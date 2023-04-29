А ведь прошлый финал провалил.

В декабре 2021 года карьера защитника Даррена Дитца развернулась на 180 градусов. Несмотря на свое амплуа, именно он был человеком номер один в «Барысе» – играл по 25 минут, много забивал и отдавал, но в Астане были не слишком довольны тем, что у него просто феерически ужасный показатель полезности для такой огромной зарплаты (100 млн рублей в год) – «минус 18» в 34 играх.

По всей видимости, к проблемам непосредственно в обороне добавились еще и какие-то разногласия с руководством, исходя из чего стало ясно одно – Дитц в «Барысе» не задержится. Неизвестно, кто еще претендовал на канадца, но взять его рискнул ЦСКА. Тогда казалось, что это сомнительное усиление для топ-клуба. Даррен один из лучших атакующих защитников лиги, но в ЦСКА ему предстояло вписаться в достаточно жесткую систему. Но в итоге армейцы не прогадали – Даррен вместе с командой взял уже два кубка.

Дитц сначала упустил стопроцентный момент, а потом удачно попал от синей

В седьмом матче финала-2023 армейцы перевернули игру во втором периоде, и именно гол Дитца в итоге стал победным. Он мог забивать еще на 25-й минуте при выходе 3-в-1, но бросил прямо в Билялова – ЦСКА тут же получил контратаку, и уже пришлось спасать Рейдеборну. И только потом москвичи все-таки добились своего, забив дважды за 76 секунд.

Этот гол – даже не финал красивой истории. Возможно, ее пик. История Дитца в ЦСКА продолжается – его контракт рассчитан еще на два сезона, и нет никаких предпосылок к тому, что Даррен может сменить команду. Не только потому, что он забил решающий гол в седьмой игре. Он один из лидеров и этот плей-офф провел на хорошем уровне.

Провалил финал-2022, но получил второй шанс

Если оглянуться назад, то опасения за его удачную адаптацию были вполне оправданы. Он пришел в команду перед дедлайном, успел сыграть только в восьми матчах регулярки, и его результативность была далека от прежней – всего 1+1 на этом отрезке. Наверняка на его помощь рассчитывали в кубковых играх, но его вклад в прошлогодний трофей был не таким значительным – один гол и три передачи, да и те набрал в первых двух раундах. Куда показательнее была финальная серия – ноль очков и «минус 6» в семи матчах с «Магниткой».

Однако в Дитца все равно верили. До такой степени, что дали ему контракт на три года. ЦСКА настолько закрытый клуб, что мы вряд ли когда-то узнаем, кто именно настоял на том, чтобы сохранить его в составе.

Он остался в команде, и сезон-2022/23 провел куда лучше. Да, в регулярке были скромные для атакующего защитник 5+10 при «минус 4». Зато в плей-офф армейцы получили от него все, что хотели – он стал вторым защитником после Нестерова по очкам (4+7), не пропустил ни одной игры, закончил с «плюс 6» и воткнул ту самую победную шайбу.

КХЛ после игры выкатила статистику «умных шайб». Вероятность того, что шайба после броска Дитца зайдет в ворота, была 0,99%. Но она все равно зашла. Дитц – второй защитник после Криса Ли, у которого золотой гол в финале.

Встречал победу отдельно от команды

Интересно, что в седьмой игре финала Дитц мог вообще подвести команду – за 31 секунду до сирены он отправился в штрафной бокс за удар локтем Кирилла Семенова. Но в итоге армейцы выстояли, а Даррен встречал чемпионство в штрафном боксе.

Случай довольно необычный, но Дитц не первый, кто после сирены выскакивал на лед не со своей скамейки. Например, в седьмой игре финала Кубка Стэнли-2004 форвард «Тампы» Дэйв Андрейчук тоже удалился на последней минуте матча и момент чемпионства встречал отдельно от партнеров. Забавно, что внешне они даже немного похожи с Дитцем, но разница в том, что Андрейчук победную шайбу в том финале не положил.

Играет за сборную Казахстана даже после ухода из «Барыса» и уже привозил туда кубок

Даррен – один из самых нетипичных легионеров в истории КХЛ. Он далеко не первый, кто принял гражданство Казахстана и получил право играть за сборную. Но вы часто видели, чтобы натурализованные в сборную Казахстана или Беларуси хоккеисты говорили на русском? Дитц удивил всех, когда зачитал стихи Пушкина на Матче звезд-2020 в Москве, а потом вполне спокойно начал раздавать интервью на русском языке. Только респект таким парням.

Даррен максимально освоился в Казахстане. Там он нашел свою жену Инкар, в феврале этого года у пары родилась дочь. Последние пару лет – просто потрясающее время для Дитца! Но есть и еще одна важная деталь: в минском «Динамо» и «Барысе» были примеры, когда хоккеисты получали паспорт, а потом уходили в другие команды и в сборную либо не приезжали вообще, либо играли так, что лучше бы не приезжали. Дитц в прошлом сезоне сначала поехал на чемпионат мира с Казахстаном, а потом еще и привез Кубок Гагарина в Астану.

Теперь у хоккейных болельщиков в Казахстане появляется хорошая традиция – Даррен наверняка снова привезет трофей в страну, которой очевидно благодарен за свою хоккейную карьеру.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Григорий Сысоев