9 комментариев

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Ремейк лучшего финала Востока за всю историю: Омск выглядит машиной, но за Казань – опыт Билялетдинова

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Четвертая серия за 5 лет.

Афиша финала Востока совершенно далека от сенсаций: и «Ак Барс», и «Авангард» регулярно доходят до этой стадии. Более того, они так часто встречаются в последние годы разных раундах плей-офф, что могли бы надоесть и друг другу, и болельщикам. Но нет, практически каждая их серия – это настоящий огонь: и на льду, и в медиапространстве!

Пожалуй, это лучший из вариантов полуфинала – и по зрелищности, и в плане дальнейшей интриги в финале.

Серия-2021 – легендарная, одна из лучших в истории КХЛ

То противостояние двух команд, двух систем, двух философий – называйте, как хотите – стало по-настоящему легендарным. Их серию в сезоне-2020/21 не зря относят к числу лучших в истории КХЛ. Там же вообще было все, что только можно представить: команды выигрывали только в гостях, Омск блокировал сумасшедшее количество бросков, у Казани проявились какие-то свои внутренние терки с иностранцами, седьмая игра прошла с кучей голов и овертаймом.

Наверное, те матчи вообще были скрытым финалом Кубка Гагарина – их победитель выходил на ЦСКА не в каком-то изможденном состоянии, а в качестве суперзверя, который прокачался на максимум и уже прошел в этой игре главного босса.

Про ту серию можно было бы смело снимать отдельный фильм (хотя «Авангард» с его любовью к кино еще, наверное, снимет): в ней же решало не только мастерство игроков, тренерские решения, но и куча мелких деталей, рикошетов и отскоков, которые имели какое-то колоссальное значение в масштабе всей серии.

Вспомните первые матчи: казанцы начинали с Адамом Рейдеборном в воротах из-за травмы Билялова – Тимур вернулся только к третьей игре. А как «Авангард» забрал первую? Михаил Глухов в концовке неудачно блокировал бросок и от его руки шайба влетела в сетку – такое нарочно не придумаешь. Повезло? Да, но везет тому, кто везет.

Потом Казань хоть и выровняла положение, но надломилась в первый раз, когда проиграла пятый матч – сначала пропустили за минуту до сирены при счете 2:1, а потом в начале овертайма Омск забрал игру и снова повел в серии.

Примерно в то же время пошли слухи о подписании Да Костой контракта с «Автомобилистом» – но и без них француз играл ужасно, из-за чего выпал из состава вместе с Найджелом Доусом. Последний в итоге попал в заявку на седьмой матч, но Стефан к тому моменту свое уже отыграл.

Вспомните Дмитрия Воронкова, который в 20 лет стал ключевым игроком «Ак Барса» в плей-офф и проводил седьмой матч со сломанной челюстью. И не просто проводил, а набрал в нем 1+2. Тогда еще Илья Сафонов был молодым и малоизвестным «лимитчиком», который в решающем матче набрал 0+3. В нынешней Казани он – уже один из лидеров.

Тогда Казань была фаворитом и как будто проиграла сама себе. К серии с «Авангардом» «Ак Барс» подходил просто с сумасшедшей статистикой – две победы по 4-0 в сериях с «Торпедо» и «Салаватом». Квартальнов и его игроки дошли до финала конференции, не испытывая тех проблем, которые есть у нынешнего «Ак Барса». В 2021-м первые более-менее серьезные трудности доставил как раз «Авангард», и команде пришлось серьезно меняться по ходу серии. И тогда «барсы» были уж слишком близки к тому, чтобы перевернуть все в свою пользу.

Серия-2023 – совсем другой «Ак Барс» и «Авангард» после Хартли

Теперь ситуация абсолютно иная. Команды в принципе за два года существенно изменились, и речь даже не об игроках – как раз в составах немало тех, кто прошел ту серию. Дело в том, что «Ак Барс» сейчас играет в абсолютно другой хоккей – он не лучше и не хуже хоккея Квартальнова, он просто другой. У руля Казани стоит абсолютно другой человек, самодостаточный и сильный тренер – один из лучших в истории КХЛ.

У «Авангарда» Кравеца сформировался иной стиль, хотя есть какие-то вещи, которые позволяют проводить параллели с «Авангардом» Хартли: огромное количество блокированных бросков, солидное большинство и отличный вратарь. Да-да, перед началом сезона все смеялись с пары Демченко – Галимов, но работа тренера вратарей Сергея Звягина превратила Василия Демченко в машину по достижению побед. Он один из ключевых факторов успеха омичей в этом плей-офф.

Сейчас как раз-таки Омск выглядит машиной – 8 побед в 9 матчах, в то время как «Ак Барс» проходит тернистый кубковый путь, который никак нельзя сравнивать с тем, что было два года назад.

Омск в любом случае будет фаворитом в этой серии – по крайней мере, в таком статусе команда подходит к первому матчу. И это даже несмотря на то, что серия начнется в Казани. Дело не только в том, что «ястребы» отдыхали лишние несколько дней после победы над «Магниткой». Банально «Авангард» выглядит интереснее и сильнее в игровом плане.

«Авангард» круче по многим показателям

Обе команды похожим образом прошли регулярку, отличия были лишь в датах и небольших нюансах. Омичи провалили старт, в то время как казанцы, наоборот, на старте еще худо-бедно набирали очки, но резко сдали потом и ужасно выглядели на дистанции двух месяцев подряд – октября и ноября. По итогу обе команды вышли из пике, пусть «ястребов» и настиг небольшой спад на стыке января и февраля.

Еще одна общая черта – тренерские отставки. «Авангард» раньше попал в яму, раньше сменил тренера, раньше из нее выбрался. Казань же, как могло показаться изначально, затянула с решением по Олегу Знарку, хотя Зинэтуле Билялетдинову хватило времени для того, чтобы не только выправить ситуацию, но и выиграть конференцию. Правда, помогли конкуренты – «Автомобилист» и «Магнитка» синхронно посыпались, а «Авангард» как раз растерял преимущество во время своего второго спада, зато преобразился с наступлением весны.

Интереснее посмотреть на нынешнюю разницу между командами с точки зрения цифр – и там можно найти еще подтверждение того, что «Авангард» подходит в статусе фаворита.

Из того, что бросается в глаза – количество бросков их точность. «Авангард» имеет внушительные 13,89% реализации – команда забила 30 голов за 9 игр с 216 бросков. Это просто какой-то запредельный показатель! У Казани ситуация куда хуже – 7,78%, 33 гола за 12 матчей с 424 бросков. Больше «Ак Барса» не бросает никто в нынешнем плей-офф, но выхлопа от этого, как видим, не так много.

Тем более, мы помним, что омичи здорово блокируют броски. И в этом компоненте они тоже превосходят соперника – 20,5 блоков в среднем за игру против 16,9 у казанцев.

По цифрам в большинстве Омск тоже впереди, причем обратите внимание на то время, которое команды проводят так и которое тратят на один гол. Считать попытки в большинстве можно и нужно, но попытки попыткам рознь: можно забивать 5-на-3, как это казанцы делали несколько раз и за счет этого иметь более-менее хороший процент реализации. А если смотреть на время, затраченное на один гол в большинстве, то у «ястребов» куда-более выигрышные цифры: Казани нужно 7 минут, омичам – меньше 5 с половиной. На таких поздних стадиях, когда судьи не будут удалять за все подряд, это может иметь важное значение. Правда, «Ак Барс» чуть лучше играет в меньшинстве – это немного уравнивает картину.

Единственное, в чем Казань лучше – количество пропущенных шайб в среднем за игру. Но вряд ли это имеет большое значение, если сравнивать общий уровень мастерства форвардов «Сибири» с «Магниткой», которые противостояли «Авангарду», и «Нефтехимика» с «Адмиралом», которые пытались взломать плотную оборону «Ак Барса».

Но «Ак Барс» может преподнести сюрприз

Но Билялетдинов наверняка найдет, чем удивить соперника в этой серии. Есть ощущение, что казанцы играли первые два раунда не в полную силу и как будто бы берегли энергию для чего-то более важного – и как раз это время приходит. С тем же «Адмиралом» они включились на полную катушку тогда, когда ситуация того потребовала – в начале шестой игры. Что из этого получилось – мы видели.

И вот с одной стороны – у «Ак Барса» куда больше проблем в сравнении с «Авангардом», но с другой – в отдельно взятой серии какие-то моменты могут развернуться в другую сторону.

Плюс принято считать, что Казань будет более уставшей после лишнего перелета на Дальний Восток. Но такая ли эта большая проблема на самом деле? Сейчас команды летают на чартерах – никто же не добирался во Владивосток и обратно с долгими пересадками в Москве или где-то еще. У игроков вполне комфортные условия для перелетов. Это имело бы смысл, если б «Ак Барс» заканчивал серию с «Адмиралом» и через два дня начинал новую с «Авангардом». Но нет, у команды есть время на отдых, восстановление и подготовку.

Более того, время, проведенное вместе, и трудности, через которые проходит коллектив в плей-офф – а они есть, игры с «Нефтехимиком» и «Адмиралом» это показали – могут сыграть только на пользу казанцам. Мы не знаем, что происходило внутри, но сама ситуация, когда команда на важном отрезке сезона проводит много времени вместе, тем более в замкнутом пространстве вроде самолета, может зародить в ней некую ментальную силу и мощь, которая дает понимание каждому игроку, что перед ними нет неразрешимых задач.

Чемпионский плей-офф «Ак Барса»-2018 начинался как раз на Дальнем Востоке, и, как признавались сами игроки, многим в команде то время дало осознание того, что завоевание кубка вполне реально и осязаемо.

Казань после того Кубка Гагарина вылетала от Омска трижды подряд – были болезненные 0-4 в первом раунде, потом тот самый финал Востока и в прошлом сезоне казанцы бесславно сгорели «Авангарду» 2-4. Но и эта статистика не имеет никакого значения, пусть для нескольких игроков «Ак Барса» те поражения до сих пор и сидят занозой.

Названия те же, но команды чуть другие – и это будет уже новая история. Хотелось бы верить, что семиматчевая.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Мальгавко, Виталий Аньков

9 комментариев

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kulik13
Ответ BVB Ultras
Так Авангард с Ак Барсом только во второй раз за всю историю КХЛ сыграют друг с другом в финале конференции. В прошлом году, например, в финале востока были Металлург и Трактор, а Омск с Казанью между собой уже к первом раунде бились, реально ли увидеть противостояние СКА и ЦСКА в первом раунде? Да и перед стартом этого плей-офф почти все эксперты дружно предрекали Авангарду вылет от Сибири
Да да. Вопрос то не в этом.
Сколько Ак Барс в финалы выходил? И Конферении и вообще? Может даже больше чем ЦСКА.
А мнение экспертов вещь такая себе.
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BVB Ultras
Ответ kulik13
Что-то не видно комментариев про мешки, всё одно и то же и т.п. Ах да, это только про ЦСКА и СКА работает. Все остальные на подаяния составы собирают.
Так Авангард с Ак Барсом только во второй раз за всю историю КХЛ сыграют друг с другом в финале конференции. В прошлом году, например, в финале востока были Металлург и Трактор, а Омск с Казанью между собой уже к первом раунде бились, реально ли увидеть противостояние СКА и ЦСКА в первом раунде? Да и перед стартом этого плей-офф почти все эксперты дружно предрекали Авангарду вылет от Сибири
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Виктор Косенко
Кубок Гагарина в любом случае берёт АВАНГАРД !!!!
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barsik94
Ответ Антон Ермазов
Надо учитывать и стиль игры соперников. У АБ что НХ что Адмирал, играли в закрытый хоккей от обороны, понимая что они вовсе не фавориты в этой серии. Отсюда и столько бросков у АБ. Они пытались в каждом матче взять крепость. У Авы же напротив были серии с более равными по силе соперниками,которые не собирались сидеть в обороне и ждать своего шанса. Сейчас будет совершенно другой уровень со стороны АБ ( при всем уважении к Сибири и ММГ). Так что ставлю на проход АБ в 6 матчах. Алга!!!
НХ летел вперед вовсю так-то) нифига они в обороне не сидели)
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Сергей Сорокин
Даже не хочу смотреть этот колхоз. А какие надежды были ,когда только организовали КХЛ ( . Не одного матча не пропускал. Эх....
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kulik13
Что-то не видно комментариев про мешки, всё одно и то же и т.п.
Ах да, это только про ЦСКА и СКА работает. Все остальные на подаяния составы собирают.
+1
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-2
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Антон Ермазов
Надо учитывать и стиль игры соперников. У АБ что НХ что Адмирал, играли в закрытый хоккей от обороны, понимая что они вовсе не фавориты в этой серии. Отсюда и столько бросков у АБ. Они пытались в каждом матче взять крепость.
У Авы же напротив были серии с более равными по силе соперниками,которые не собирались сидеть в обороне и ждать своего шанса. Сейчас будет совершенно другой уровень со стороны АБ ( при всем уважении к Сибири и ММГ). Так что ставлю на проход АБ в 6 матчах. Алга!!!
+1
-2
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Руслан Мухамадиев
Две самые стабильные команды востока.
+3
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Дмитрий Купцов
За Казань
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