На одном коньке
Блог

Чехи едва не сотворили сенсацию в финале МЧМ. Спаслись в третьем периоде, но проиграли в овертайме – золото у Канады

Томас Милик
Шейн Райт Шейн Райт
Дилан Гюнтер
Томаш Суханек
Иржи Кулих
Коннор Бедард Коннор Бедард
молодежная сборная Чехии молодежная сборная Чехии
молодежный чемпионат мира молодежный чемпионат мира
молодежная сборная Канады молодежная сборная Канады
Хоккей Хоккей

Бедард вообще очков не набрал!

Что может быть круче финала, где есть явный фаворит, явный андердог и крутая заруба между ними? Тем более, после сомнительных решений судей в полуфинале Канада – США где-то в глубине души хотелось сенсации. И чехи ее едва не дали!

Начиналось все неплохо, но первое же большинство канадцев привело к голу: Дилан Гюнтер классно зарядил из офиса Овечкина. К 25-й минуте стало 2:0 и показалось, что победа «кленовых» неизбежна. Тем более, не сказать, что были какие-то серьезные предпосылки к камбэку.

Но чехи снова удивили: каким-то чудом забили дважды за 54 секунды и вернулись в игру. И голы-то были вполне рабочие – добивание Иржи Кулиха после попадания в штангу, потом подставление Якуба Коса – и уже 2:2. Причем команда Радима Рулика поймала такой кураж, что в концовке даже могла вырвать победу, но теперь уже подтащил канадский вратарь Томас Милик.

Честно говоря, будь овертайм 5 или 10 минут – чехи могли бы и забрать свое. Но в финале его играют в формате полноценного периода, команды ушли в раздевалки, канадцы пришли в себя и в овертайме просто смяли соперника. Гюнтер в этом сезоне положил уже три гола за «Аризону», но самый важный забил этим вечером в Галифаксе. Схема классическая для овертаймов в формате «3 на 3» – выход «2 в 1», пас на дальнюю, гол. Канадцы снова первые.

После победной шайбы камера выхватила плачущего у борта Иржи Кулиха – он много сделал для того, чтобы Чехия сыграла в финале. Именно Кулих начал камбэк, и именно его досадная потеря на входе в чужую зону обернулась голом Гюнтера. Кажется, в тот момент он был самым несчастным парнем в мире.

Кроме Гюнтера, который набрал 2+1 и стал главной звездой финала, можно отметить и Шейна Райта. Капитан канадцев включился в самый нужный момент – в финале в свой 19-й день рождения он забил второй гол (это был шедевр!) и отпахал на всю катушку.

А вот будущий первый номер драфта Коннор Бедард против чехов очков не набрал. Но он и так здорово тащил канадцев по турниру. Только вдумайтесь – в 17 лет у парня победа на ЮЧМ, два золота МЧМ, 23 (9+14) очка на этом турнире и в сумме уже 31 (13+18). На следующий год он уже не приедет и вечный рекорд Форсберга (42 очка) не перепишет – его просто не отпустят из НХЛ.

Канаде взяла второй титул кряду, третий за последние четыре года и четвертый раз подряд сыграла в финале. Конечно, пока еще далеко до серии, когда канадцы выходили в финал 10 раз подряд с 2002-го по 2011-й, но задел уже есть.

МЧМ-2023 без сборной России, конечно, получился неполноценным, но и назвать его скучным язык не повернется. Получился вполне топовый турнир со своими интригами и сенсациями. И единственное, чего ему не хватило – нашей молодежки. И если еще можно загадывать желания на Новый год, то пусть она сыграет на МЧМ-2024. Можно даже потерпеть без взрослого ЧМ, но на следующих новогодних праздниках очень хочется уже видеть российскую молодежку.

МЧМ-2023

Финал

Чехия U-20 – Канада U-20 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
Дата проведения
6 января, 02.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Гюнтер (Кларк, Отманн)
0:2 – 25 Райт (Гюнтер, Отманн)
1:2 – 53 Кулих (Шале, Шаповалив)
2:2 – 54 Кос (Гамара)
2:3 – 67 Гюнтер (Руа, Кларк)
Вратари: Суханек 35/38 – Милик 24/26.

«Охранники не пускали в раздевалку, Олег Кваша их растолкал – это наши, пусть заходят». Интервью для тех, кто скучает по МЧМ

Канадцы рвут домашний МЧМ. Кажется, при Третьяке Россия так доминировать уже не будет

А ведь Россия могла бы пошуметь на МЧМ-2023! Мы прикинули состав – получилась очень интересная команда

Фото: globallookpress.com/Simon Hasteg/Keystone Press Agency

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bolshovandrey
Разыгрывать золото чемпионата мира в формате 3х3 это, конечно, сомнительно как минимум
Это в любом случае лучше, чем по буллитам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Чаленко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bolshovandrey
Разыгрывать золото чемпионата мира в формате 3х3 это, конечно, сомнительно как минимум
Согласен. Но это, наверное, для того, чтобы до буллитов не доводить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bolshovandrey
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Разыгрывать золото чемпионата мира в формате 3х3 это, конечно, сомнительно как минимум
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Похоже, что отличное поколение молодых чешских парней подоспело. Возможно, что предыдущие провалы чешского хоккея были связаны именно с не самым звездным набором, но как-то слишком долго это было, чтобы списать на поколение, хотя Чехия - страна маленькая. Посмотрим дальше. Может быть, это просто отличная вспышка на некоторое не короткое время.
Обидно, что вытащили матч, а потом привезли сами себе, но так могут и канадцы себе привозить, и американцы, да кто угодно.
Не факт, что сборная России боролась бы за золото, но все равно должны быть все сильнейшие. Вся топ-6 плюс Германия и Швейцария, ну и две команды ещё. Может быть, в декабре так и будет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Ганин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сами себе привезли в овертайме, а свои моменты не реализовали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Drony Planet
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не, не хочется
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jqzn88xn6n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пускай радуются, это просто наших не было. Так что победа канадцев обесценена. Шах и мат
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жаль чехов. Отличное поколение.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARoman91
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Именно Канада сильнейшая сборная мира в хоккее, причём на любом уровне.
Браво, Канада!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий