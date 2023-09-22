9 комментариев

Получилось неубедительно.

Главный тренер СКА продолжает генерировать инфоповоды на пустом месте. После матча с «Северсталью» (4:1), в котором армейцы прервали серию из пяти поражений, Ротенберг на эмоциях выдал крайне необычную речь в раздевалке:

«Сегодня нам прорвал блокаду Али [Владимир Алистров]. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Давайте Али поздравим. Прорвал блокаду Ленинграда».

Казалось, на этом можно было остановиться и списать все на эмоции после долгожданной, выстраданной победы. Но нет, спустя несколько минут Ротенберг на пресс-конференции произнес примерно те же слова. «Мы видели сегодня и как Ледовый выдохнул, и как ребята завелись, – сказал Роман журналистам. – Такой прорыв блокады Ленинграда произошел сегодня. И прорвал эту блокаду Али».

Сравнение такого жуткого периода истории с хоккейным матчем или голом – явный перебор. Это тот случай, когда блокаду Ленинграда лучше не упоминать ни в каком контексте – и точно нельзя было сравнивать ее с хоккеем. Это как минимум неэтично, а если говорить прямо, то не имеет ничего общего со здравым смыслом.

Разумеется, Ротенбергу прилетело в комментариях на сайтах и в пабликах, но и публичные люди не молчали. Слова Романа про блокаду прокомментировали экс-тренер СКА и сборной Вячеслав Быков, олимпийский чемпион Виктор Шалимов и даже глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

● Быков: «Понимаю, что хоккей – это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно. Нужно следить за своими эмоциями, тогда будет больше побед. Надо контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа. Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать. Это просто неэтично».

● Шалимов: «Каждый волен говорить что угодно. Но фраза, конечно, такая... Сравнивать хоккей с блокадой Ленинграда, наверное, не очень красиво».

● Васильев: «Роман Ротенберг не совсем корректно сравнил. Блокаду невозможно сравнить даже со спортивными достижениями. Это был неповторимый подвиг, который совершили люди. Скорее всего, со стороны Ротенберга это были эмоции. Не думаю, что он хотел кого-то принизить. Просто был рад прерыванию серии поражений. Но лучше избегать таких вещей, потому что это очень тонкая грань».

Конечно же, нашлось и противоположное мнение. Правда, человек, вступившийся за Ротенберга, мало кому знаком. Ветеран СКА, 89-летний Сергей Литовко в комментарии «Чемпионату» сказал следующее: «Уверен, что это действительно может вдохновить ребят. Даже в мою бытность игроком и тренером приходилось использовать подобную мотивацию. Бывает, идет тяжелая игра, еще и на открытом воздухе, на морозе. Мы проигрываем после первого-второго периода. Соберемся в раздевалке и между собой: «Давайте соберемся ребята, мы же ленинградцы, блокадники. Давайте выиграем этот матч».

Интересно, сколько людей отказались общаться с корреспондентами просто потому, что не хотят обсуждать – точнее, осуждать – поведение мегавлиятельного человека. Однако такую статистику мы никогда не узнаем.

Ротенберг и его пиарщики поняли, что Роман сказал лишнего. Так появилось объяснение. В телеграм-канале Ротенберг опубликовал фотографию паспорта, чтобы четко было видно место рождения – Ленинград.

«Я родился в Ленинграде. В моей семье есть люди, которые пережили блокаду. Каждый год в январе мы – наша команда, наш клуб, весь наш город – отмечаем дату ее прорыва. Вот уже 12 лет мы играем в форме «Ленинград», приглашаем на трибуны людей, видевших лично эту трагедию – одну из величайших в истории человечества.

В команде мы часто приводим этих людей в пример. Рассказываем, как с помощью стойкости, героизма, любви к жизни они пережили худшие времена ради будущих поколений. Сами мы не жили в те годы, но знаем тех, кто имел этот опыт. Крайне важно передать его молодому поколению, рассказать, как трудно может быть в нашей жизни, показать настоящие ценности. Всей командой мы смотрим много фильмов о Великой Отечественной войне, поддерживаем наших ветеранов, делаем все, чтобы память о них не угасала.

Я живу и работаю в родном городе. Прорыв блокады Ленинграда имеет для меня огромное значение – как пример мужества и любви к жизни, вместе с которыми даже самые худшие обстоятельства могут быть преодолены», – написал Ротенберг.

Видно, что тренер СКА постарался разъяснить позицию, но аргументы неубедительные. Безусловно, память нужно хранить, историю нужно знать и уважать, но делается это не с помощью некорректных сравнений с событиями хоккейных матчей.

По-хорошему, Ротенбергу в этом тексте стоило аккуратно принести извинения всем, чьи чувства задели слова про блокаду.

Это было бы куда правильнее и человечнее очередных рассказов о ценностях.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга; ska.ru