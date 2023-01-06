Чехи едва не сотворили сенсацию в финале МЧМ. Спаслись в третьем периоде, но проиграли в овертайме – золото у Канады

Бедард вообще очков не набрал!

Что может быть круче финала, где есть явный фаворит, явный андердог и крутая заруба между ними? Тем более, после сомнительных решений судей в полуфинале Канада – США где-то в глубине души хотелось сенсации. И чехи ее едва не дали!

Начиналось все неплохо, но первое же большинство канадцев привело к голу: Дилан Гюнтер классно зарядил из офиса Овечкина. К 25-й минуте стало 2:0 и показалось, что победа «кленовых» неизбежна. Тем более, не сказать, что были какие-то серьезные предпосылки к камбэку.

Но чехи снова удивили: каким-то чудом забили дважды за 54 секунды и вернулись в игру. И голы-то были вполне рабочие – добивание Иржи Кулиха после попадания в штангу, потом подставление Якуба Коса – и уже 2:2. Причем команда Радима Рулика поймала такой кураж, что в концовке даже могла вырвать победу, но теперь уже подтащил канадский вратарь Томас Милик.

Честно говоря, будь овертайм 5 или 10 минут – чехи могли бы и забрать свое. Но в финале его играют в формате полноценного периода, команды ушли в раздевалки, канадцы пришли в себя и в овертайме просто смяли соперника. Гюнтер в этом сезоне положил уже три гола за «Аризону», но самый важный забил этим вечером в Галифаксе. Схема классическая для овертаймов в формате «3 на 3» – выход «2 в 1», пас на дальнюю, гол. Канадцы снова первые.

После победной шайбы камера выхватила плачущего у борта Иржи Кулиха – он много сделал для того, чтобы Чехия сыграла в финале. Именно Кулих начал камбэк, и именно его досадная потеря на входе в чужую зону обернулась голом Гюнтера. Кажется, в тот момент он был самым несчастным парнем в мире.

Кроме Гюнтера, который набрал 2+1 и стал главной звездой финала, можно отметить и Шейна Райта. Капитан канадцев включился в самый нужный момент – в финале в свой 19-й день рождения он забил второй гол (это был шедевр!) и отпахал на всю катушку.

А вот будущий первый номер драфта Коннор Бедард против чехов очков не набрал. Но он и так здорово тащил канадцев по турниру. Только вдумайтесь – в 17 лет у парня победа на ЮЧМ, два золота МЧМ, 23 (9+14) очка на этом турнире и в сумме уже 31 (13+18). На следующий год он уже не приедет и вечный рекорд Форсберга (42 очка) не перепишет – его просто не отпустят из НХЛ.

Канаде взяла второй титул кряду, третий за последние четыре года и четвертый раз подряд сыграла в финале. Конечно, пока еще далеко до серии, когда канадцы выходили в финал 10 раз подряд с 2002-го по 2011-й, но задел уже есть.

МЧМ-2023 без сборной России, конечно, получился неполноценным, но и назвать его скучным язык не повернется. Получился вполне топовый турнир со своими интригами и сенсациями. И единственное, чего ему не хватило – нашей молодежки. И если еще можно загадывать желания на Новый год, то пусть она сыграет на МЧМ-2024. Можно даже потерпеть без взрослого ЧМ, но на следующих новогодних праздниках очень хочется уже видеть российскую молодежку.

МЧМ-2023

Финал

Фото: globallookpress.com/Simon Hasteg/Keystone Press Agency