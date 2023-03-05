На одном коньке
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Молодой парень из «Локо» отгрузил двушку и возглавил топ снайперов. В регулярке у него всего 1 гол

Даниил Тесанов Даниил Тесанов
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Первая – просто шедевр.

В Кубке Гагарина завершился пятый игровой день – обошлось без сенсаций, но плей-офф уже получается необычным, потому что в первом раунде не будет ни одной серии 4-0. Да и других сенсаций хватает. Если от «Адмирала» еще как-то можно было ожидать двух побед над «Салаватом», то прорыв отдельных игроков – это всегда сюрприз. В кубковых матчах регулярно выстреливают неожиданные герои, но кто именно это будет – ни за что не угадаешь.

Пока главный такой сюрприз – Даниил Тесанов из «Локомотива», 21-летний воспитанник клуба. В этом сезоне он получил более-менее стабильное место в составе – избежал командировок в ВХЛ, но в первой части пропустил почти два месяца из-за травмы и сыграл всего в 36 матчах, это чуть больше половины регулярки.

Играет он, конечно, в нижних звеньях и почти не выходит в неравных составах (всего 7 минут в большинстве за регулярку и ни одной – в меньшинстве). При этом Тесанов – габаритный хоккеист (190 см, 92 кг), любит силовую игру (72 хита) и входит в командный топ-10 по отборам, хотя много пропустил.

В регулярке Даниил забил 1 гол в 36 играх, даже для оборонительного форварда при 11 минутах на льду это маловато. Зато в плей-офф преобразился и пока он один из самых полезных игроков «Локомотива». А в плей-офф у него уже 3 гола в 2 играх.

Голы Тесанова: классный проход и отличный бросок в касание

Тесанов пропустил первую игру серии с «Витязем», а во второй и третьей выходил в четвертой тройке рядом с опытнейшими Сергеем Андроновым и Егором Авериным. В своей первой игре Тесанов забил как раз с паса Аверина, который классно откинул ему шайбу под бросок. Этот гол в итоге стал победным.

А уже во второй сделал дубль – сначала организовал шедевр самостоятельно. Глядя на этот проход, даже не возникает мысли, что этот парень играет в четвертом звене, и это его первый полноценный сезон в КХЛ.

Вторая шайба – уже коллективная: тут и Тесанов здорово открылся, и перевод на противоположный борт от Марченко получился классным.

Когда молодой игрок забивает три гола в двух играх – это очень круто, не секрет, что в плей-офф забивать очень тяжело. Возможно, дальше у него не будет идти так же хорошо, но сейчас он очень полезен. В этом в том числе кайф кубковых матчей, что в одном раунде у команды может быть один герой, а в следующем выстрелит кто-то другой.

Интересно, что в истории «Локомотива» в плей-офф КХЛ очень много нападающих, которые сыграли куда больше, чем Даниил, но забили меньше. Мы отобрали наиболее известных, и там немало интересных фамилий.

После пяти игровых дней Тесанов – лучший снайпер плей-офф. Кроме него, пока никто не забил три гола. Вслед за ним с двумя расположилась огромная группа из 18 игроков, в том числе один из тех, кого можно увидеть в таблице выше. В «Торпедо» Николай Коваленко куда эффективнее, чем был в «Локомотиве».

«Локомотив» прибавил в атаке и перевернул серию

Надо отметить, что «Локомотив» здорово перестроился после неудачи на старте серии, когда проиграл в овертайме 0:1. В двух следующих матчах ярославцы просто смяли соперника – 10 шайб при двух пропущенных. Бросковая активность возросла, реализация улучшилась, и это сразу дало результат: в первом матче – 34 броска в створ (69 всего), а дальше 45 (80) и 42 (74). «Локомотив» ведет игру с позиции силы, и у него это здорово получается. 

«Витязю» остается только терпеть и ловить свой шанс, чтобы переломить серию. И максимально помогать вратарю. Максим Дорожко провел впечатляющую регулярку, но в одиночку ему этот «Локомотив» не остановить – по сути, он и так выиграл первый матч для «Витязя», когда отразил все 34 броска.

Теперь команды сыграют 7 марта в Балашихе. Но если не случится чуда, то уже 9-го числа тут все закончится.

Витязь – Локомотив 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Дата проведения
5 марта, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Рафиков (Никулин, Красковский)
0:2 – 16 Тесанов ()
0:3 – 35 Алексеев (Рафиков, Никулин)
0:4 – 56 Тесанов (Марченко, Рафиков)
Вратари: Дорожко 38/42 – Исаев 31/31.

Счет в серии – 1-2

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Фото: ХК «Локомотив»

4 комментария

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Александр Пономаренко
Цск
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Алексей Белов
Ответ Александр Андронов
Таблица кривая) Количество шайб не указано, вместо этого скопировано количество матчей. PS: Тесанов - ТОП! :)
Спасибо за внимательность, все поправили
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Александр Андронов
Таблица кривая) Количество шайб не указано, вместо этого скопировано количество матчей.

PS: Тесанов - ТОП! :)
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Габорик
Несколько раз пересмотрел последнюю табличку, но так ничего и не понял :)

Владислав Картев забил 41 шайбу в 41 игре плей-офф, странно, что до сих пор не в НХЛ :)
+2
0
+2
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