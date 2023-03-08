На одном коньке
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Сразу три вратаря сыграли за одну команду в матче плей-офф! Это вообще как?

Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Северсталь Северсталь
Андрей Разин Андрей Разин
Александр Самонов Александр Самонов
КХЛ КХЛ
Артем Назаркин
ЦСКА ЦСКА
Дмитрий Шугаев Дмитрий Шугаев
Хоккей Хоккей

Объясняем.

Если вы смотрели четвертую игру серии между «Северсталью» и ЦСКА, то могли заметить кое-что необычное – в воротах с первых минут играл Александр Самонов, после трех пропущенных шайб его сменил Дмитрий Шугаев, а на третий период вышел Артем Назаркин.

Как сообщила пресс-служба КХЛ, это первый случай в истории лиги, когда одна команда задействовала трех вратарей в матче. Но как это возможно технически? Все очень просто.

Начиная с сезона-2021/22 в регламенте КХЛ появилось новое правило – в заявку на матч необходимо включать трех вратарей. Говоря простыми словами – стартового, запасного и резервного. Один начинает игру, второй смотрит матч со скамейки, третий находится в раздевалке, в клубной ложе или где-то еще на арене и в случае травмы первого вратаря готов как минимум надеть форму и выйти на скамейку.

До сегодняшнего дня резервного вратаря ни разу не задействовали. Тем более, как правило это совсем молодые парни, у которых даже в МХЛ опыт минимальный. Но теперь «Северсталь» вошла в историю.

Андрей Разин после матча объяснил появление Назаркина микротравмами Самонова и Шугаева. Неизвестно, так ли это на самом деле. Болельщикам «Северстали» наверняка все равно тревожно от одного слова «микротравмы» в контексте сразу двух вратарей команды, но, скорее всего, тренер просто перестраховался и назвал такую причину, чтобы не было лишних вопросов о появлении третьего вратаря.

В любом случае, ход интересный – поберегли физическое и моральное состояние своих основных вратарей, дали ценный опыт молодому парню. Назаркин появился на льду при счете 1:6, когда команде уже ничего не светило и можно было спокойно доигрывать. Самонов в двух предыдущих напряженных матчах оставил немало сил, неудачно начал сегодня и получил возможность отдохнуть.

Жаль только, что эта норма регламента КХЛ исключает потенциально крутые истории наподобие тех, что происходят в НХЛ. За океаном есть понятие «экстренный вратарь» (emergency goalie) – как правило, это сотрудники команды-хозяина, арены, или киперы местных студенческих команд. Они следят за игрой из ложи прессы и при необходимости выходят на лед.

Периодически случается, что эти парни получают шанс сыграть в матче НХЛ – в 2020-м заливщик льда вышел за «Каролину», когда «ураганы» были на выезде в Торонто. Два вратаря «Харрикейнс» получили травмы, и доигрывал матч Дэвид Эйрс, работающий на домашней арене «Мэйпл Лифс». Он провел почти половину игры, отразил 8 из 10 бросков и стал первым экстренным вратарем, одержавшим победу в НХЛ.

Последний и самый свежий пример – в январе этого года за «Эдмонтон» несколько минут отыграл Мэттью Берлин, выступающий за студенческую команду университета Альберты. Бэкап «Ойлерс» Стюарт Скиннер приболел, поэтому Берлин вообще был заявлен вторым вратарем на игру с «Чикаго». Основный кипер Джек Кэмпбелл в целом сыграл надежно, но команда решила устроить Берлину праздник и подарить незабываемые эмоции, поэтому тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт выпустил его на последние минуты при счете 7:3.

Назаркин из «Северстали» – не заливщик и не любитель. 20-летний вратарь имеет опыт выступлений в ВХЛ и МХЛ, но в сезоне-2022/23 он вообще не сыграл ни минуты. Для него этот период против ЦСКА был первым не только в сезоне, но и в плей-офф. Вряд ли он ожидал такого дебюта в Кубке Гагарина, но теперь будет что вспомнить. В отличие от Самонова и Шугаева, он пропустил всего две шайбы, хотя бросали по его воротам чаще.

Северсталь – ЦСКА 3:9 (0:4, 1:2, 2:3)
Дата проведения
8 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Плотников (Нестеров, Окулов)
0:2 – 10 Каменев (Григоренко, Нестеров)
0:3 – 13 Карнаухов (Слепышев)
0:4 – 16 Слепышев (Светлаков)
1:4 – 24 Пресс (Пыленков, Гераськин)
1:5 – 25 Мингачев (Клаэссон, Абрамов)
1:6 – 27 Григоренко (Окулов, Нестеров)
2:6 – 50 Абросимов (Тихонов, Моисеев)
2:7 – 55 Слепышев (Светлаков)
3:7 – 55 Морозов ()
3:8 – 56 Полтапов (Брюквин)
3:9 – 59 Мингачев ()
Вратари: Шугаев 9/12, Назаркин 15/17, Самонов 7/10 – Рейдеборн 29/32.

Счет в серии – 2-2

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Фото: VK/hcseverstal

1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
"Жаль что это правило исключает красивые истории как в НХЛ"
Ну не совсем, в этом сезоне например у Нефтехимика было много травм вратарей и им пришлось подписать своего тренера вратарей и он сыграл за основу
+6
0
+6
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