: «Ризи Компетиционе», «Скудерия Корса» и «СМП Рейсинг».

С первых практик «Феррари» показывали отличную скорость и в сумбурной дождевой квалификации смогли объехать оба экипажа «Форда». Но гонка и для «красных», и для «синих» вышла не простой. Проблемы с надежностью подкосили всех.

«Форд» чуть ли не рассыпался во время гонки. Постоянные проколы, проблемы с коробкой передач и множество других мелких возникших дефектов не позволили им подняться выше 30-й и 39-й позиции в общем зачете, уступив лидеру в своей категории 32 круга.

Для «Феррари» же гонка вышла чуть успешнее – экипаж «Скудерия Корса» смог привезти творение Файнелло на четвертое место в своем классе, а «Ризи Компетиционе» из-за аварии откатился на шестое. Экипаж «СМП Рейсинг» боролся за лидерство на протяжении большей части гонки, но за пять часов до финиша команда была вынуждена сойти с дистанции из-за отказа турбонаддува.

Несмотря на неудачи, никто не унывал. Соперники были готовы к такому исходу событий и оценивали свои машины на перспективу. До главного сражения оставалось еще целых пять месяцев.

Ричард Уэстбрук, пилот «Форда» GT под № 67, остался в восторге от своей машины: «Со скоростью у нас все в полном порядке. Машина позволяла атаковать в любых условиях. Управлять ею было очень приятно».

Следующей остановкой стал сумасшедший дождевой «Себринг», в котором быстрейшим оказался «гарцующий жеребец» «Ризи Компетиционе», заняв четвертое место в своем классе. Практически тоже самое повторилось и в солнечном Лонг-Бич. Только на этот раз экипаж Джанкарло Физикеллы и Тони Виландера завоевывают первую бронзу для 488-й, а Уэстбрук и Райн Бриско снова оказались в роли догоняющих.

Тем временем в Европе стартовал чемпионат мира по гонкам на выносливость. Для «Феррари» все складывалось просто невероятно. За два первых этапа на «Сильверстоуне» и «Спа-Франкошраме» Давид Ригон и Сэм Берд из «АФ Корсе» смогли принести первые победы для «Феррари». «Форд» же выглядел предельно блекло на фоне соперника. Лишь благодаря сходам других участников в «Спа» экипаж № 67 смог заехать на подиум.

Впереди оставался только «Ле-Ман». Главная гонка планеты, ради которой все и затевалось. «Феррари» отправлялись туда фаворитами, надежда «Форд» на повторение успеха 50-летней давности казалась совсем небольшой.

Но «Форд» не стал скромничать и на гонку привез четыре автомобиля, пронумерованных в честь годов старых побед – 66, 67, 68 и 69. «Феррари» выступали тремя машинами – двумя «АФ Корсе» и одной «Ризи Компетиционе». На тестах и практиках все выглядело, как обычно – «Феррари» в лидерах, а «Форд» догоняющий. Но в квалификации все внезапно перевернулось с ног на голову. Все четыре «Форда» показали невероятную скорость, умчавшись от соперников и улучшив время практически на 5 секунд. Только одна «Феррари» Джанмария Бруни смогла что-то противопоставить американцам и вклиниться на третье место в пятерку лучших.

У многих мог возникнуть вопрос: «А как так вышло?». Вероятнее всего, «Форд» на предыдущих этапах просто-напросто занимался «сэндбэгингом». Они скрывали истинную скорость, чтобы обхитрить систему «баланса производительности», которая помогает уравнивать возможности автомобилей путем уменьшения или увеличения веса и мощности.

Организаторы были шокированы такой внезапной скоростью «Фордов», а по паддоку пошли слухи о том, что американцев могут заставить стоять штрафное время, если факт обмана сочтут реальным.

Для выравнивания скорости организаторам пришлось пойти на беспрецедентный шаг – изменение «баланса» прямо по ходу гоночного уикенда. «Форду» добавили 15 килограммов веса и немного уменьшили мощность двигателя. Но помогло ли это укротить полупрототип в шкуре GT? Нисколько.

Они спокойно уехали практически от всех соперников. Только 82-й экипаж «Ризи Компетиционе» оказывал сопротивление и смог пробиться на второе место.

Казалось бы, вот и вся история – «Форд» добился цели. Компания спустя полвека вернулась на «Ле-Ман» и снова выиграла у старого соперника на его же поле. Это ли не успех?

Да, но в итоге вся победа оказалась окутана неприятными закулисными интригами. Помимо возможных игр в поддавки ради удачного «баланса», «фордовцы» во время гонки требовали у итальянцев отдать им второе место, угрожая подать протест за неработающую боковую панель индикаторов. Видимо, очень хотелось повторить победную фотографию 1966 года.

Но «Феррари» отказались уступать и за 15 минут до финиша организаторы вывесили черно-оранжевый флаг экипажу «Ризи» № 82. Это означало, что Джанкарло Физикелла был обязан заехать в боксы для починки неисправности.

В команде решили проигнорировать флаг и получить штраф вместо вероятной потери позиции из-за ремонта. После финиша экипаж был оштрафован на 20 секунд, но без внимания не остались и нарушения «Форда». Лидирующий экипаж был наказан на 50 секунд за превышение скорости в зоне замедления и еще на 20 секунд за некорректную работу датчиков скорости. И это было очень странно, ведь датчики некорректно работали на всех четырех машинах, а оштрафовать решили лишь одну. По итогу в протоколе все остались при своих местах с мизерными разрывами.

В сообществе еще долго бурлило обсуждение насчет честности такой победы и соразмерности штрафов. Ведь «Феррари» наказали всего лишь за погасшую лампочку, а вот «Форд» нарушил скоростной режим в зоне, где работали гоночные маршалы. Но факт остается фактом – в протоколе «Ле-Мана» 2016 года, спустя ровно 50 лет, победителем снова значился «Форд».

В дальнейшем чемпионаты в Америке и Европе шли своим чередом. А организаторы старались быть максимально аккуратными с «балансом производительности», позволяя бороться всем участникам. Сезон не заканчивался на «Ле-Мане» и соперникам еще предстояло сразиться за звание чемпионов в своем классе. Но по ходу сезона, «Феррари» явно была стабильнее и никакой интриги тут не вышло. В WEC чемпионами с серьезным преимуществом стали «гарцующие жеребцы», а в американской IMSA – «Шевроле», которые просто рвали и метали в том сезоне.

За последующие 4 года сражений на трассе «Форду» больше так и не удалось выиграть «Ле-Ман». Впрочем, как и «Феррари». В 2019 году, как и обещал «Форд», гоночная программа была свернута и внук GT40 ушел на покой, принеся 16 побед и 1 Кубок конструкторов в копилку своих создателей. «Феррари» же до сих пор выступает на своей 488 GTE, которая в 2023 году докатывает последний сезон и уходит на покой вместе с классом GTE. За это время она успела принести «Феррари» более 45 побед и 3 Кубка конструкторов, а в 2021-м ей все-таки покорился «Ле-Ман».

По этой истории никогда не снимут фильм, ведь она получилась не столь красивой, как сражение полвека назад. Победитель использовал жульничество с «балансом» и пытался отобрать второе место соперника с помощью судейских манипуляций. Но имеет ли эта победа такой же вес, как и в 1966-м? Или же это просто огромная пиар-акция, чтобы напомнить о былом величии? Вопрос открытый.

Одно известно точно – это уже было не противостояние двух разных автомобильных миров и двух сильных личностей. Это сражение не повлияло на автоспорт, как полвека назад. Просто некоторым людям очень хотелось повторить заслуги прошлого и сделать историю цикличной.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; ferrari.com; ford.com; East News/AP Photo/John Raoux, FLORENT GOODEN / DPPI Media / DPPI via AFP, ANTONIN VINCENT / DPPI Media / DPPI via AFP; 20thcenturystudios.com; imsa.com