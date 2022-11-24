Знарок – все! «Ак Барс» решился на смену тренера: команда откровенно валится с кучей звезд в составе

Созрели.

Не самый типичный исход, но и такое в КХЛ уже бывало: после победы над «Локомотивом» казанский «Ак Барс» объявил об отставке Олега Знарка. В сообщении клуба говорится, что тренер ушел по собственному желанию, но к этому нужно отнестись просто: это всего лишь итоговая формулировка, которая устроила обе стороны.

Никто не знает, какие договоренности были изначально, какие появились по ходу сезона, и почему Знарок ушел после трех побед в последних четырех матчах, когда, казалось, жизнь стала налаживаться. Пока все выглядит так, что руководство сохранило лицо и формально не признало свои ошибки. Но вполне возможно, что и правда сам Знарок все понял и осознал (хотя верится в этом с трудом).

«Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере, – сказал генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин. – Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды».

Что пошло не так?

Летом союз тренера и клуба выглядел идеально. Казань получала человека, который выиграл три Кубка Гагарина, ЧМ и Олимпиаду, а Знарок возвращался к работе «голодным» после годичной паузы и снова имел шанс что-то выиграть с топ-клубом. При этом его мнение не просто учитывалось при селекции – некоторых игроков брали именно по его просьбе. Состав «Ак Барса» казался супермощным, но опасения вызывали два фактора: большое количество ветеранов и отсутствие привычных помощников вроде Харийса Витолиньша.

Ожидалось, что первую проблему он решит благодаря человеческим качествам. Знарок славится хорошими отношениями с игроками, он всегда стоит горой за своих парней, только здесь что-то пошло не так. Если поколение Бабенко, Бойкова, Горохова и Горовикова в «Динамо» действительно было на одной волне с тренером, то в Казани получилось иначе.

«Ак Барс» погряз в каких-то внутренних скандалах и конфликтах, которые активно подогревались прессой на фоне отвратительных результатов. Всю осень на полном серьезе обсуждалось наличие кланов и отдельных группировок в коллективе, а слухи о драках на тренировках и словесных перепалках (конфликт Бурмистрова со Знарком случился относительно недавно) всплывали на регулярной основе.

Так или иначе, решение по увольнению назревало давно, и причин для отставки было достаточно. Сейчас «Ак Барс» идет седьмым на Востоке с 38 очками после 36 игр. У команды всего 16 побед – меньше в конференции только у «Амура», «Трактора» (по 14), «Барыса» и «Нефтехимика» (по 15).

Если в сентябре «Ак Барс» со скрипом, при всех своих игровых проблемах и плохой реализации большинства более или менее стабильно набирал очки, то в октябре все окончательно сломалось. За месяц казанцы выиграли всего 3 матча из 12 (причем только один – в основное время). В ноябре ситуация стала чуть лучше, однако это все равно не то, к чему привыкли и чего ждут в Казани – 5 побед в 12 играх с болезненными поражениями от «Торпедо» и «Сибири», когда пропускали по 6 голов.

В итоге команда была в явном кризисе, и в ноябре доводилось слышать, что у Знарка есть некоторое количество матчей на исправление ситуации. Глобально ничего не менялось, «Ак Барс» продолжало бросать из стороны в сторону, а тренер оставался при деле. Но теперь в клубе все-таки пошли на изменения.

Почему именно сейчас?

Скорее всего, дело в сложной структуре управления клуба. Теоретически уволить Знарка мог президент и глава «Татнефти» Наиль Маганов, но на деле любые подобные решения в Казани как минимум требуют дополнительного согласования с руководством республики и непосредственно с главным человеком в Татарстане – Рустамом Миннихановым.

Алексей Шевченко писал, что решение об увольнении было принято еще несколько дней назад, и это похоже на правду. На последней игре с «Локомотивом» как раз присутствовал Маганов, и, видимо, после нее он и озвучил общее решение Знарку, поэтому клуб оперативно выпустил релиз.

Похоже, карьера Олега Знарка медленно, но верно катиться в пропасть. Меняется хоккей, меняются игроки, а его принципы теряют актуальность. Десять лет назад он вышел на пик, брал кубки с «Динамо», но закончил там вылетом в первом раунде. Потом был яркий, но короткий отрезок в СКА, который начался победой, а закончился поражением. И сборная, в которой он снова начал с победы (ЧМ-2014) – закончил тоже победой, но то олимпийское золото отделяли от катастрофического провала считанные секунды. А затем Знарок начал совсем уходить с орбиты – невзрачная работа в «Спартаке» и несколько откровенно слабых месяцев с «Ак Барсом». Пока сложно представить, куда теперь он может пойти работать.

Кто вместо Знарка?

Пока – Юрий Бабенко, именно он будет руководить командой в ближайшее время. Он уже работал главным в «Витязе» в прошлом сезоне, теперь новая проба, хотя, вероятнее всего, он в этой должности временно. Тренеры Александр Бойков и тренер вратарей Александр Агопеев пока тоже остаются.

«Юрий Бабенко имеет опыт главного тренера, в нашем клубе он зарекомендовал себя как уверенный и последовательный специалист, – объяснил Валиуллин. – Обновленный тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря, окончательное решение будет принято после Нового года».

Последнее предложение намекает, что у Бабенко есть шанс проявить себя и избавиться от приставки и.о., однако, по информации разных источников, некоторые игроки были не в восторге от работы с ним, когда он еще был ассистентом – именно Бабенко отвечал за игру в большинстве и вообще за тактику в штабе Знарка.

Реальных кандидатов на пост главного тренера пока двое – Зинэтула Билялетдинов и внезапно Боб Хартли. О возможном назначении Билла написал журналист Артур Хайруллин, который через какое-то время успел сообщить, что тот успел отказаться от предложения «Ак Барса». Впрочем, казанский журналист Тимур Сахапов поделился инсайдом, что лучший тренер в клубной истории может временно войти в штаб Бабенко в качестве ассистента.

По нашей информации, Билялетдинов действительно не горит желанием всерьез возвращаться к тренерской работе. Он отошел от дел три с половиной года назад и наслаждается тем, что имеет сейчас. В то же время, и версия с Хартли небеспочвенна. Канадец действительно считается одним из главных кандидатов на пост главного тренера, и среди имеющихся вариантов этот – лучший для Казани.

Хартли может привнести много нового не только в команду, но и во всю организацию. У него огромный победный опыт, и он однозначно способен оживить команду. Конечно, его трудно назвать кризисным менеджером, он привык работать в долгую. Но, наверное, и в Казани уже кардинально сменились ожидания от нынешнего сезона, потому от Хартли вряд ли будут ждать сиюминутного результата.

Тем не менее, небольшой запас времени, чтобы спасти этот сезон, еще есть – до дедлайна больше трех недель, впереди пауза на Матч звезд и Кубок Первого канала, за которую в теории можно попытаться что-то исправить. Но сама по себе отставка Знарка не сделала «Ак Барс» ближе к кубку.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Максим Богодвид; VK/hcakbars