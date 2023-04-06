Главный неудачник в истории Кубка Гагарина.

Прийти к трофею можно по-разному. Есть пример Даниса Зарипова и его пяти Кубков Гагарина. Не ко всем он приложил руку – например, вылетел из-за травмы в первой же игре плей-офф-2010, но в остальных случаях играл ключевую роль в победах своих команд. Есть по-своему уникальный случай Александра Шарыченкова, который в этом году стал трехкратным обладателем трофея. Но в победных для себя 2012, 2018 и 2023 годах он суммарно отыграл в плей-офф 213 минут и 6 секунд. Причем в этом розыгрыше он прям по-настоящему поиграл и даже выиграл один матч.

Но на каждого Зарипова есть свой Кирилл Петров. Он выходил в финал Кубка Гагарина шесть раз – трижды с «Ак Барсом», дважды с ЦСКА и один раз с «Авангардом». В первом финале он был в составе команды-победителя, но обладателем трофея не считается. А вот дальше началась черная полоса, которая не продолжается до сих пор – Петров проиграл пять финалов подряд.

Первый финал. 2010 год. ХК МВД – «Ак Барс» – 3-4

Его дебют в играх плей-офф КХЛ был в 2010-м – да еще какой! Зинэтула Билялетдинов бросил 20-летнего пацана в бой сразу в финале. В серии против ХК МВД он в общей сложности провел на льду чуть больше шести минут, но успел отдать одну голевую передачу. Справедливости ради, Кирилл не был новичком – еще двумя годами ранее он провел полный и очень успешный для 18-летнего парня сезон в суперлиге (47 игр, 10 очков).

«Ак Барс» тогда в семи матчах обыграл ХК МВД и взял Кубок Гагарина, а Петров появлялся на площадке в третьей, пятой и шестой играх. Наверняка Кирилл хорошо запомнил те моменты, но вряд ли по-настоящему ощущал себя чемпионом.

Плюс есть важный нюанс. В то время критерии для нанесения имен победителей на трофей были иными, и в итоге фамилии Петрова в списке обладателей Кубка Гагарина нет.

Второй финал. 2015 год. «Ак Барс» – СКА – 1-4

Карьера Петрова постепенно пошла вверх. Он сгонял в скрытую аренду в «Югру», неплохо себя там проявил, вернулся в «Ак Барс» и начал более-менее стабильно забивать. Но после Сочи-2014 Казань снова возглавил Билялетдинов, и здесь у Кирилла две медали: его личная статистика упала почти в два раза, но команда вышла в финал.

В тот самый 2015-й скрытый финал Кубка Гагарина был в серии СКА – ЦСКА, когда петербуржцы отыгрались с 0-3, а потом вынесли Казань 4-1. У Петрова в том плей-офф всего 2+1 в 17 матчах, а в противостоянии с Питером он вообще остался без набранных очков.

Это был первый проигранный финал для Кирилла, и дальше все было еще хуже и болезненнее.

Третий финал. 2016 год. ЦСКА – «Металлург» – 3-4

После не самого удачного сезона как в личном плане, так и в командном Кирилл поехал пробиваться в систему «Айлендерс», но там все быстро закончилось. Один гол в 13 матчах за «Бриджпорт» – и обратный билет в Россию. Только уже не в Казань: говорят, у Петрова был какой-то конфликт с Билялетдиновым, и он не захотел работать с ним дальше.

На горизонте появился ЦСКА, в который Кирилл попал перед дедлайном. Очевидно, это тоже было не лучшее время в его карьере – 2 гола за оставшиеся 15 матчей регулярки. Но в плей-офф Петров проявил себя уже лучше, набрав 6 (4+2) очков в 17 матчах.

Правда, в серии с «Магниткой» он пропустил решающий седьмой матч, а два последних раунда плей-офф откровенно провалил – ноль очков и «минус 5» в девяти играх.

Четвертый финал. 2018 год. «Ак Барс» – ЦСКА – 4-1

В том сезоне полкоманды армейцев прилично вымотались на Олимпиаде в Корее, пусть Петров туда и не ездил. Плюс, говорят, тогда ЦСКА еще и эпидемия гриппа накрыла.

Кирилл получил отличную возможность огорчить родной клуб. В финале армейцам противостоял именно «Ак Барс», и Петрову действительно удалось потрепать ему нервы. Но только один раз – в третьем матче серии он сделал дубль с победным голом в овертайме.

Но уже следующую игру он закончил с «минус 3», а потом наблюдал за триумфом команды, в которой он сам мог играть.

Пятый финал. 2019 год. ЦСКА – «Авангард» – 4-0

После поражения в финале Петров не остался в ЦСКА и ушел в «Авангард» к только приехавшему Бобу Хартли. Под его руководством он отыграл всего сезон, а за весь плей-офф принял участие только в 11 играх.

Финал он тоже провел не полностью – появился на льду только в первом и последнем матче серии с ЦСКА. Проигрывать очередной финал было обидно, а проиграть его команде, с которой ты не смог выиграть год назад – наверное, вдвойне.

Шестой финал. 2023 год. «Ак Барс» – ЦСКА – 3:4

И вот Петров упустил еще один шанс взять трофей. Казалось бы, когда если не сейчас – ему 33 года, поиграл в разных топ-клубах, результативность уже не растет. Но нет, судьба заготовила Кириллу очередное поражение.

Мы задумали этот пост еще при 1-3 в серии, но откладывали до последнего. А когда Петров забил в первом периоде седьмого матча, было ощущение, что на этот раз все точно сложится в его пользу. Тем более, он не забивал в этом плей-офф 19 игр подряд – у него было по голу в третьем и четвертом матчах первого раунда с «Нефтехимиком», а после этого только 0+4 в остальных 20 матчах.

Во втором периоде он мог забивать еще раз, но не реализовал выход 1-в-0. Возможно, это была та самая поворотная точка, когда удача снова отвернулась от Петрова.

Это какое-то фатальное невезение. Выиграть кубок – очень сложно. Дойти до финала – тоже сложно. Но вообще невозможно представить, что ощущает человек, который проиграл пять финалов подряд. Тем более, когда он уходит, а после него команда завоевывает трофей.

Журналист Алексей Шевченко уже дал инсайд, что Кирилл Петров уйдет в минское «Динамо». Там, очевидно, финал не светит, а вот шансы «Ак Барса» на победу в Кубке Гагарина-2024, наоборот, резко возрастают.

Фото: vk.com/hcakbars; РИА Новости/Владимир Федоренко, Михаил Фомичев, Нина Зотина, Максим Богодвид