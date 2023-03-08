Объясняем.

Если вы смотрели четвертую игру серии между «Северсталью» и ЦСКА, то могли заметить кое-что необычное – в воротах с первых минут играл Александр Самонов, после трех пропущенных шайб его сменил Дмитрий Шугаев, а на третий период вышел Артем Назаркин.

Как сообщила пресс-служба КХЛ, это первый случай в истории лиги, когда одна команда задействовала трех вратарей в матче. Но как это возможно технически? Все очень просто.

Начиная с сезона-2021/22 в регламенте КХЛ появилось новое правило – в заявку на матч необходимо включать трех вратарей. Говоря простыми словами – стартового, запасного и резервного. Один начинает игру, второй смотрит матч со скамейки, третий находится в раздевалке, в клубной ложе или где-то еще на арене и в случае травмы первого вратаря готов как минимум надеть форму и выйти на скамейку.

До сегодняшнего дня резервного вратаря ни разу не задействовали. Тем более, как правило это совсем молодые парни, у которых даже в МХЛ опыт минимальный. Но теперь «Северсталь» вошла в историю.

Андрей Разин после матча объяснил появление Назаркина микротравмами Самонова и Шугаева. Неизвестно, так ли это на самом деле. Болельщикам «Северстали» наверняка все равно тревожно от одного слова «микротравмы» в контексте сразу двух вратарей команды, но, скорее всего, тренер просто перестраховался и назвал такую причину, чтобы не было лишних вопросов о появлении третьего вратаря.

В любом случае, ход интересный – поберегли физическое и моральное состояние своих основных вратарей, дали ценный опыт молодому парню. Назаркин появился на льду при счете 1:6, когда команде уже ничего не светило и можно было спокойно доигрывать. Самонов в двух предыдущих напряженных матчах оставил немало сил, неудачно начал сегодня и получил возможность отдохнуть.

Жаль только, что эта норма регламента КХЛ исключает потенциально крутые истории наподобие тех, что происходят в НХЛ. За океаном есть понятие «экстренный вратарь» (emergency goalie) – как правило, это сотрудники команды-хозяина, арены, или киперы местных студенческих команд. Они следят за игрой из ложи прессы и при необходимости выходят на лед.

Периодически случается, что эти парни получают шанс сыграть в матче НХЛ – в 2020-м заливщик льда вышел за «Каролину», когда «ураганы» были на выезде в Торонто. Два вратаря «Харрикейнс» получили травмы, и доигрывал матч Дэвид Эйрс, работающий на домашней арене «Мэйпл Лифс». Он провел почти половину игры, отразил 8 из 10 бросков и стал первым экстренным вратарем, одержавшим победу в НХЛ.

Последний и самый свежий пример – в январе этого года за «Эдмонтон» несколько минут отыграл Мэттью Берлин, выступающий за студенческую команду университета Альберты. Бэкап «Ойлерс» Стюарт Скиннер приболел, поэтому Берлин вообще был заявлен вторым вратарем на игру с «Чикаго». Основный кипер Джек Кэмпбелл в целом сыграл надежно, но команда решила устроить Берлину праздник и подарить незабываемые эмоции, поэтому тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт выпустил его на последние минуты при счете 7:3.

Назаркин из «Северстали» – не заливщик и не любитель. 20-летний вратарь имеет опыт выступлений в ВХЛ и МХЛ, но в сезоне-2022/23 он вообще не сыграл ни минуты. Для него этот период против ЦСКА был первым не только в сезоне, но и в плей-офф. Вряд ли он ожидал такого дебюта в Кубке Гагарина, но теперь будет что вспомнить. В отличие от Самонова и Шугаева, он пропустил всего две шайбы, хотя бросали по его воротам чаще.

Счет в серии – 2-2

Фото: VK/hcseverstal