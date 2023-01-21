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Первый гол Ничушкина с октября: забил победный «Ванкуверу». На старте у него было 7 голов в 7 играх, а потом две травмы

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Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин
Брюс Будро Брюс Будро
Габриэль Ландескуг Габриэль Ландескуг
Джош Мэнсон Джош Мэнсон
Боуэн Байрэм Боуэн Байрэм
Александр Георгиев Александр Георгиев
Хоккей Хоккей

Дождались!

Если сравнить график упоминаний Валерия Ничушкина в медиа летом и в последние недели – это небо и земля. В июне форвард «Колорадо» круто пошумел в плей-офф, помог команде выиграть Кубок Стэнли, подписал новый контракт на 49 млн за 8 лет и был одним из самых обсуждаемых русских игроков. Финал с «Тампой» он доигрывал с травмой, но восстановился за межсезонье и выдал потрясающий старт регулярки – 12 (7+5) очков в 7 матчах.

Однако в ноябре стало известно, что Ничушкин перенес операцию на голеностопе. В игру он вернулся только спустя полтора месяца, но его форма была далека от прежней – 0+4 в 8 играх, и новая травма, из-за которой он снова пропустил почти месяц.

И вот теперь Вэл заново разгоняется. 16 января он сыграл против «Детройта» и отдал голевую, потом вхолостую отыграл 22 минуты против «Калгари», а сейчас наконец-то забил – впервые с 25 октября!

В начале второго периода матча с «Ванкувером» Ничушкин реализовал двойное большинство, но не обошлось без помощи соперника. Форвард занял привычное место на пятаке и попытался бросить в касание после паса Джей Ти Комфера. А дальше было просто очень удачное стечение обстоятельств: Тайлер Майерс выставил клюшку и успел помешать Валерию, но шайба именно от ноги защитника влетела в ворота.

«Эвеланш» в итоге выиграли 4:1, и именно гол Ничушкина стал победным. Благодаря резвому началу Валерий сохраняет уровень очка за игру – у него 18 (8+10) результативных действий в 18 матчах. Хочется верить, что он его удержит. В команде больше очка в среднем набирают только Кэйл Макар, Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон.

Нельзя не отметить вклад в победу вратаря Александра Георгиева. Он сделал 28 сэйвов, в нескольких случаях действительно спас и в целом провел очень уверенный матч. Мы его мало отмечали в течение сезона, а у него уже 17 побед в 31 матче, 91,6% отраженных бросков и 2,69 пропущенных – неплохие цифры.

У «Кэнакс» дела идут совсем не очень – всего 2 победы в последних 11 играх. Уже несколько дней активно говорят о скорой отставке Брюса Будро, у которого есть разногласия с менеджментом. Тренеру от этих разговоров уже порядком устал и отвечает журналистам чуть ли не со слезами на глазах.

«Я был бы дураком, если бы сказал, что не знаю, что происходит, – сказал Будро утром перед матчем. – Но ты приходишь на работу и осознаешь, что это замечательная игра. Знаете, мне звонит жена и говорит: «Ты не на льду! Все в порядке?».

А у «Колорадо» все в порядке: после этой победы команда идет четвертой в дивизионе, отставая на три очка от идущей третьей «Миннесоты». Впереди чуть меньше половины сезона, и возможностей забраться выше будет полно.

Команда прошла через серьезную череду травм по ходу сезона, потому нынешние позиции выглядят неплохо. Чтобы вы понимали серьезность вынужденной ротации у «Эвеланш»: в регулярке уже задействовано 35 полевых игроков!

Вслед за Ничушкиным должны потихоньку возвращаться другие важные игроки. вот-вот ожидается Джош Мэнсон, после перерыва на Матч звезд появится Боуэн Байрэм, а во второй половине февраля – капитан Габриэль Ландескуг, который в этом сезоне еще не играл. Теперь главное, чтобы «Эвеланш» не накрыла новая лавина травм.

Ванкувер – Колорадо 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Дата проведения
21 января, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Кольяно (Ньюхук)
0:2 – 22 Ничушкин (Маккиннон, Комфер)
0:3 – 31 Рантанен (Родригес, Маккиннон)
1:3 – 33 Петтерссон (Кузьменко, Босер)
1:4 – 40 Хант (Рантанен)
Вратари: Делиа 25/29 – Георгиев 28/29.

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Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СержМиранэн
Very well, Вэл .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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