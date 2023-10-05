В КХЛ вторая отставка за два дня – амбициозный «Трактор» уволил Гатиятулина. Теперь не знают, кем заменить

Перемены в Челябинске.

Октябрь – самый сложный месяц в жизни тренеров КХЛ. Как правило, большинство увольнений приходится именно на этот месяц. Логика есть: сыграно еще не так много, есть время внести коррективы и попробовать спасти сезон.

Сейчас же месяц только начался, но в лиге уже две отставки за два дня. 3 октября «Витязь» уволил Александра Завьялова, а на следующий день работы лишился Анвар Гатиятулин. Причем судя по оперативности реакции, решение назревало: на пресс-конференцию после игры с «Салаватом Юлаевым» (0:4), от «Трактора» пришел генеральный директор Иван Савин. Он и объявил, что Гатиятулин больше не работает.

От работы Гатиятулина были другие ожидания, но «Трактор» мало забивал и забуксовал уже на старте

У челябинцев собран крепкий состав, который позволяет без вопросов решать задачу выхода в плей-офф и даже прохода первого раунда, но в прошлом году команда была лишь девятой на Востоке.

Старт нового сезона получился продолжением регулярки-2022/23. «Трактор» набирал очки примерно в том же темпе – у команды после 15 матчей всего 16 очков. Хоть она и идет шестой на Востоке, но конкуренты провели меньше игр и по-хорошему Челябинск должен быть ниже.

Глубинный анализ игровых проблем проводить нет смысла. «Трактор» показывал далеко не самую атакующую игру, хотя с таким набором исполнителей можно было бы играть смелее. Самое главное, наверное, в другом: раньше такой хоккей приносил результат и всех все устраивало, а сейчас в этой формуле отсутствовал ключевой компонент – результат.

На фоне неудач у команды добавились психологические проблемы – были матчи, когда «Трактор» вел в счете, но внезапно проваливал третий период и в итоге проигрывал. Мы затрагивали эту тему в другом тексте, и статистика просто фееричная – команда выиграла всего 3 заключительных двадцатиминутки из 15! Причем две из них – в трех последних встречах.

Еще одна деталь – результативность. «Трактор» забивал в среднем два гола за игру, и это очень мало. Меньше только у «Витязя», «Амура» и «Куньлуня». При этом пропускала команда Гатиятулина больше – 37 шайб в 15 играх (2,47 в среднем). Это достаточно средняя цифра в лиге, плюс-минус те же показатели имеют «Ак Барс» (2,46) и «Магнитка» (2,40), но они и забивают больше.

Что касается ожиданий, то имя Гатиятулина неразрывно связано с последними успехами «Трактора». Две бронзы в 2018-м и 2022-м вселяли надежду на то, что челябинцы однажды преодолеют финал конференции и поборются за кубок. Но когда в новом сезоне команда пошла по наклонной, терпение руководства лопнуло.

«Трактор» дал Гатиятулину еще один шанс, но его методы перестали работать

Менеджмент челябинского клуба сделал если не все, то очень многое, чтобы не допустить прошлогоднего провала. Во-первых, в Челябинске появилось четкое разделение – Иван Савин по большей части отвечает за офис, в то время как спортивный блок доверили опытному Алексею Волкову.

Состав «Трактора» только усилился – вратарский вопрос закрыли Заком Фукале. Возможно, не самый сильный кандидат, который к тому же еще адаптируется к лиге, но он уже сейчас надежен.

Челябинск выиграл борьбу за Семена Дер-Аргучинцева – один из главных лотов среди возвращающихся из-за океана, и на старте сезона он – лучший бомбардир и снайпер команды (6+2).

В оборону неплохо вписался Виктор Антипин (2+4), хотя он только пятый защитник по среднему айстайму. У «Трактора» было усиление в каждой линии, и новички себя зарекомендовали в первый месяц регулярки, но регресс остальных все перечеркнул.

Гатиятулину создавали условия для работы – у него хорошие отношения с губернатором, ему не ставили ультиматумы и долго пытались решить проблемы команды другими путями: меняли игроков и даже помощников, но все было тщетно. Теперь же пришло время самому отвечать за ошибки.

По большому счету, его должны были увольнять еще в межсезонье. Однако в клубе на такой шаг не решились и упорно верили в тренера, но, похоже, нужный момент для кадрового решения был упущен. Время показало, что методы Гатиятулина перестали работать. Пошли слухи, что его отношения с лидерамитоже разладились – очевидно, в такой ситуации выход был только один.

Теперь «Трактор» ищет нового тренера: кто им может быть?

Исполняющим обязанности главного тренера будет Алексей Заварухин. Забавно, что год назад он оказался таким же пожарным вариантом для «Спартака», а теперь снова примерит на себя роль пасителя уже в Челябинске.

Скорее всего, «Трактор» не оставит его до конца сезона и сейчас будет активно искать нового тренера. На ум приходит Илья Воробьев, который свободен после ухода из «Магнитки». Судя по последним публичным появлениям тренера, он свеж, бодр и вполне готов к новой работе. Другой вопрос, что он не совсем подходит «Трактору».

Если в Челябинске смотрят на долгую перспективу, то в теории Воробьев сможет помочь клубу. Только вот в этом сезоне рассчитывать на успешное выступление почти наверняка не стоит. Воробьев – грамотный специалист, но он не тот тренер, который готов резко поменять систему игры. Вы же помните, как Воробьев заходил в последний раз в «Магнитку» после Яндача? 7-е место в регулярке, вылет от «Барыса» в первом раунде и намеки на плохую работу предшественника.

Впрочем, в Челябинске могут поставить Воробьева и в этом сезоне, а требовать результат со следующего года. Потенциальных кандидатов на тренерском рынке для клуба с амбициями «Трактора» не так уж много.

Вряд ли новым главным будет иностранец: пока решатся все контрактные и визовые вопросы, пройдет еще больше времени. Хотя интересно было бы посмотреть на Боба Хартли в Челябинске – не факт, что он согласился бы, но его возвращение могло стать большим событием для КХЛ.

Из отечественных тренеров свободны Олег Знарок, Вячеслав Буцаев, Валерий Белов, Сергей Светлов, Андрей Назаров, Владимир Юрзинов-младший – и самым идеальным из этого списка видится разве что Буцаев, остальных даже сложно представить в этой роли.

Еще одна опция – развивать тренеров клубной системы. Помимо того же Заварухина есть еще и Максим Смельницкий, которого в теории могли бы поднять в первую команду – он уже работал помощником в «Тракторе», а в последние годы возглавляет «Челмет». Не сказать, что челябинский фарм успешен в ВХЛ – при Смельницком два выхода в плей-офф и два вылета в первом раунде.

Пока вырисовывается такая картинка, что у челябинского менеджмента не так много опций по замене Гатиятулина, но и оставаться с ним дальше было бы неправильно. В любом случае, за «Трактором» сейчас интересно следить – почти наверняка Заварухине команда заиграет бодрее и оживут те игроки, от которых ждут результата.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; vk/traktor_chelyabinsk