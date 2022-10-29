«Ванкувер» оживает благодаря русским: у Кузьменко 1+1 против «Питтсбурга», у Михеева – 0+2

Вторая победа подряд после семи поражений.

«Ванкувер» откровенно провалился на старте сезона: 0 побед в 7 играх и всего 2 очка. Болельщики уже начали уходить с трибун по ходу матчей и сжигать джерси от разочарования, но сейчас жизнь потихоньку налаживается. Сначала была нелегкая победа над «Сиэтлом» в гостях, а на следующий день «Кэнакс» наконец порадовали своих фанатов дома и уверенно разобрались с «Питтсбургом».

При этом вклад в победу внесли российские новички – Илья Михеев и Андрей Кузьменко. Омич пропустил первые матчи из-за травмы, и вливался в команду уже по ходу. В первых четырех играх у него был всего один голевой пас, но в двух последних влияние Ильи на команду все заметнее.

С «Сиэтлом» у него был дубль, а с «Питтсбургом» он отдал два паса. Причем в первом случае получился самый настоящий праймари-ассист – при розыгрыше большинства Михеев просто вложил шайбу прям в клюшку Тэннеру Пирсону.

Второй пас форварда – в комбинации с голом Кузьменко. Илья пробовал забить сам, но в итоге через несколько секунд это сделал Андрей. С подставления! Человек, который в КХЛ наворачивал улитки в чужой зоне и возил защитников хоть за воротами, хоть вдоль бортов, забивает уже третий гол в НХЛ с пятака! Брюс Будро явно умеет открывает хоккеистов с новой стороны.

До этого Кузьменко отдал голевую передачу, запустив по борту Бо Хорвата, который в одиночку зарешал эпизод броском в ближний.

На выходе у Кузьменко и Михеева по 2+2 в двух последних играх. Андрей прямо сейчас лучше по результативности после троицы лидеров «Ванкувера» – Петтерссона, Хорвата и Миллера. У него 3+3 в 9 матчах, но средний айстайм ниже на целых пять минут! Илья тоже неподалеку: в его активе 2+3 после 6 матчей.

А что «Питтсбург»? Перебросал соперника (35:29), но забил лишь однажды – в большинстве отличился Ракелль, у Малкина ассист. Джино пока идет по графику «очко за игр»у и набрал 7 (4+3) очков в первых 7 играх со старта сезона. По результативности в команде лучше него только Сидни Кросби – 11 (4+7) баллов, но радует и другая деталь. У Малкина – 55,24% выигранных вбрасываний, притом что в течение карьеры он лишь в одном сезоне выиграл больше половины единоборств на точке.

Если говорить о команде в целом, то у «пингвинов» все начиналось неплохо: 4 победы в первых 5 матчах. Но потом «Питтсбург» поехал на выезд и канадскую часть трипа провел совсем неудачно – 3:6 от «Эдмонтона», 1:4 от «Калгари» и теперь 1:5 в Ванкувере. А впереди еще визит в Сиэтл, где местная команда может преподнести сюрпризы.

«Кэнакс» же набирают ход в том числе благодаря российским игрокам, но продлить победную серию будет нелегко. В гости едет «Дэвилс», который только что остановил чемпиона и выиграл 1:0 у «Колорадо».

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Фото: East News/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP