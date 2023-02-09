На одном коньке
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Гусев выведен из состава СКА на две недели. Ротенберг говорит, что надо подтянуть физику, журналисты намекают на конфликт

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Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Никита Гусев Никита Гусев
Хоккей Хоккей

А ведь он доминировал в лиге два месяца.

СКА уверенно идет к победе в регулярке и завоеванию Кубка Континента. Команда проводит мощный сезон, но есть вещи, которые вызывают удивление и справедливо создают вокруг нее определенный негатив. Вам наверняка доводилось слышать, что руководству СКА стоит проще относиться к локальным неудачам, потому что это может привести к панике во время плей-офф.

У питерцев в этом сезоне был один по-настоящему стрессовый отрезок – с 8 по 19 ноября они проиграли 5 матчей из 6. И именно тогда Роман Ротенберг вдруг решил избавиться от вратаря Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова. Оба поехали в Череповец, а взамен СКА получил – Владислава Подъяпольского. Самонов и Пыленков уже стали ключевыми игроками «Северстали», в то время как питерский новичок играет откровенно слабо.

Теперь вокруг СКА складывается новая интересная ситуация. Последние три матча c «Локомотивом», «Ак Барсом» и «Магниткой» пропустил Никита Гусев. Более того, его не будет и в трех следующих на выезде – против «Автомобилиста», «Авангарда» и «Барыса». По информации «Спорт-экспресса», он работает по индивидуальной программе в «Хоккейном городе» и вернется в состав 16 февраля.

Естественно, это сразу породило множество домыслов. Появились предположения что там какой-то конфликт, что Гусевым недовольны тренеры. В двух последних матчах Никиты СКА проиграл и забил всего один гол. Гусев нанес в сумме 9 бросков, но очков не набрал, впрочем, и в свои ворота ничего не привез.

Версия первая – «идет ротация»

У Романа Ротенберга после первой пропущенной Гусевым игры спросили, почему тот отсутствовал. «У нас нет конфликтов в команде, – ответил он. – Идет ротация. Постоянно отдыхают лидеры. Если вы заметили, многие уже отдыхали. Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая физика в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф.

А с Никитой мы работаем. Все обсудили, готовимся. Хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф. У нас серьезный опыт совместной работы, много побед, но есть и поражения. Мы хотим их исключить. Идет восстановление и подготовка к плей-офф».

Лучшее, что может быть в этом случае – язык фактов. СКА сыграл в чемпионате 61 игру, но сколько матчей в действительности пропустили лидеры, о которых говорит главный тренер «армейцев»? Дмитрий Яшкин не выходил на лед лишь в одном, Александр Никишин и Марат Хайруллин пропустил по три, Дамир Жафяров – пять, но у него как раз в январе была микротравма, с которой и была связана пауза.

Версия вторая – из-за отсутствия предсезонки Гусеву действительно нужна пауза

Как видим, никто из лидеров команды не пропускал больше трех матчей в сезоне. Тем более, в целях улучшения физических кондиций и подготовки к плей-офф. Только вот случай с Гусевым – особый. В теории ему реально надо поработать над улучшением кондиций, провести какое-то время без игр и с новыми силами вернуться в бой.

Объясним, почему эта версия имеет право на жизнь. Гусев полностью пропустил предсезонку и впервые сыграл в официальном матче только 2 ноября. У него был очень большой перерыв, и сейчас, когда чемпионат идет нон-стопом и в нем всего одна пауза на сборную, Никите понадобилось время, чтобы поработать индивидуально.

У СКА комфортный отрыв – первое место в конференции не вызывает сомнений, даже несмотря на неудачную серию (4 поражения в 5 последних играх). Команда вполне может обойтись без него, а Гусев может спокойно готовиться к плей-офф.

Также вполне может быть, что у Никиты есть какое-то повреждение, о котором в клубе не распространяются, и ему просто дали время спокойно его залечить.

Тут подозрений добавляет сам Роман Ротенберг, путаясь в показаниях: то он говорит про ротацию, приводит сомнительные примеры с отдыхом других лидеров, то – про физические кондиции.

Версия третья – «Гусев не сосредоточен на игре»

Эта версия, как и любая теория заговора, кажется наиболее интригующей. Доподлинно знать все, что происходит в раздевалке, никто со стороны, конечно, не может. Но в любой команде всегда наступает момент, когда какие-то сигналы пробиваются наружу. И как бы красиво все ни выглядело в СКА, от этого не застрахован никто.

Журналисты Михаил Зислис и Алексей Шевченко в прямом эфире «Спорт-экспресса» намекнули именно на такую версию.

«Я слышал, что Никита Гусев не сосредоточен на игре. Важнее, что после игры происходит», – сказал Алексей Шевченко.

«Я тоже слышал. Многие люди отговаривали Романа Ротенберга от подписания Гусева. Говорили: ты ставишь такой хоккей, Гусев здесь не нужен», – добавил Михаил Зислис.

А как вообще Гусев играет в этом сезоне?

По статистике он в полном порядке. Никита провел 33 матча и набрал 42 (20+22) очка. Просто для понимания его цифр: у него лучший в лиге показатель средней результативности за игру – 1,27 очка. В СКА он – третий снайпер и четвертый бомбардир, по айстайму он третий среди форвардов с 18:57 в среднем за матч.

Возьмем отрезок с 1 ноября, когда он присоединился к команде. С того момента армейцы провели 33 матча, и Гусев выходил на лед в каждом из них. Так вот с 1 ноября по 30 января (когда он в последний раз сыграл за СКА) Гусев – безоговорочный лидер СКА по всем основным показателям. Если посмотреть в целом на картинку по лиге в те же даты, то напрашивается простой вывод – он доминирует.

Что бы ни стояло за решением отправить Гусева в запас, очень хочется снова увидеть его на льду – для нашей лиги это настоящая суперзвезда.

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Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Александр Гальперин, Рамиль Ситдиков

4 комментария

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йозе марино
Типичный ске..
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Евгений Мешков
Ответ Александр Василич
Все таки Раманбарисыч многим может жизнь испортить. То есть зарплату щас платят за то что Гусе тренируется?
при этом ж.. РОмана была спасена в Корее именно Гусевым. а то были б сейчас немцы - олимпийскими чемпионами..
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Александр Василич
Все таки Раманбарисыч многим может жизнь испортить. То есть зарплату щас платят за то что Гусе тренируется?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нимофобия
Желаю ска в первом раунде плова дичайшую панику
+9
0
+9
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