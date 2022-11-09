На одном коньке
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У Овечкина украли гол (свой же партнер!), но он все равно забросил 790-ю шайбу в карьере

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«Вашингтон» прервал серию поражений.

Болельщики «столичных» начинают осторожно радоваться. Вернулся Ти Джей Оши, пропустивший 24 дня из-за травмы, – команда сразу прервала 4-матчевую серию поражений. Восстановятся Уилсон, Орлов, Бэкстрем – глядишь, «Вашингтон» начнет возвращать былые позиции.

Возвращение американца пошло на пользу и капитану: уже на 12-й минуте игры «Вашингтон» организовал первый гол – как раз c участием Оши и Овечкина. Ти Джей запустил ковыряшку из слота, а Александр сориентировался и сыграл на добивании. Гол? Да! Только Юханссона, который уже за спиной вратаря махнул клюшкой и добил в ворота с нескольких сантиметров.

Зачем он отобрал гол – загадка, шайба вполне заползала сама. На повторе, кстати, до конца не ясно, коснулся ли вообще швед – и сначала засчитали Овечкину, только по ходу вечера переписали на Юханссона. Но, кажется, в любом случае Маркус должен своему напарнику вкусный ужин.

Оши вместе с Кузнецовым и Милано помогли команде спастись в концовке третьего периода – и все было не зря. Потому что в овертайме слово взял Овечкин, и по этому эпизоду к игрокам «летчиков» есть вопросы – уж слишком пассивно они сыграли. Но это уже их проблемы – у Александра теперь 790 голов, а до второй строчки с Горди Хоу остаются 11 шайб.

Что касается нынешнего сезона – для капитана «столичных» это 10-й гол в 21-м матче. Достаем калькулятор и считаем: при таком темпе за полные 82 игры он идет на 39 шайб. Маловато для Алекса? Возможно. Но не стоит забывать, что иногда он забивает на все расчеты и идет по-своему графику. Конечно, в 37 лет это делать уже сложнее, но и речь не про обычного игрока.

К тому же в ноябре «Вашингтону» действительно не хватало других лидеров. Овечкину, Кузнецову и Строуму приходится тащить команду на себе – и результаты команды пока далеки от идеала. В ноябре у «Кэпиталс» всего 3 победы в 13 встречах, и как раз Орлов, Уилсон и Бэкстрем могли добавить команде мощи, опыта и банального спокойствия в стрессовых ситуациях.

Новости по игрокам вполне позитивные. Еще летом не было ясности, как долго будет отсутствовать Бэкстрем. Речь шла о пропуске полугода или вообще целого сезона, и даже появлялась информация, что операция на бедре может закончить карьеру топ-центра. Но на деле все неплохо – Никлас уже катается, хотя и не в общей группе и без допуска к контактным тренировкам.

Уилсон тоже еще не выходил на лед в этом сезоне из-за травмы колена, однако и по нему есть хорошие новости. Несколько дней назад CBC Sports сообщал, что Том приступил к занятиям на льду. Орлов выбыл в начале ноября, и вот-вот должен вернуться в строй. Перед матчем с «Филадельфией» Дмитрий вместе с другим травмированным русским защитником Александром Алексеевым провели с командой утреннюю раскатку, правда об участии в игре речи пока не было.

Плюс в списке травмированных еще есть Коннор Браун и Карл Хагелин, но на них рассчитывать не приходится – оба были прооперированы и в ближайшие месяцы команде не помогут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Филадельфия 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
24 ноября, 03.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Фрост (Фараби, Сэнхайм)
1:1 – 12 Юханссон (Оши, Овечкин)
1:2 – 35 Браун (Делорье, Проворов)
2:2 – 58 Милано (Оши, Кузнецов)
3:2 – 62 Овечкин (Густафссон, Строум)
Вратари: Кюмпер 21/23 – Сандстрем 29/32.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

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