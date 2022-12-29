На одном коньке
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Сумасшедший камбэк «Детройта»: горел «Питтсбургу» 0:4 и забрал победу в овертайме. Кросби попал на «минус 3»

Крис Летанг Крис Летанг
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Магнус Хелльберг Магнус Хелльберг
Хоккей Хоккей

Один из героев недавно играл за «Сочи».

«Питтсбург» после рождественской паузы проводил свой второй матч за два дня, и после неприятных 1:5 от «Айлендерс» уж очень хотел исправиться. И поначалу у «пингвинов» все получалось лучше не придумаешь.

К первому перерыву они забили 4 (!) раза, хотя по броскам впереди был «Детройт» – 14 против 13. «Питтсбург» показал сумасшедшую реализацию и, казалось, предопределил исход матча.

Но за оставшиеся два периода все перевернулось с ног на голову. В воротах «Ред Уингс» пропустившего четыре гола Вилле Хуссо сменил Магнус Хелльберг – это его вторая победа в сезоне и третья вообще в НХЛ. Еще пару лет назад он играл в КХЛ в «Сочи», а до этого были СКА и даже «Куньлунь». Хелльберг тащил все плюс команда еще добавила в атаке и сумела-таки спасти игру.

Причем еще за 5 минут до конца третьего периода «Детройт» было 2:4, но сначала забил Берггрен, а потом «пингвины» на ровном месте схватили удаление – за нарушение численного состава – и поплатились.

А в овертайме Уолмэн замкнул пас Коппа при выходе «2 в 1» и на радостях исполнил огненный танец. Сложно даже сказать, что именно было круче – гол или его празднование. На этом фоне даже грустно смотреть на Сидни Кросби, который сыграл по нулям и ушел со льда с «-3».

«Пингвины» определенно попали в яму, которые неизбежны на длинной дистанции. После шикарного отрезка, когда с 18 ноября по 16 декабря у команды было 12 побед в 14 матчах, явно что-то сломалось. В последних пяти играх у «Питтсбург» лишь одна победа – над «Рейнджерс».

Интересная ситуация у команды с большинством. «Детройту» забили две, в целом по сезону неплохие цифры – 22.6% и девятая строчка в лиге. Но ресурс для улучшения реализации численного преимущества точно есть. Хотя бы потому, что лучшие игроки команды в большинстве набирают как-то маловато. У Евгения Малкина еще более-менее приличные 16 (4+12) очков, это на уровне 18-21 места по лиге. А вот у Сидни Кросби совсем скромные 3+7 – это уже ближе к концу первой сотни.  

В остальном к лидерам вопросов нет. Ощущение, что Кросби и Малкин не стареют. Сид продолжает личную гонку с Овечкиным по очкам (и пока впереди – 1452 против 1451). У Летанга будто бы и не было второго инсульта: с «Ред Уингс» он отыграл 27 минут. Ну здорово же!

У «Детройта» ситуация обратная. Команда здорово перестроилась за лето, пришел новый главный тренер – это явно пошло на пользу, но пока все процессы далеки от завершения, поэтому болтанка по сезону выглядит логично. После серии из 6 поражений подряд, «крылья» выиграли уже второй матч, а по сезону у них уже были серии и из четыре побед, и из четырех поражений. Это нормально – болезнь роста. Стив Айзерман очевидно знает, что делает.

О плей-офф говорить пока рано – до конца сезона далеко, а заруба на Востоке может получиться нешуточная. Но до этой серии поражений «Детройт» уже был в восьмерке лучших, так что все реально. А сейчас впереди как раз игры с прямыми конкурентами – «Баффало» и «Оттавой», которые чуть позади, но в перестройке тоже засиделись, и амбиций имеют не меньше.

Питтсбург – Детройт 4:5 (4:0, 0:2, 0:2, 0:1)
Дата проведения
29 декабря, 03.30, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 О'Коннор (Блюгерс, Капанен)
2:0 – 11 Картер (Раст, Капанен)
3:0 – 15 Цукер ()
4:0 – 20 Цукер (Раст, Картер)
4:1 – 28 Ларкин (Гронек, Рэймонд)
4:2 – 35 Велено (Седерблум, Чиарот)
4:3 – 56 Берггрен ()
4:4 – 57 Перрон (Рэймонд, Расмуссен)
4:5 – 63 Уолмэн (Копп)
Вратари: ДеСмит 41/46 – Хелльберг 19/19, Хуссо 8/12.

Фото: REUTERS/Charles LeClaire

2 комментария

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Arctic_Baron
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Ответ RoyRoy
Интересно, а чего Стив не стал торпедировать этот сезон? На подобии канадиенс и чикаго? Есть шанс некст вана взять
А смысл?! Проиграют лотерею же. Будет опять 5ый или 6ой пик
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RoyRoy
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Интересно, а чего Стив не стал торпедировать этот сезон? На подобии канадиенс и чикаго? Есть шанс некст вана взять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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