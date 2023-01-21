Первый гол Ничушкина с октября: забил победный «Ванкуверу». На старте у него было 7 голов в 7 играх, а потом две травмы

Дождались!

Если сравнить график упоминаний Валерия Ничушкина в медиа летом и в последние недели – это небо и земля. В июне форвард «Колорадо» круто пошумел в плей-офф, помог команде выиграть Кубок Стэнли, подписал новый контракт на 49 млн за 8 лет и был одним из самых обсуждаемых русских игроков. Финал с «Тампой» он доигрывал с травмой, но восстановился за межсезонье и выдал потрясающий старт регулярки – 12 (7+5) очков в 7 матчах.

Однако в ноябре стало известно, что Ничушкин перенес операцию на голеностопе. В игру он вернулся только спустя полтора месяца, но его форма была далека от прежней – 0+4 в 8 играх, и новая травма, из-за которой он снова пропустил почти месяц.

И вот теперь Вэл заново разгоняется. 16 января он сыграл против «Детройта» и отдал голевую, потом вхолостую отыграл 22 минуты против «Калгари», а сейчас наконец-то забил – впервые с 25 октября!

В начале второго периода матча с «Ванкувером» Ничушкин реализовал двойное большинство, но не обошлось без помощи соперника. Форвард занял привычное место на пятаке и попытался бросить в касание после паса Джей Ти Комфера. А дальше было просто очень удачное стечение обстоятельств: Тайлер Майерс выставил клюшку и успел помешать Валерию, но шайба именно от ноги защитника влетела в ворота.

«Эвеланш» в итоге выиграли 4:1, и именно гол Ничушкина стал победным. Благодаря резвому началу Валерий сохраняет уровень очка за игру – у него 18 (8+10) результативных действий в 18 матчах. Хочется верить, что он его удержит. В команде больше очка в среднем набирают только Кэйл Макар, Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон.

Нельзя не отметить вклад в победу вратаря Александра Георгиева. Он сделал 28 сэйвов, в нескольких случаях действительно спас и в целом провел очень уверенный матч. Мы его мало отмечали в течение сезона, а у него уже 17 побед в 31 матче, 91,6% отраженных бросков и 2,69 пропущенных – неплохие цифры.

У «Кэнакс» дела идут совсем не очень – всего 2 победы в последних 11 играх. Уже несколько дней активно говорят о скорой отставке Брюса Будро, у которого есть разногласия с менеджментом. Тренеру от этих разговоров уже порядком устал и отвечает журналистам чуть ли не со слезами на глазах.

«Я был бы дураком, если бы сказал, что не знаю, что происходит, – сказал Будро утром перед матчем. – Но ты приходишь на работу и осознаешь, что это замечательная игра. Знаете, мне звонит жена и говорит: «Ты не на льду! Все в порядке?».

А у «Колорадо» все в порядке: после этой победы команда идет четвертой в дивизионе, отставая на три очка от идущей третьей «Миннесоты». Впереди чуть меньше половины сезона, и возможностей забраться выше будет полно.

Команда прошла через серьезную череду травм по ходу сезона, потому нынешние позиции выглядят неплохо. Чтобы вы понимали серьезность вынужденной ротации у «Эвеланш»: в регулярке уже задействовано 35 полевых игроков!

Вслед за Ничушкиным должны потихоньку возвращаться другие важные игроки. вот-вот ожидается Джош Мэнсон, после перерыва на Матч звезд появится Боуэн Байрэм, а во второй половине февраля – капитан Габриэль Ландескуг, который в этом сезоне еще не играл. Теперь главное, чтобы «Эвеланш» не накрыла новая лавина травм.

Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports