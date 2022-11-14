Дэдпул хочет купить клуб НХЛ! Но есть сложности: нужно найти деньги и договориться с индейцами

До сделки Рейнольдсу пока далеко.

Главная хоккейная тема последних недель в Канаде – новый возможный хозяин «Оттавы».

После смерти 62-летнего Юджина Мелника, который владел франшизой с 2003 года, клуб унаследовали его дочери – Анна и Оливия. Именно они приняли решение о продаже и уже наняли фирму Galatioto Sports Partners, которая выполнит роль финансового консультанта – изучит все активы организации, найдет потенциальных покупателей и поможет осуществить сделку.

Уже есть покупатели?

Интерес проявил известный канадский актер Райан Рейнольдс. Уроженец Ванкувера уже вкладывался в спорт – в 2020-м он вместе с коллегой Робом Макэлхенни приобрел уэльский футбольный клуб «Рексхэм» из 5-го дивизиона Англии.

Дэдпул побывал на вечернем шоу у Джимми Фэллона, подтвердил свои намерения, хотя и дал понять, что единолично вписываться в эту историю не готов.

«Я рос в Ванкувере, но я также часто бывал в Оттаве и провел много времени в маленьком городке неподалеку, в Ванье, – рассказал актер. – Я пытаюсь купить клуб, это очень дорого, поэтому мне нужен партнер с очень глубокими карманами. Это называется консорциум, когда вы формируете группу для покупки компании, и это такой причудливый способ сказать, что мне нужен богатый папочка или богатая мамочка».

Ожидается, что больше новостей и слухов о продаже клуба появится через пару недель. Пока же Sportico оценивает «Сенаторс» в 655 млн долларов, в то время как состояние Рейнольдса – примерно 150 млн.

НХЛ с позитивом смотрит на предстоящую продажу клуба. «Все, что привлекает фанатов, привлекает много внимания к франшизе, это плюс, – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн. – Он очень популярный и уважаемый человек».

Сам Рейнольдс уже успел побывать на домашнем матч «Оттавы» против «Ванкувера». Когда актера показали на кубе, арена приветствовала его аплодисментами, а игроки команды стучали клюшками по льду и бортам. В общем, Райана в команде уже ждут – осталось найти соинвесторов с большими суммами свободных денег.

Рейнольдсу нужно только найти деньги – и все, клуб его?

Ключевое условие, которое выдвигают сестры Мелник к новому покупателю – сохранить клуб в Оттаве и развивать его в дальнейшем. И здесь есть очень важный фактор, на котором будут завязаны все переговоры как с Ренольдсом, так и с другими потенциальными покупателями – домашняя арена.

Сейчас «сенаторы» играют в Canadian Tire Centre, который находится на западной окраине города – расположение не лучшим образом влияет на посещаемость матчей, что влечет за собой снижение как доходов, так и общей популярности клуба. К этому стоит добавить провальные результаты – в последние пять лет команда ни разу не выходила в плей-офф.

Еще большее значение в предстоящих переговорах имеет то, что «Оттава» собирается начать строительство новой арены в центре города. Клуб был выбран властями из числа нескольких кандидатов на участок земли, который в самой Оттаве известен как LeBreton Flats. Теперь «сенаторам» нужно подписать договор на аренду участка, и тут тоже не все так просто – клубу еще предстоит учесть мнение представителей коренных народов, потому что предполагаемое место строительства расположено на традиционных землях алгонкинов. В последние годы тема уважения к коренным народам очень важна в Канаде – клубу придется убедить всех в том, что арена это место только улучшит и надеяться, что никто не будет возражать.

Тем более, «сенаторы» уже во второй раз пробуют получить землю для строительства на этой территории: с 2016 по 2019 годы «Оттава» пыталась арендовать участок, но из-за постоянных скандалов и судебных тяжб между Мелником и его партнерами план провалился. При этом разбирательства продолжаются даже после смерти Юджина – и, соответственно, в них должна быть поставлена точка, прежде чем будет подписан договор об аренде земли для строительства арены.

Поэтому при наиболее вероятном сценарии продажи клуба потенциальный владелец сначала дождется решения всех вопросов по строительству и только после этого оформит сделку. В любом случае ближайшие годы команда проведет на прежнем месте – и других вариантов попросту нет. Но потенциальный переезд в центральную часть Оттавы определенно может добавить франшизе стоимости.

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О том, почему сестры Мелник решили продать команду, можно только догадываться. Скорее всего, им не сильно интересен хоккей и спортивный бизнес в целом. Их отец в 2003 году спас клуб от банкротства, но жители города и болельщики «Оттавы» не особо были довольны его деятельностью как владельца.

Мелника часто сравнивали с хозяином «Тампы» Джеффом Виником, который быстро наладил отношения с местным сообществом и стал своим благодаря тому, что сразу модернизировал арену, инвестировал в город, занимался благотворительностью и поддерживал множество некоммерческих организаций. В Оттаве же этого не было, и теперь аудитория клуба рассчитывает на то, что он будет продан тому, кто будет выстраивать хорошие отношения и связь с городом.

Фото: eastnews.ru/Chris Tanouye/Freestyle Photo/Getty AFP, CP/Associated Press; sportsnet.ca; globallookpress.com/Rodrigo Reyes Marin/AFLO